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Na odpadech z tratí chce firma vybudovat biketrasy i jezírko. Spolek záměr odmítá

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  8:58

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Společnost KaP zjistila, že v nové lokalitě jsou zásoby suroviny na dalších až 100 let. (23. července 2020) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Dokončení dvou velkých dopravních staveb na jihu Čech se blíží. Jenže dál se řeší, kam s vybagrovanými odpady při jejich přípravě. V Ševětíně na Českobudějovicku se proto rozhodla těžební firma, že je bude vozit do vyčerpaného lomu na kámen.

Při jeho rekultivaci tam vznikne volnočasový park pro děti a dospělé. Biketrasy, hřiště pro minigolf, lezecká stěna nebo rekreační jezírko s ostrůvky vyrostou na zbytcích po modernizaci železničních koridorů.

Nápad oznámila firma Kámen a písek, která v Ševětíně provozuje lom na stavební kámen. Jeho jedna vytěžená část poslouží jako místo pro ukládání recyklovaných odpadů, a současně otevře nový lom, kde bude i třídicí linka s drtičkou.

Měli bychom víc myslet na to, co bude v budoucnosti. Ať se celé území zatopí.

Bohuslav KubešSpolek pro důstojný život v Ševětíně a okolí

Části jako zbytky betonu, cihel nebo štěrk z železničních svršků chce dovážet mimo jiné ze stavby IV. železničního koridoru mezi Ševětínem a Nemanicemi nazvané NemaŠe nebo z rekonstruované trati od Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic.

Původně se dohodla s městysem, že prázdný lom celý zatopí. Vodní plochu teď zmenšila a částečně zaveze. Změnu schválili zastupitelé, původní areál navrhli architekti. Na část projektu s názvem Úpravna kameniva už dostala souhlas od stavebního úřadu.

„K oznámení se vyjadřovat nebudeme, celý záměr posoudí lidé na veřejném projednávání,“ uvedl zastupitel Filip Střička (Ševětín žije!).

Přibyly by jízdy kamionů

Podle projektu chce společnost Kámen a písek v lomu zpracovávat 250 tisíc tun dovezeného odpadu ročně. Zároveň hodlá těžit na sousedním území ročně 600 tisíc tun kamene. Záměr Recyklace stavebních materiálů oznámila za dva roky už podruhé, teď ho posuzuje kraj.

„Doplnili jsme ho o hlukové a rozptylové studie, jak si přála veřejnost. Jinak je stejný. Míst pro ukládání stavebních odpadů je na jihu Čech málo,“ vysvětlil jednatel společnosti Pavel Fučík.

Záměr se už loni setkal s mimořádným ohlasem obyvatel městyse, kteří očekávali konec těžby. Když firma před čtyřmi lety informovala, že chce po ukončení činnosti v první části lomu pokračovat na vedlejším katastru, spustila debatu zakončenou peticí a referendem.

Společnost KaP zjistila, že v nové lokalitě jsou zásoby suroviny na dalších až 100 let. (23. července 2020)
V Ševětíně, kde těží štěrkopísky společnost Kámen a písek (KaP), vznikla proti rozšiřování lomu petice s několika stovkami podpisů. (23. července 2020)
Společnost KaP zjistila, že v nové lokalitě jsou zásoby suroviny na dalších až 100 let. (23. července 2020)
Společnost KaP zjistila, že v nové lokalitě jsou zásoby suroviny na dalších až 100 let. (23. července 2020)
4 fotografie

Těsnou většinou obyvatelé novou těžbu přijali, ale s podmínkou, že drticí linka se posune dál od jejich domovů. Nově bude sloužit i k třídění a drcení stavebního odpadu, jako je beton, cihly, štěrk či střešní tašky.

Záměr má podle kritiků nedostatky. Sám investor přiznává, že kolem Ševětína denně se zvýší počet jízd nákladních aut o stovku, ačkoliv se dolování sníží. Dohromady to bude každý den 440 jízd. Třídírna odpadů a jejich ukládání navíc zmenší obnovované poškozené území, kde má vzniknout park a jezero. To mělo mít původně 15,6 hektaru, nově jeho plochu zmenší na devět. S tím někteří obyvatelé a místní spolky nesouhlasí.

Podporovatelé bojují o jezero

Proti recyklaci odpadů, prodloužení doby těžby a změně rekultivace starého lomu podal námitky třeba Spolek pro důstojný život v Ševětíně a okolí. Podle jeho předsedy keramika Bohuslava Kubeše by měl převážit veřejný zájem nad soukromým byznysem. Spolek se odvolal proti stavebnímu povolení, které podle něho pracuje s nepřesnými údaji. Hlavně odmítá zavážení vytěženého lomu a tím zmenšení budoucího jezera, což neodpovídá původním slibům.

Zavážet, nebo zatopit. V Ševětíně řeší úpravy plánů na využití vytěženého lomu

„Firma chce k technologickým účelům využívat spodní i pitnou vodu. Měli bychom víc myslet na budoucnost. Požadujeme proto celé území zatopit a budoucí jezero zařadit do strategického plánu regionu. Ochránit jeho vznik veřejným zájmem,“ tvrdí za spolek Kubeš.

Vodohospodáři odhadují, že vzhledem k malé vydatnosti spodních pramenů se bude jezero napouštět 30 až 60 let. Jeho podporovatelé takovou dobu kvitují. Podle nich jde o budoucnost, a ne o současné krátkodobé projekty. Odpovídá to i vládní strategii boje se suchem. Objem nádrže by mohl mít až 34 milionů kubických metrů vody. V případě její úpravy na pitnou by mohla stačit pro celé Budějovicko.

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Na odpadech z tratí chce firma vybudovat biketrasy i jezírko. Spolek záměr odmítá

Společnost KaP zjistila, že v nové lokalitě jsou zásoby suroviny na dalších až...

Dokončení dvou velkých dopravních staveb na jihu Čech se blíží. Jenže dál se řeší, kam s vybagrovanými odpady při jejich přípravě. V Ševětíně na Českobudějovicku se proto rozhodla těžební firma, že...

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