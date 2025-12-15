Muž, který zemřel při požáru, doma hromadil věci. Sousedy roky trápil zápach

  11:43
Muž, který zemřel při nedělním požáru v panelovém domě na českobudějovickém sídlišti Vltava, byl podle správce bytového družstva problémovým sousedem. V bytě hromadil věci a v minulosti ho vyloučili ze družstva kvůli tomu, že zbil souseda. Z bytu se však odmítl vystěhovat.

Správce bytového družstva Vladimír Buldra stál v pondělí dopoledne před vchodem do panelového domu v Bezdrevské ulici a trpělivě otevíral technikům a vyšetřovatelům od policie a hasičů. Ti ještě došetřovali noční tragický požár, při němž zemřel senior.

„S tím mužem byly problémy už dlouho a posledních pět let to eskaloval. On měl Diogenův syndrom, shromažďoval věci. Vybíral koše, popelnice a všechno nosil domů. Vygradovalo to před třemi lety, kdy napadl a zmlátil o deset let staršího člena bytového družstva,“ popsal Buldra.

Hořelo v sedmém patře panelového domu.
Hořelo v sedmém patře panelového domu.
Požár vypukl v sedmém patře osmipatrového panelového domu na sídlišti Vltava.
Vyšetřovatelé hasičů i v pondělí dopoledne pracovali na vyšetření příčiny požáru, který vypukl v neděli v noci v panelovém domě na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích.
Bytové družstvo ho vyloučilo, ale následoval dlouhý proces s odvoláním a soudem. Letos 10. října došlo k vyloučení. Muž ale byt neopustil.

„Těch případů, kdy jsme kvůli němu museli volat policii, bylo víc. Ale nejhorší bylo, že jak všechno skladoval, tak z bytu šel strašný zápach. Nejvíc tím trpěla sousedka z osmého patra, která má byt 4+1, kde je sama, ale nemůže ho prodat,“ vyprávěl správce družstva.

Na zdi máme páchnoucí žlutý flek. Sousedka hromadí odpad a my jsme zoufalí

Doplnil, že poslední dobou muže už sousedé téměř nevídali a měli strach, že by se jim mohl nějak pomstít za vyloučení z družstva. Požár ale s pomstou Buldra nespojoval. Jeho příčinu dál vyšetřují hasiči i policisté.

Hořet začalo v půl desáté v noci a na místo vyjelo šest jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Své byty muselo opustit 30 lidí, kteří se po uhašení požáru vrátili domů. Nikomu dalšímu se nic nestalo.

