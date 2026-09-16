Stavba takzvaného víceúčelového domu v centru budějovického sídliště Šumava dostala územní rozhodnutí. Jeho budoucí podoba však naznačuje, jak se mění záměry investorů i potřeby obyvatel. Místo stávajícího centra služeb se plány stáčejí jen k bytům s parkovištěm.
Přestavbu už podruhé za pět let připravuje další investor, tentokrát firma Polyfunkce Šumava z Mladé Boleslavi. „Samotná stavba nezačne tak rychle, možná za rok, nebo i za dva,“ uvedl Zbyněk Kopečný, jednatel projektové firmy Interproject, která investora zastupuje.
Pro okolí to však znamená pokračující nejistotu. Řada nájemců nabízejících servis nebo drobný prodej totiž po první informaci o proměně střediska prostory v prvním zvýšeném podlaží opustila. Objekt chátrá, funguje v něm pouze prodejna Billa v přízemí.
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Firma dokončuje bytové domy mezi sídlišti. Pět budov spojují podzemní garáže
Stavební úřad vydal územní rozhodnutí s několika podmínkami, které se týkají vlivu na okolí. „Požadujeme, aby odstavná a parkovací místa v ulicích K. Šafáře a Sokolská byla určená pro veřejnost bez jakéhokoliv dopravního omezení,“ vyjádřil se náměstek primátorky Lubomír Bureš (Naše Česko).
Původní plán přitom počítal s tím, že služby se do domu vrátí. Podle náměstka Bureše, který zodpovídá také za rozvoj a územní plán města, obecně zmizel původní účel podobných domů. Lidé hledají drobné služby ve větších obchodních centrech.
O zeleň se musí pečovat
V budoucím víceúčelovém objektu zůstane proto jen samoobsluha se základními potravinami. K domu se vrátí přístřešek nad chodníkem, který se musel z technických důvodů už dříve odstranit. Nechystá se návrat sochy Klementa Gottwalda, jež stála na přilehlém náměstíčku do konce roku 1989. Sídliště tehdy neslo název Vítězný únor.
Architekt Václav Štěpán, spoluautor některých budějovických sídlišť, už dříve iDNES.cz řekl, že jejich součástí byly objekty s občanským vybavením, projektované kvůli funkčnosti a dostupnosti jako nižší domy. Nabízely kulturní zařízení, restaurace a různé služby. Podle evropského standardu měly být dostupné do čtvrthodiny chůze. Dnes se jim říká subcentra.
Podle plánu bude ve víceúčelovém domě 130 bytů s 186 místy pro parkování, některé v podzemí. Upraví se nájezdy a vstupy. Kvůli zastínění nejsou ze změny nadšení obyvatelé okolních osmipatrových paneláků. „Bojíme se také o okolní stromy a vůbec celého období stavby,“ shrnula za místní paní Ludmila, majitelka jednoho z bytů.
Víceúčelový dům s prodejnou má mít podle projektu vegetační střechu, což doporučuje městská adaptační strategie na klimatické změny. Místní v této souvislosti poukazují na nedaleký podobný dům stojící při ulici Oskara Nedbala.
Rezidence Oskarka, zabydlená od roku 2020, se měla stát vzorem pro novou městskou výstavbu. Měla představovat první živý a zelený dům v krajském městě. Živá vegetace na jeho fasádě vydržela sotva rok. Od té doby je zcela uschlá.
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Místo betonu a prachu víc zeleně. Náměstíčko na sídlišti Vltava se promění
Podle brněnské firmy Building, která pro něho vypracovala projekt ozelenění, objekt dopadl stejně jako u jiných zelených budov, kde schází péče. „O zeleň je třeba se starat. Neskončit kolaudací. Když se rostliny neujmou, nahradit je jinými. Pokud nestačí zavlažování dešťovou vodou, zalévat je z vodovodního řadu,“ podotkl jednatel firmy David Kolínek.
Jeho společnost se podílela na stovkách podobných staveb v celé zemi, za vzor si bere budovy ve Skandinávii či na Islandu. Zelenou střechu u osmipatrového víceúčelového domu považuje Kolínek vzhledem k výšce za problematickou.