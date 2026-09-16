Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nákupní centrum na budějovickém sídlišti zmizí. Nahradí ho byty

Autor:
  9:06
Oblíbené nákupní středisko z minulého století na českobudějovickém sídlišti v ulici Jana Opletala se bude bourat. Místo něj budou stát byty s prodejnou a podzemním parkovištěm.

Stavba takzvaného víceúčelového domu v centru budějovického sídliště Šumava dostala územní rozhodnutí. Jeho budoucí podoba však naznačuje, jak se mění záměry investorů i potřeby obyvatel. Místo stávajícího centra služeb se plány stáčejí jen k bytům s parkovištěm.

Centrum služeb mělo původně i přístřešky, ty byly odstraněné již dříve. (14. září 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Přestavbu už podruhé za pět let připravuje další investor, tentokrát firma Polyfunkce Šumava z Mladé Boleslavi. „Samotná stavba nezačne tak rychle, možná za rok, nebo i za dva,“ uvedl Zbyněk Kopečný, jednatel projektové firmy Interproject, která investora zastupuje.

Pro okolí to však znamená pokračující nejistotu. Řada nájemců nabízejících servis nebo drobný prodej totiž po první informaci o proměně střediska prostory v prvním zvýšeném podlaží opustila. Objekt chátrá, funguje v něm pouze prodejna Billa v přízemí.

Firma dokončuje bytové domy mezi sídlišti. Pět budov spojují podzemní garáže

Stavební úřad vydal územní rozhodnutí s několika podmínkami, které se týkají vlivu na okolí. „Požadujeme, aby odstavná a parkovací místa v ulicích K. Šafáře a Sokolská byla určená pro veřejnost bez jakéhokoliv dopravního omezení,“ vyjádřil se náměstek primátorky Lubomír Bureš (Naše Česko).

Původní plán přitom počítal s tím, že služby se do domu vrátí. Podle náměstka Bureše, který zodpovídá také za rozvoj a územní plán města, obecně zmizel původní účel podobných domů. Lidé hledají drobné služby ve větších obchodních centrech.

O zeleň se musí pečovat

V budoucím víceúčelovém objektu zůstane proto jen samoobsluha se základními potravinami. K domu se vrátí přístřešek nad chodníkem, který se musel z technických důvodů už dříve odstranit. Nechystá se návrat sochy Klementa Gottwalda, jež stála na přilehlém náměstíčku do konce roku 1989. Sídliště tehdy neslo název Vítězný únor.

Architekt Václav Štěpán, spoluautor některých budějovických sídlišť, už dříve iDNES.cz řekl, že jejich součástí byly objekty s občanským vybavením, projektované kvůli funkčnosti a dostupnosti jako nižší domy. Nabízely kulturní zařízení, restaurace a různé služby. Podle evropského standardu měly být dostupné do čtvrthodiny chůze. Dnes se jim říká subcentra.

Centrum služeb mělo původně i přístřešky, ty byly odstraněné již dříve. (14. září 2026)

Podle plánu bude ve víceúčelovém domě 130 bytů s 186 místy pro parkování, některé v podzemí. Upraví se nájezdy a vstupy. Kvůli zastínění nejsou ze změny nadšení obyvatelé okolních osmipatrových paneláků. „Bojíme se také o okolní stromy a vůbec celého období stavby,“ shrnula za místní paní Ludmila, majitelka jednoho z bytů.

Víceúčelový dům s prodejnou má mít podle projektu vegetační střechu, což doporučuje městská adaptační strategie na klimatické změny. Místní v této souvislosti poukazují na nedaleký podobný dům stojící při ulici Oskara Nedbala.

Rezidence Oskarka, zabydlená od roku 2020, se měla stát vzorem pro novou městskou výstavbu. Měla představovat první živý a zelený dům v krajském městě. Živá vegetace na jeho fasádě vydržela sotva rok. Od té doby je zcela uschlá.

Místo betonu a prachu víc zeleně. Náměstíčko na sídlišti Vltava se promění

Podle brněnské firmy Building, která pro něho vypracovala projekt ozelenění, objekt dopadl stejně jako u jiných zelených budov, kde schází péče. „O zeleň je třeba se starat. Neskončit kolaudací. Když se rostliny neujmou, nahradit je jinými. Pokud nestačí zavlažování dešťovou vodou, zalévat je z vodovodního řadu,“ podotkl jednatel firmy David Kolínek.

Jeho společnost se podílela na stovkách podobných staveb v celé zemi, za vzor si bere budovy ve Skandinávii či na Islandu. Zelenou střechu u osmipatrového víceúčelového domu považuje Kolínek vzhledem k výšce za problematickou.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

KVÍZ: Dukovany a Temelín. Co víte o jaderných elektrárnách i historii těchto míst?

Zakázaný prostor. Bezletové zóny v Česku se označují zkratkou LKP a pořadovým...

Dnes už si jen málokdo dokáže představit českou energetiku bez jaderných elektráren Temelín a Dukovany. Většina lidí je bere jako samozřejmost, ale třeba po roce 1989 dlouho vůbec nebylo jasné,...

Rtuť nebo arsen. Červený promluvil o toxických látkách na Šumavě

Jednání vlády. Na snímku ministr životního prostředí Igor Červený. (18. května...

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za Motoristy Igora Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády. Podle něj se v lokalitě nachází přibližně tisíc tun...

Na Lipně se potopila plachetnice. Hasiči vylovili kanystr s naftou a vyzvedávali loď

Potopená plachetnice v Lipně.

Hasiči z Českých Budějovic, Českého Krumlova a Frymburka museli dnes ráno vyrazit na Lipno, kde se potopila plachetnice a hrozil tam únik nafty do vody. Velitel zásahu proto na místo povolal i...

Konečně. V budějovické Slavii opravené za miliardu ožije bar i restaurace

Budějovická radnice konečně našla provozovatele gastronomických služeb ve Slavii, kde jsou bar, restaurace i kavárna.

Už přes půl roku funguje přestavěný Kulturní dům Slavie v centru Českých Budějovic. Kostrbaté spuštění provozu však ještě umocnila skutečnost, že město nedokázalo včas najít nájemce pro restauraci,...

Skalák otevřeně o Dynamu: Trenér nechtěl být loutka. Nechápu, proč to majitelka drží

Premium
Jiří Skalák se raduje z gólu se spoluhráči z Českých Budějovic (24. září 2025).

Tři roky v Českých Budějovicích by mu vydaly na celou knihu zážitků a zkušeností. A byla by to pořádně silná vazba. Bývalý reprezentační záložník Jiří Skalák zažil Dynamo v jeho nejhorších sezonách,...

Nákupní centrum na budějovickém sídlišti zmizí. Nahradí ho byty

Chátrající objekt slouží aktuálně už téměř jen supermarketu v přízemí. (14....

Oblíbené nákupní středisko z minulého století na českobudějovickém sídlišti v ulici Jana Opletala se bude bourat. Místo něj budou stát byty s prodejnou a podzemním parkovištěm.

16. září 2026  9:06

Armáda prozkoumá jedy na Šumavě, pak prozradí další postup. Obce nic nevědí

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...

Armáda ve středu zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v národním parku Šumava a poté oznámí další postup. České televizi to dnes řekl náčelník generálního štábu armády Miroslav...

15. září 2026  13:53,  aktualizováno  15:52

Ze zapáchajícího squatu blízko školy vyhnali bezdomovce a zajistili ho mřížemi

Českobudějovická radnice nechala ve spolupráci s majitelem objektu zabezpečit...

Dlouhodobé problémy spojené s nelegálním užíváním opuštěného domu v ulici Oskara Nedbala v Českých Budějovicích končí. Radnice ho nechala ve spolupráci s majitelem objektu zabezpečit. Podnět k tomu...

15. září 2026  13:36

Svět obrů bojkotoval kontroly nakládání s odpady, inspekci došla trpělivost

Premium
Výstava modelů hmyzu a zvířat v nadživotních velikostech budí vášně. Majitel ji...

Provozovatel rodinného parku Svět obrů v zámeckém parku v Chlumu u Třeboně dostal od České inspekce životního prostředí pokutu za neposkytnutí součinnosti při kontrole nakládání s odpady. Na příští...

15. září 2026  11:55

Hála dál baví a vítězí: Spodky jsou moje doména. Novotný mu slíbil „stovku“

Josef Hála si užívá vítězství nad Radem Úškrtem

Byla to jeho další show. Josef Hála ze Strakonic o víkendu znovu nadchl fanoušky bojových sportů, když na akci Oktagonu v Brně ve druhém kole ukončil boxerský zápas se Slovákem Radovanem Úškrtem a...

15. září 2026  8:31

Horkovzdušný balón uvázl v koruně stromu, vysvobodit ho museli hasiči

Horkovzdušný balón uvázl v koruně stromu. (14. září 2026)

Horkovzdušný balón uváznutý v koruně stromu vysvobozovali v pondělí večer písečtí hasiči. K zásahu vyjížděli kolem sedmé hodiny večer do Soběšic.

15. září 2026  6:49

Radši tři pracanty místo jedné hvězdy, uvažuje budějovický manažer Nedorost

Václav Nedorost, sportovní manažer mládeže u českobudějovického HC Motor.

Václava Nedorosta čeká premiérová sezona v pozici sportovního manažera Českých Budějovic. Post televizního experta mu nechybí a bývalým spolupracovníkům nebude psát zprávy, až o hokejistech Motoru...

14. září 2026  16:47

Situace s kontaminací na Šumavě není havarijní. Sanaci provede armáda, řekl Babiš

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...

Chemická jednotka Armády České republiky se podle premiéra Andreje Babiše postará o sanaci kontaminované zeminy v bývalém vojenském prostoru uvnitř Národního parku Šumava. Podle něj zakázka ukáže,...

14. září 2026  15:11,  aktualizováno  16:15

Recidivista s nožem vyloupil restauraci a trafiky, peníze si cpal do batohu

Lupič nejdříve přepadl trafiku v Písku.

Kriminalisté vyřešili případy dvou loupežných přepadení trafik a jedno vloupání do restaurace, které má v Písku a Strakonicích na svědomí jednatřicetiletý recidivista. Všechny skutky spáchal během...

14. září 2026  13:34

Do srážky osobních vlaků chybělo málo, zasáhl generální stop. Případ řeší policie

Bezpečnostní systém generální stop zastavil na Písecku vlak, který...

Bezpečnostní systém „generální stop“ zabránil tragédii na železniční trati mezi Pískem a Táborem. Zastavil dva vlaky jedoucí proti sobě, když jeden ze strojvedoucích pravděpodobně přehlédl...

14. září 2026  11:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Motorkářce zkřížila cestu srna. Žena utrpěla vážné poranění nohy

Mladá motorkářka se v táborské části Horky střetla se srnou. Do nemocnice...

Ke střetu motorkářky se srnou na Táborsku vyjížděly v sobotu v noci složky záchranného systému. Mladá žena utrpěla poranění nohy, s nímž ji vrtulník transportoval do českobudějovické nemocnice....

14. září 2026  9:30

České „moře“ zblízka i z výšky. Vydejte se od Lipna až do korun stromů

Lipno

Dlouhá promenáda, písečné pláže, cyklostezky, turistické trasy i výhledy na Šumavu. Lipno připomíná přímořské letovisko, za kterým nemusíte dlouze cestovat. Na Lipně však nemusíte jen ležet na pláži....

14. září 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet