Českobudějovická Severní spojka může být v roce 2025, brzdí ji výkup pozemků

Nejsmělejší plán byl, že ji začnou stavět v roce 2013. Pak to byl rok 2018. Následně hnutí ANO v Budějovicích před komunálními volbami garantovalo, že obchvaty včetně Severní spojky budou do roku 2022. Je dávno jasné, že i to bylo naprosto mimo realitu.

Dříve než v roce 2025 tato pro Budějovice zásadní silnice hotová nebude, a to už by musela příprava pokračovat bez průtahů. Spojí výpadovku na Písek a Plzeň u Globusu s Okružní ulicí. Postup příprav dlouhodobě brzdí pozemky, které Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) potřebuje vykoupit na konci spojky u křižovatky Pražské a Nemanické.

Zástupci města se je snažili získat, aby je pak mohli přeprodat ŘSD. Ve hře byla směna za jiné plochy. Ale za více než rok a půl se prakticky nic nezměnilo. Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) je však nyní možné řešení na stole.

„Zatím nemohu být zcela konkrétní, protože jednání s majiteli nejsou u konce. Ale nemusí to být formou trojsměny pozemků. Nyní je nezbytné, aby se podařilo získat platné územní rozhodnutí, které už nikdo nebude napadat,“ sdělil hejtman.

Web s dopravními stavbami Na novém webovém portálu bude Jihočeský kraj zveřejňovat stav přípravy a podrobnosti o všech dopravních stavbách v regionu, na kterých na hejtmanství pracují. „Umožní každému, třeba z Bechyně, Vlachova Březí nebo odkudkoli, kde je v plánu například obchvat, aby se na přípravu podíval. Uvidí, jak projekt vypadá, kudy povede a jaký je aktuální stav. Lidé totiž často neví, v jaké fázi stavba je,“ řekl hejtman Martin Kuba. Aktualizované informace by tam měly být každé dva až tři měsíce. Díky tomu mohou obyvatelé sledovat, jak příprava postupuje, a bude to zároveň kontrola, aby nemohla stagnovat. Na portálu budou nejdříve všechny krajské dopravní projekty, tak by to mělo být na konci měsíce. Přístupný bude z hlavní webové stránky Jihočeského kraje, kde bude odkaz. Postupně tam přibudou i stavby, na kterých v regionu pracuje Ředitelství silnic a dálnic.

Za takového předpokladu je pak možné, aby se začalo stavět v roce 2023. „A o dva roky později by mohla být Severní spojka hotová. Navázala by tak na zprovoznění celého dálničního obchvatu kolem Budějovic, což by dopravě v krajském městě výrazně pomohlo,“ uvedla Vladimíra Hrušková, ředitelka českobudějovické správy ŘSD.

Spojka má podle dopravních modelů odvést 20,5 tisíce aut, a to především ze Strakonické ulice a kolem sídliště Vltava.

ŘSD původně získalo územní rozhodnutí už v roce 2018, jenže po odvolání ho zrušili a stavební úřad vrátil k novému projednání. Důvodem byla připomínka policie ohledně poměrů na křížení Pražské a Nemanické.

„Křižovatka se bude v době předpokládaného uvedení do provozu nacházet v nestabilním stavu,“ napsala mimo jiné policie. Zdůraznila, že počet aut tam bude zřejmě tak vysoký, že parametry stavby nebudou stačit a ohrozí to plynulost a bezpečnost provozu.

ŘSD muselo projekt přepracovat, potřebovalo tudíž více místa a další pozemky soukromých vlastníků. K zemi bude muset jít například budova nočního klubu. Celé spojce ale bude muset ustoupit mnohem více domů, další v Kněžských Dvorech. „Naopak část od Globusu vede v polích, v tomto ohledu je to tam snazší,“ zmínila Hrušková.

Délka budoucí silnice je 2,4 kilometru a stát bude odhadem 1,9 miliardy korun bez daně. Součástí je most přes řeku Vltavu o délce 324 metrů. Navrhovaná rychlost je 50 až 70 kilometrů v hodině. Část v Kněžských Dvorech povede v zářezu pod kolejemi, vznikne tam viadukt.

Historicky i dnes mnozí o Severní spojce mluví tak, že je nejzásadnější pro dopravu v Budějovicích. „Ze strategických dokumentů vyplývá, že je pro České Budějovice nejdůležitější dopravní stavbou, má jednoznačnou prioritu, je důležitější než dálnice,“ řekl třeba v roce 2015 tehdejší radní města Miroslav Joch (ČSSD), který se tehdy v přípravě hodně angažoval.

Čeká se na obchvat Dasného a Češnovic

Spojka se fakticky stane součástí silnice první třídy I/20 směrem na Písek a Blatnou až na hranice jižních Čech a Plzeňského kraje. A právě tuto vozovku čekají v příštích čtyřech letech i další velké změny. Bezpochyby nejočekávanější je obchvat Dasného a Češnovic poblíž Budějovic, přeložka je dlouhá 8,5 kilometru.

„Podmínky už nám snad brzy dovolí, abychom mohli uspořádat setkání s tamními obyvateli a probrali, jak to bude s výkupy pozemků, dopravní obslužností a podobně,“ přislíbila šéfka krajského ŘSD Hrušková.

Zároveň zmínila, že v nadcházejících týdnech měli být postupně obesláni všichni majitelé pozemků. Celkem jich je 276. Stavba už má územní rozhodnutí a v roce 2023 tam chce ředitelství začít pracovat.

Ve stejném období má začít i proměna čtyř úseků od Pištína na Budějovicku až do Písku. Budou tam postupně vznikat v jednom směru druhé jízdní pruhy pro větší bezpečnost a snazší předjíždění. Jezdí tudy zhruba 11 tisíc aut denně.

ŘSD pak ještě na I/20 u Blatné počítá do roku 2025 s obchvatem Sedlice. Přeložka bude dlouhá 6,6 kilometru.