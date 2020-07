Parkovací dům na táborském sídlišti „nafouknou“. Vejde se do něj 250 aut

Parkovací dům má vyrůst na bývalém hokejbalovém hřišti ve Světlogorské ulici. Původní projekt se zdál být hotovou věcí. Jenže situace se změnila. Ukázalo se, že by cena navrhované stavby byla až příliš nákladná oproti původním předpokladům.

Město tak nyní přistupuje k variantě s pracovním názvem C. Ta zvýší kapacitu a v přepočtu na jedno místo vyjde levněji.

„Měli jsme připravených 50 milionů korun a akci měly mít na starost naše technické služby. Předběžná studie počítala s touto sumou, jenže reálná čísla nakonec vyšla o hodně vyšší. Proto jsme přistoupili k další možnosti. Tou je 250 míst za přibližně 80 milionů korun,“ vysvětlila místostarostka Michaela Petrová (Jinak!).

Parkovací dům se má skládat ze dvou objektů, které budou mít čtyři podlaží. I v tomto případě to však bude složité s financováním. Města v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru přicházejí o peníze a musejí škrtat.

„Nyní jsme v situaci, že musíme o tak nákladných investicích hodně přemýšlet. Je to těžké rozhodování. Podle mého názoru je však sídliště Nad Lužnicí v tak zoufalé situaci, že je potřeba parkování vyřešit. Proto jsme na jednání rozhodli, že necháme variantu C dopracovat. Pak se podle finanční situace posuneme dál,“ upřesnila Petrová.

Stále platí, že stavba má být jednoduchá a nízkoúdržbová ocelová konstrukce. Inspirací je objekt v areálu společnosti Bosch v Českých Budějovicích. Táborští však pracují s myšlenkou, že to bude „zelená“ stavba. To znamená například zatravněnou střechu nebo rostliny a dřeviny, které budou růst po plášti budovy.

„Na sídlišti už je i tak dost betonu, a tak bychom rádi více zeleně, na kterou je rozhodně lepší pohled. Navíc by přirozeně ochlazovala budovu,“ doplnila místostarostka.

Situace s nedostatkem míst pro auta je velmi vážná. Když v 80. letech minulého století sídliště stavěli, počítali v přepočtu s jedním osobním automobilem na tři rodiny. Dnes je situace opačná. Většinou má každá rodina jedno vozidlo, někdy připadají na jeden byt i dvě auta.

„Najít tady volné místo znamená výhru. Určitě by se parkovací dům hodil,“ uvedl jeden z obyvatel sídliště Matěj Poláček. Když někteří řidiči nemohou najít volné místo, tak zčásti zajíždějí i na trávníky a další místa, kde to není povolené.

Stavba může začít za rok

Jaký bude systém parkování v budoucím domě, zatím ještě na radnici nestanovili. Ale mělo by to být formou rezidentního stání za poplatek s ročním kuponem. Ve hře je také krátkodobé stání, nebo mix obojího. Náklady na provoz odhadlo město na zhruba milion korun ročně, takže ceny by měly být takové, aby si objekt na sebe vydělal.

O zavedení třeba parkovacích zón napříč celým sídlištěm zástupci města neuvažují. Podle propočtů městské policie je to právě přibližně 250 míst, která ve čtvrti chybějí, což by parkovací dům pomohl vyřešit.

Starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020) už dříve uvedl, že se v místě musí provést také geologický průzkum. Odhaduje, že samotné práce by mohly začít na jaře 2021 a ve stejném roce může být i hotovo.

„Samotná výstavba není příliš náročná a montování zabere přibližně tři měsíce,“ sdělil Pavlík.

Bývalé hřiště na hokejbal už delší dobu řidiči využívají jako odstavnou plochu pro auta. Opěrná zeď u něj je v havarijním stavu.

Více míst pro stání aut by řidiči uvítali i v centru Tábora. Tam by v budoucnu mohl vzniknout parkovací dům pro zhruba 200 vozidel na místě, kde v minulosti stávala synagoga. I s ohledem na současnou finanční situace a rozpočet zůstane prozatím jako plán.

Vize vedení radnice je taková, že budovu z poloviny usadí pod zem a na střeše by třeba mohla být kavárna, aby obyvatelé nepřišli o krásné výhledy na část města, které lokalita v centru nabízí.

„O tomto místě se uvažovalo řadu let. Dokonce existuje i starší projekt včetně archeologických průzkumů s výsledkem, že stavba může mít dvě podzemní podlaží. Původní záměr počítal s tím, že nahoře už nic nebude, jen místa pro auta jako nyní. My bychom chtěli více. Součástí by mělo být i zachování duchovního charakteru místa,“ uvedl Pavlík.

Na Starém městě jsou kapacity omezené a v turistické sezoně je podle Pavlíka naplno využívaný i parkovací dům pod Střelnicí.