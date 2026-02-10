Nad severní spojkou v Budějovicích musí přeložit koleje, stavbu silnice to zdrží

Lukáš Marek
  15:17
Už více než rok pracují stavaři na severní spojce, díky které se má v Českých Budějovicích výrazně zlepšit dopravní situace především na přetížené Strakonické. Celou akci ale pořádně zkomplikovala přeložka části železnice v Kněžských Dvorech. Jedna kolej nakonec nestačí a musí tam postavit dvě. Přepracování projektu a přípravy této přeložky mohou zdržet otevření silnice až o půl roku, bylo by to tak někdy v létě roku 2028.

Na průjezdu z Kněžských Dvorů do Nemanic v Českých Budějovicích teď stojí velký modrý jeřáb. Unese takzvaná mostní provizoria vážící desítky tun. Po nich začnou už za několik týdnů jezdit vlaky a opustí zhruba na rok původní trať.

Stavba severní spojky pokračuje. Nyní se stavaři připravují na přeložení kolejí. (10. února 2026)
Jeřáb uloží provizorní železniční most na místo nad budoucí severní spojku. (10. února 2026)
Stavba severní spojky pokračuje. Nyní se stavaři připravují na přeložení kolejí v českobudějovických Kněžských Dvorech. (10. února 2026)
Stavba severní spojky pokračuje. Nyní se stavaři připravují na přeložení kolejí v českobudějovických Kněžských Dvorech. (10. února 2026)
5 fotografií

Je to nezbytné k tomu, aby pod železnicí mohla vzniknout severní spojka. Po dálničním obchvatu je to pro krajské město druhá nejdůležitější silnice. Dva a půl kilometru nové vozovky odkloní auta od Strakonic či Písku k dálnici, a nebudou tak už jezdit třeba kolem sídliště Vltava či po Strakonické. Zmizet díky tomu může až 20 tisíc aut.

Jenže budování spojky právě v Kněžských Dvorech se už brzy po zahájení prací v prosinci 2024 nečekaně zkomplikovalo. V úterý to přímo na stavbě vysvětlila Vladimíra Hrušková, ředitelka českobudějovického závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem této akce.

„Správa železnic nám brzy po zahájení prací oznámila, že jedna kolej s ohledem na velkou intenzitu provozu nakonec nebude stačit. Budou tu navíc jezdit i nákladní vlaky Deutsche Bahn, protože se chystá rekonstrukce nádraží v německém Pasově,“ vysvětlila.

Dva a půl kilometru, které zlepší provoz. V Budějovicích staví severní spojku

ŘSD chtělo vyjít Správě železnic (SŽ) vstříc a rozhodlo se, že tedy projekt upraví, v místě postaví dvě náhradní koleje a vytvoří takzvaný bypass. „Tím ale došlo ke zpoždění a zhotovitel už vznesl nárok na úpravu harmonogramu,“ potvrdila Hrušková.

Ve výsledku to může znamenat, že bude severní spojka místo na konci roku 2027 v provozu až v létě 2028. „Musím říct, že je toto celkově velmi složitá stavba, až unikátní. S něčím tak náročným se setkáváme poprvé. Co se týká samotného přeložení kolejí, tak jsme museli vyřešit kanalizaci, vodovody, drážní kabely a přeložit kompletně inženýrské sítě. Navíc se pohybujeme v silně zastavěné oblasti,“ popsal Matěj Bůžek, zástupce zhotovitele severní spojky.

Práce na 2 520 metrů dlouhé silnici má na starost sdružení firem Swietelsky stavební, OHLA ŽS a Hochtief CZ za cenu bezmála dvě miliardy korun bez daně. Tuto částku se ale zřejmě kvůli úpravě projektu nepovede dodržet.

Výluka potrvá dva týdny

„Například jen kvůli tomu, že po provizorních kolejích pojedou vlaky jen 40 kilometrů v hodině místo současné stovky, tak to bude znamenat 40 milionů korun navíc,“ zmínila Hrušková.

Na samotné dokončení železniční přeložky dojde v březnu. „V tu chvíli potrvá dvoutýdenní výluka, při které se musí vše stihnout přesunout,“ zdůraznila šéfka budějovického závodu ŘSD. Po náhradní železnici v Kněžských Dvorech budou vlaky jezdit necelý rok.

Po spojce bude pokračovat napojení na Okružní

Na stavbu dnes dorazil také jihočeský hejtman Martin Kuba, který připomněl, jak zásadní bude severní spojka pro provoz v Budějovicích. „Teď se tu stavbaři museli vypořádat s opravdu náročnými úpravami, velký respekt, co tady museli zvládnout,“ uvedl hejtman.

Propojení severní spojky a dálnice v Českých Budějovicích má spasit nadjezd

Doufá, že se podaří na severní spojku co nejrychleji navázat i úpravou silnice a kruhové křižovatky na Okružní na sjezdu z dálnice D3. „Tu čeká velká úprava a bude z ní mimoúrovňová. To znamená, že řidiči jedoucí po severní spojce k dálnici D3 najedou na nové rameno nad současnou křižovatkou,“ upřesnil Kuba. Bez úprav by podle něj nápor aut od severní spojky křižovatka neustála a doprava by v místě kolabovala.

Tato další úprava má stát 800 až 900 milionů korun, týká se to úseku o délce 1,2 kilometru. Hotovo by tam mohlo být v roce 2029. Zhruba rok tak mohou v těchto místech vznikat dopravní problémy, protože severní spojka bude fungovat, ale napojení bude ještě rozestavěné.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Děláte z nás hlupáky! Výběr názvu haly se zopakuje, slíbil Kuba občanům Budějovic

Takto má vypadat nová sportovní hala s parkovacím domem u výstaviště.

Velká bouře kritiky se strhla po čtvrtečním slavnostním oznámení názvu budoucí sportovní haly, která má stát před výstavištěm v Českých Budějovicích. Lidé okamžitě zpochybnili anketu, kterou 28....

Bouřlivé přivítání pro zlatou Maděrovou. Na festivalu čepovala pivo, dostala i dort

Snowboardistku Zuzanu Maděrovou, která získala na olympijských hrách v Itálii...

Stovky fanoušků vítaly na olympijském festivalu v Českých Budějovicích zlatou medailistku Zuzanu Maděrovou. Snowboardistka tam zůstane i celé úterý, aby si užila radostné chvilky se svými příznivci....

Na Orlíku „hoří“ led. Vědci přišli s vysvětlením, co za tím stojí

Bruslaři zapalovali metanové bubliny pod zamrzlou hladinou Orlíku

Někteří bruslaři na vodní nádrži Orlík si zpestřují svou jízdu po ledu zapalováním metanu. Ten je totiž usazený v bublinách pod zamrzlou hladinou. Plyn se může ze dna nádrže uvolňovat po celý rok,...

Kuba představil logo hnutí Naše Česko. Poprvé pořádně, vzkázal

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Jihočeský hejtman Martin Kuba v úterý představil své nové politické hnutí, které chce vyslat do podzimních komunálních voleb. Hnutí nazval Naše Česko a označil ho za uskupení, které je pro všechny,...

Baťovský vizuál, jako vznik Babišova ANO, hodnotí Kubovo hnutí politologové

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Hejtman Martin Kuba je jako Andrej Babiš, pro kterého ale bude obtížné přeměnit své nové hnutí v celostátní sílu, míní pro iDNES.cz politologové Jan Kubáček a Lubomír Kopeček. Kuba v úterý představil...

Nad severní spojkou v Budějovicích musí přeložit koleje, stavbu silnice to zdrží

Stavba severní spojky pokračuje. Nyní se stavaři připravují na přeložení...

Už více než rok pracují stavaři na severní spojce, díky které se má v Českých Budějovicích výrazně zlepšit dopravní situace především na přetížené Strakonické. Celou akci ale pořádně zkomplikovala...

10. února 2026  15:17

Strýcová: Sport bolí, když ti na něm záleží. Ale dal mi sílu, která překonává těžkosti

Barbora Strýcová přebírá Cenu Věry Čáslavské během Olympijského festivalu v...

Na kurtech bavila diváky technickou hrou, nekonečnou bojovností i emocemi. Kariéra české tenistky Barbory Strýcové je ověnčená řadou úspěchů a ocenění. Na pokračujícím Olympijském festivalu na...

10. února 2026  11:26

Cyklista přecenil síly na mokré lesní cestě, po nárazu do stromu zemřel

Cyklista na Budějovicku zemřel po nárazu do stromu.

Devětašedesátiletý cyklista zemřel v pondělí odpoledne u obce Mříč na Českobudějovicku. Na mokré lesní cestě jel zřejmě příliš rychle a narazil do stromu. I přes nasazenou helmu zraněním na místě...

10. února 2026  11:10

Nalétali 519 hodin. Záchranáři oslavili 20 let nárůstem počtu výjezdů

Popáleného muže do nemocnice transportoval vrtulník.

Jihočeská záchranka minulý rok oslavila 20 let. Počet výjezdů jí meziročně stoupl téměř o tři procenta. Záchranáři při své práci najezdili přes tři miliony kilometrů, letecká záchranka nalétala více...

10. února 2026  9:22

Bouřlivé přivítání pro zlatou Maděrovou. Na festivalu čepovala pivo, dostala i dort

Snowboardistku Zuzanu Maděrovou, která získala na olympijských hrách v Itálii...

Stovky fanoušků vítaly na olympijském festivalu v Českých Budějovicích zlatou medailistku Zuzanu Maděrovou. Snowboardistka tam zůstane i celé úterý, aby si užila radostné chvilky se svými příznivci....

9. února 2026  21:32

Rysům se na Šumavě daří. Fotopasti zachytily téměř třicítku dospělých jedinců

Snímek rysa, kterého zachytila fotopast.

Na Šumavě a v Bavorském lese žije druhý největší počet rysů od roku 2009, kdy tam správci parků ve vymezeném území provádí monitoring. Také tam zaznamenali největší počet mláďat. Tyto výsledky podle...

9. února 2026  15:49

Zelený led na Lipně byl vidět i z vesmíru, zachytila ho družice Copernicus

Snímek pořídila jedna z družic Copernicus Sentinel-2 18. prosince 2025.

O neobvyklém jevu ve vodní nádrži Lipno informovali na začátku ledna vědci z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Zamrzlá hladina přehrady se zbarvila do zelena, důvodem byla...

9. února 2026  12:45

Zátkovo nábřeží v Budějovicích čeká změna. Zmizí auta a vrátí se kavárna Savoy

Českobudějovické Zátkovo nábřeží u řeky Malše brzy projde celkovou rekonstrukcí...

Českobudějovická radnice chystá úpravy Zátkova nábřeží. Plánuje dostat lidi blíž k hladině Malše, odstranit auta a oživení slavné kavárny Savoy. V tomto roce by už mohly začít stavební práce. Celá...

9. února 2026  8:54

Do map přidal už pět set křížků u cest. V každém kraji jsou jiné, říká

Lukáš Volný se stará o nové uchazeče, kteří míří do armády.

Od roku 2018 pracuje na rekrutačním pracovišti, kde se stará o nábory nových vojáků. I koníček 43letého Lukáše Volného z Lišova má k armádě blízko. Rodák z budějovické části Mladé se zajímá o...

8. února 2026  9:55

Střelecký večer přinesl výhru Pardubicím i Slavii. Mistři se zaskvěli z dálky

David Böhm ze Slavie hlídá na doskoku Ondřeje Švece z USK Praha.

Nymburští basketbalisté zvítězili ve 4. kole ligové nadstavby v Děčíně 107:92. Suverénní lídr soutěže zlomil Severočechy až po změně stran, první čtvrtinu o bod prohrál, v poločase vedl o bod....

7. února 2026  21:24,  aktualizováno  22:35

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nevěstince stávaly u kasáren, aby to měli vojáci blízko, líčí při vycházce spisovatel

Spisovatel a novinář Jan Štifter provádí zájemce po historii českobudějovických...

Spisovatel a českobudějovický patriot Jan Štifter provází po stopách nejen prvorepublikových nevěstinců, které se nacházely v tehdejších Českých Budějovicích „téměř“ na každém rohu. O vycházky za...

7. února 2026  10:44

Děláte z nás hlupáky! Výběr názvu haly se zopakuje, slíbil Kuba občanům Budějovic

Takto má vypadat nová sportovní hala s parkovacím domem u výstaviště.

Velká bouře kritiky se strhla po čtvrtečním slavnostním oznámení názvu budoucí sportovní haly, která má stát před výstavištěm v Českých Budějovicích. Lidé okamžitě zpochybnili anketu, kterou 28....

6. února 2026  12:58,  aktualizováno  21:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.