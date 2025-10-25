„Případ vyšetřujeme od středečního večera pro podezření ze spáchání výtržnictví. Bereme to velmi vážně a kvůli incidentu jsme v kontaktu se školou a i s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD),“ řekla redakci iDNES.cz policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Dodala, že policisté také hledají svědky napadení. Více informací ale kvůli věku dívky nyní policie podle mluvčí nemůže sdělit.
O případu informovala ve čtvrtek i matka oběti na sociálních sítích. „Včera kolem 18. hodiny nám partička romských dětí ve věku cca patnácti let napadla naši dceru, která byla následně převezena záchrannou službou do nemocnice,“ napsala.
Matka pak pro server Novinky.cz upřesnila, že konflikt začal v místním nákupním centru, kde na její dceru skupina pokřikovala a najížděla do ní koloběžkou. Následně jí měli strčit a kopat do hlavy.