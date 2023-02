Obyvatele sídliště dráždí rodiče, kteří vozí děti do školky. Parkují všude

V prostorách písecké restaurace Olympie sedí bezmála 70 lidí, kteří zaujatě zkoumají architektonickou studii promítanou na zeď. Hodnotí její podobu, radí se mezi sebou a navzájem se okřikují. Dokument má položit základ pro plánovanou obnovu sídliště Milady Horákové. Město ji chce dokončit do deseti let.

„Studie hodnotí sídliště v mnoha ohledech, jako je osídlenost, zastavěnost nebo dostupnost parkování. Jsou v ní zapracované také připomínky z minulého projednání v září 2021. Její charakter je ale pouze návodný. Pro každou přestavbu, pro kterou se město rozhodne, bude muset být samostatný projekt,“ vysvětlila na úvod místostarostka Petra Trambová (Pro Písek).

Sídliště čeká například demolice starého výměníku, rozšíření či zúžení cest a chodníků, přidání parkovacích míst, vybudování nových komunikací a zušlechtění travnatých ploch a parků.

„Většinu vzrostlých stromů necháme na žádost místních stát, pokácíme jen ty, které mohou komplikovat příjezd hasičů,“ uvedla autorka studie Dana Zákostelecká.

Na sídlišti se počítá s budováním takzvané zelenomodré infrastruktury. Část parkovacích stání tak nebude vyasfaltovaná, budou pouze na zpevněném štěrkovém povrchu, který umožní lepší vsakování a zadržování vody. Jedna z rozsáhlých ploch může v budoucnu sloužit k umístění podzemní retenční nádrže na shromažďování dešťové vody. Tu mohou využívat třeba městské služby.

Problémy s parkováním u školky

Zástupci města chtějí obnovu nejstaršího sídliště v Písku rozdělit do několika etap. „Naší prioritou je nyní rozšíření parkovacích ploch v ulici Milady Horákové, zbourání výměníku a napojení hlavní komunikace na rozšířenou silnici před školkou. Tam je zcela nedostačující dopravní infrastruktura a vzniká tam mnoho nebezpečných situací, které jsou v rozporu s pravidly silničního provozu,“ upřesnila Trambová.

Na problematický provoz kvůli rodičům vozícím své děti do školky upozorňovali i samotní obyvatelé sídliště. Podle nich rodiče zcela běžně zajíždějí do míst, kde je zákaz vjezdu a parkují na chodnících i trávě.

„Jsou líní a nechtějí své děti vodit ani kousek pěšky. Potřebují prostě zastavit přímo před vchodem,“ komentovala jedna z obyvatelek, která vše pravidelně vidí z okna svého bytu.

Tuto situaci potvrzují i samotní zástupci školky. „O problému víme a za nezodpovědné rodiče dětí se omlouváme. Bylo by skvělé, kdybyste v ulici vyhradili pro školku alespoň tři místa, na která bychom mohli rodiče posílat. Věřím, že by to s řešením problému pomohlo,“ podotkla vedoucí učitelka z MŠ Sluníčko Vlasta Šimková.

Možnost časově omezených stání v už tak dost úzké ulici se ale nezamlouvá mnoha obyvatelům z přilehlých domů, kteří se obávají, že si tam pak budou lidé parkovat, jak se jim zlíbí.

Na sídlišti M. Horákové nyní žije okolo dvou tisíc lidí, velká část z nich je v důchodovém věku. Často nevlastní automobil nebo ho nepotřebují pro každodenní život a brání se rozšiřování parkovacích míst na úkor zeleně. Zástupci radnice s nimi ale nesouhlasí a tvrdí, že město musí hledět do budoucnosti.

„Současní obyvatelé auta nevyužívají moc často, a jsou tak proti vybudování některých stání. My ale musíme počítat s tím, že časem dojde k obměně obyvatelstva. Lidé se nám jen těžko budou stěhovat do míst, kde nebudou mít možnost parkovat,“ vysvětlila Trambová.

Místní si stěžují na strážníky

Odpor řady obyvatel byl i tak nezlomný. „Sepsali jsme již jednu petici a sepíšeme další, pokud od záměru vystavět v naší ulici parkovací stání neustoupíte,“ křičela z obecenstva jedna z žen.

Lidé si dále stěžovali na nedůslednou práci městské policie, která nechá auta i na místech, kde nemají co dělat. Na jejich obranu vystoupil místostarosta Josef Soumar (Piráti).

„Se strážníky jsme dohodnutí, že v oblasti před školkou zvýší své kontroly. Jejich počet ale není tak velký, aby mohli mít hlídky po celém městě. Přesto věřím, že svou práci nezanedbávají,“ řekl s tím, že jen za poslední měsíc strážníci rozdali na sídlišti přes sedmdesát pokut za parkování.

I tento problém se snaží architektonická studie vyřešit. V denní době je na sídlišti 300 legálních parkovacích míst, lidé však parkují na dalších přibližně 80 místech, kde je to zakázané. Po stavebních úpravách by se však měl počet legálních stání navýšit na 384.

Za projekt radnice zaplatila přibližně dvě stě tisíc korun a cenu za kompletní opravu sídliště nyní odhaduje kolem sta milionů. Existuje ale i možnost, že se město v lokalitě rozhodne vykoupit všechny garáže a vybudovat vícepatrový parkovací dům. V tom případě by byly náklady o hodně vyšší.