Žádná šikana, jen kopnutí do kotníku. Dívka si napadení vymyslela, zjistila policie

Autor:
  17:11
Dívka, kterou měla minulou středu ve Vimperku na Prachaticku napadnout parta mladistvých, neřekla rodičům celou pravdu. Prachatičtí policisté zjistili, že k žádným slovním útokům, vyhrožování ani sražení na zem a úderům do hlavy nedošlo. Případ uzavřou pravděpodobně jako přestupek.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Nečekaný zvrat má případ údajné drsné šikany dívky partou výrostků, ke které mělo dojít minulou středu ve Vimperku. Informovala o ní její matka na sociálních sítích.

„Včera kolem 18. hodiny nám partička romských dětí ve věku cca patnácti let napadla naši dceru, která byla následně převezena záchrannou službou do nemocnice,“ napsala.

Policisté začali případ okamžitě vyšetřovat. „Bereme to velmi vážně a kvůli incidentu jsme v kontaktu se školou a i s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD),“ řekla tehdy redakci iDNES.cz policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Drsná šikana ve Vimperku. Do dívky najížděli koloběžkou a kopali ji do hlavy

Vyšetřovatelé oznámení prověřili a po vyhodnocení kamerových záznamů, výslechu poškozené dívky a ve spolupráci se sociálními pracovníky, překvapivě zjistili, že se vše odehrálo úplně jinak, než jak to dívka popsala svým rodičům.

„Ve skutečnosti dívku oslovila s nějakým podivným dotazem u prodejny jiná dívka a po odpovědi, že neví, ji pak kopla do kotníku. Nedošlo k žádným slovním útokům, vyhrožování, pokřikování ani se kolem dívky nevynořila k útoku připravená parta výrostků. Sražení na zem či údery do hlavy se také neodehrály,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Drsná šikana v blovické škole se nestala, školačka si ji vymyslela

Rodičům ale prý situaci popsala velmi dramaticky, jako útok celé party a kopání do hlavy. Ti tak okamžitě zajistili vyšetření v nemocnici a oznámili situaci policistům.

„Dívku, která ji nakopla, policisté již znají, a tak mohou případ uzavřít, pravděpodobně jako přestupek,“ dodal Matzner. Jelikož v případě figurují děti, nemohl sdělit další podrobnosti.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Z Lipna vytáhli auto s lidskými ostatky, může jít o deset let pohřešované Rakušany

Auto s lidskými ostatky, které dnes odpoledne vytáhla policie z lipenské nádrže na Českokrumlovsku, souvisí s deset let starým případem dvou pohřešovaných Rakušanů. Oba mohli být ve voze, nevylučuje...

„Uklidil“ je někdo do Lipna? Za informace o dvou Rakušanech kdysi nabízeli odměnu

V pátek má být jasné, kolik těl se nacházelo v autě s lidskými ostatky, které ve středu odpoledne policisté vytáhli z lipenské nádrže. Kriminalisté ohledávají vylovený citroën a už od středy se o...

Tragická nehoda u Třeboně. Mladý řidič nezvládl řízení a rozdrtil auto o strom

Při dopravní nehodě u Třeboně na Jindřichohradecku zahynul odpoledne dvaadvacetiletý řidič. S autem vyjel mimo silnici a narazil do stromu.

Chovají se jako uražené děti, tepe vládu Kuba. Nelíbí se mu tanečky kolem rozpočtu

Jihočeský hejtman Martin Kuba zkritizoval vládu svého stranického kolegy z ODS, premiéra Petra Fialy. Nelíbí se mu podobně jako šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi, že nechce znovu do Sněmovny odeslat...

V autě na dně Lipna byli léta pohřešovaní Rakušané, čeká se na potvrzení DNA

V citroënu, který ve středu vytáhli policejní potápěči ze dna lipenské přehrady, byli dva muži. Provedená pitva nalezených ostatků zároveň prokázala, že nezemřeli násilnou smrtí. Podle důvěryhodného...

Při srážce s náklaďákem u Příbrami vykolejil vlak, zpět na trať ho vrátí v úterý

Práce na odklízení osobního vlaku, který vykolejil v pondělí odpoledne v Hudčicích na Příbramsku po srážce s nákladním autem, budou pokračovat v úterý. Informoval o tom vpodvečer mluvčí Správy...

27. října 2025  14:12,  aktualizováno  17:55

Žádná šikana, jen kopnutí do kotníku. Dívka si napadení vymyslela, zjistila policie

Dívka, kterou měla minulou středu ve Vimperku na Prachaticku napadnout parta mladistvých, neřekla rodičům celou pravdu. Prachatičtí policisté zjistili, že k žádným slovním útokům, vyhrožování ani...

27. října 2025  17:11

Hory zasypal sníh, nadšenci na Kvildě postavili sněhuláka. Silnice jsou sjízdné

Přes deset centimetrů sněhu leží v okolí šumavské Kvildy v nadmořské výšce zhruba tisíc metrů. První nadšenci už vytáhli běžky a boby. Silnice zůstávají díky sypačům sjízdné. V plném nasazení už je...

27. října 2025  16:06,  aktualizováno  16:59

Spolky se mohou hlásit, budějovická radnice nabízí k využití prostory ve Slavii

Kulturní a sportovní zařízení města vyhlásilo v těchto dnech záměr pronájmu nebytových prostor v Kulturním a kreativním centru Slavie, jak zní nový název komplexu. Historickou budovu s moderní...

27. října 2025  13:29

Lokomotiva na jihu Čech projela návěstidlo, cestující uvázli v zastaveném rychlíku

Provoz na železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic stál od pondělních 10 do 12 hodin. Příčinou byla nedovolená jízda vlaku v Dobřejovicích na Budějovicku, řekl mluvčí Správy železnic pro...

27. října 2025  11:27,  aktualizováno  12:46

Jízda na dálnici v protisměru skončila srážkou. Opilý řidič pak urážel záchranáře

Jednapadesátiletý řidič pořádně riskoval v noci ze soboty na neděli. Jel po dálnici D4 na Písecku v protisměru. Když ji opouštěl, srazil se čelně s protijedoucí dodávkou. Utrpěl lehké zranění, které...

27. října 2025  9:57

V začátcích na mě lidé koukali divně, říká majitel první budějovické pražírny kávy

Dokáže poznat, jakou pije kávu a odkud třeba pochází. Objíždí světové i domácí kávové šampionáty. A v Českých Budějovicích už šestnáct let praží kávová zrna dovezená z plantáží z celého světa. To je...

26. října 2025  11:28

Třinecký obránce Jank bude měsíc hostovat v Českých Budějovicích

Hokejový obránce Bohumil Jank bude hostovat v Českých Budějovicích. Třinec na klubovém webu oznámil, že s ohledem na přetlak ve svých obranných řadách uvolnil třiatřicetiletého beka na měsíc na jih...

25. října 2025  13:58

Drsná šikana ve Vimperku. Do dívky najížděli koloběžkou a kopali ji do hlavy

Jihočeští policisté se zabývají napadením dívky ve Vimperku, kterou měla podle její matky zmlátit skupina mladistvých, když se vracela v podvečer domů. Policie zároveň vyzývá případné svědky...

25. října 2025  12:08

V Českých Budějovicích srazil rychlík člověka, podle policie spáchal sebevraždu

V Českých Budějovicích v sobotu ráno srazil vlak člověka, který zemřel. Nehoda se stala na železničním přejezdu, uvedla mluvčí policie Štěpánka Schwarzová. České dráhy kvůli nehodě na víc než dvě...

25. října 2025  8:26,  aktualizováno 

Odložím hrnce a jdu, vypráví vitální důchodkyně, která provádí muzeem v nemocnici

Olga Faladová pracovala v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany od roku 1972 jako zdravotní sestra. Nyní je v důchodu, tak se stará o kroniky, čajovnu a muzeum, které mapuje stoletou historii...

25. října 2025  10:35

Nymburk si před školáky zastřílel proti Písku a slaví 50. domácí výhru v řadě

Nymburští basketbalisté deklasovali v předehrávce 7. kola hostující Písek 105:75 a udrželi neporazitelnost v ligové sezoně. V dopoledním utkání pro školáky si úřadující mistři připsali padesáté...

24. října 2025  13:18,  aktualizováno  19:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.