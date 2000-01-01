Mercedes-Benz, Jaguar, Porsche, Triumph, Austin-Healey či česká Škoda. Desítky nablýskaných automobilových historických skvostů mnoha značek sváděly na 17. ročníku rallye South Bohemia Classic boje o setiny sekundy v česko-rakouském pohraničí. Reportér iDNES.cz byl s foťákem u toho.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
South Bohemia Classic (SBC) je dvoudenní soutěž. Začíná se vždy v centru Českých Budějovic, kam se posádky se svými veterány sjíždí v pátek po poledni. Jako i tento rudý Jaguar E-Type Milana Janči z roku 1969.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Pečlivě zaparkované vozy si pak prohlíží na uzavřeném náměstí Přemysla Otakara II. stovky lidí. Jako třeba tuto nádhernou a raritní Škodu 1000 MBX z roku 1967, kterou řídil Václav Tůma.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Ještě pečlivě namalovat a můžeme vyjet. Eliška Tůmová patří k pravidelným účastníkům rallye. Střídá se za volanty či na sedadlech spolujezdce. Teď navigovala Michala Pavlíčka v Jaguaru E-Type.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Na obě dveře z levé i pravé strany se lepí startovní čísla. Tito gentlemani přijeli do Budějovic až z Německa a přijeli s modelem Sunbeam Alpine Mark I, který byl vyrobený v roce 1953.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Řada lidí pozoruje veteránský cvrkot před samotným startem přímo z kaváren, kterých je na náměstí hodně. Kromě Českých Budějovic je další centrum SBC v Dolní Vltavici u lipenské přehrady v Hotelu Relax.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Na náměstí Přemysla Otakara II. je tak dost času si stroje pořádně prohlédnout.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Na start SBC přijel se Škodou Favorit 136 L i bývalý tovární jezdec Škody či Fordu a automobilový závodník Roman Kresta. Navigoval mu jeho letitý parťák Petr Gross.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Ještě než se samotná soutěž rozjede na jihočeské silničky a první auto odstartuje v 16:30 z náměstí, tak si kolemjdoucí prohlíží vystavené skvosty. Jako třeba tento soutěžní Mercedes. „Chodíme sem s rodinou pokaždé. Je to naše taková tradice, teď je navíc parádní počasí, tak okukujeme ty veterány. Jsou to krásná auta, já pamatuji, jak měl děda starého bavoráka kabrioleta. Ale už vůbec nevím, kde skončil,“ podotkl Martin Steinbach, který na zádech nesl svého malého synka.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Krásné ženy a krásné automobily. To vždycky patřilo a patří k sobě. V Budějovicích na SBC tomu nebývá jinak...
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Interiér jednoho z vozů MG. Dnes si už řada lidí pod touto značkou představí spíše městské SUV či elektroauta, ale dřív britská MG vyráběla hbité sportovní roadstery.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Zelená barva, Černá věž a legenda československých silnic - aneb českobudějovické zátiší tentokrát s domácím roadsterem Škoda Felicia.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
A start! První vozy vyrážejí na trasu, na cestu jim mávají desítky lidí.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Z centra krajského města se posádky vydaly směrem na Litvínovice. Jako pátý v pořadí startoval Jaroslav Krajník, kterého navigovala Bohumila Krajníková. Jeli v MG TF 1500.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Na start se postavila i Škoda Octavia Super, konkrétně tato z roku 1962. Za volantem seděl Pavel Matějka a instrukce mu podávala Markéta Juračková. „South Bohemia Classic klasický výlet rozhodně není. Je to klasická soutěž, kde musí posádky dodržovat harmonogram, plnit testy přesnosti a být všude na daný čas. Ale vždy se snažíme ty dva dny naplnit co nejvíce, trasu každým rokem měníme. Spoustu lidí to motivuje se do Jihočeského kraje vrátit,“ zmínil už dříve pro iDNES.CZ ředitel SBC Pavel Kacerovský.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
„Setinová rallye se jede za plného provozu po běžných silnicích. Zavíráme jen málo míst jako například náměstí v Českých Budějovicích, kde každoročně startujeme, nebo v obcích některé místní komunikace, kde děláme testy. To je vše ale domluvené dopředu. Sami chceme, aby o nás v obcích věděli a aby tam lidé udělali pěknou atmosféru,“ přidal v rozhovoru Kacerovský.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Jižní Čechy, to je kraj rybníků, bezpochyby. I soutěžní posádky si jich letos užily dost, jako například tuto úzkou cestičku mezi Třebínem a Dubným na Českobudějovicku.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Někdy to ale prostě nejde podle představ. Musí se zastavit a najít problém a co nejdříve ho odstranit. Jako u tohoto Marcosu 1600 GT posádky otce a syna Peckových. Za nimi k prvnímu měřenému testu v Dubném přijíždí Dodge Charger rakouské posádky.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Na trati se objevilo i Volno P1800 z roku 1963. Do Dubného s ním míří řidič Jiří Jež, jehož navigovala Veronika Ježová.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Diváci v obci Dubné sledují průjezd jednoho z mustangů při prvním měřeném testu.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
„Principem není být za každou cenu co nejdříve a co nejrychleji v cíli. Já každému, kdo k nám přijede poprvé, říkám, že je to taková jízda zručnosti s kombinací poznávání okolní krajiny. Jezdíme na testech na přesnost setiny sekundy,“ vysvětlil Kacerovský.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Posádka se musí přesně trefit na daný čas do cílové fotobuňky. Musí si zároveň z předem daného rychlostního průměru správně vypočítat čas. Zároveň jsou některé testy složité i navigačně. Jsou zde například připravené testy, které se musí jet bez motoru, někde se musí couvat. Posádky tedy musí své auto dokonale znát.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V Českých Budějovicích jsme takto v zapadajícím pátečním slunci zachytili soutěžní BMW CSI 3.0.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
A je tu druhý soutěžní den. Etapa, která měří 304 kilometrů a závodníky provede nádhernou krajinou Novohradských hor, Vitorazska a velkou porci kilometrů ukrojí posádky i v Rakousku. Na snímku je první model Škody 1000 MB, takzvaná žábrovka. Podle tvaru výdechů motoru na bocích karoserie. „Tisícovka“ byla první sériový československý vůz se samonosnou karoserií.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
„Tím, že jsem setinové rallye také sám jezdil, se dokážu vžít do kůže účastníka závodu. Stavím trať tak, aby se líbila za volantem i mně. Snažím se vybírat kvalitní silnice, kterých máme v jižních Čechách opravdu velkou spoustu,“ zmiňoval ředitel SBC Kacerovský v rozhovoru před 14. ročníkem.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
„Kdo má alespoň trošku projetou Českou republiku, musí mi dát za pravdu. Snažíme se program postavit pěkně nejen po té sportovní části, ale udělat to hezké i okolo. Zkrátka chceme, aby se u nás každý pobavil,“ doplňoval vzápětí.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Část trati je postavená na základě přání či dlouhodobé spolupráce s obcemi. „To je oproti velké Rallye Český Krumlov, kterou jako ČK motorsport pořádáme, kde si to musíte naopak vybojovat, obhájit a poměrně složitě získávat povolení, úplně jiné. Při setinové rallye je přístup lidí hodně pozitivní a dělat tu akci je radost,“ připomněl Kacerovský.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Manželé Steinbauerovi přijíždí ve svém Mercedesu-Benz 190 SL na rakousko-českou hranici v Pohoří na Šumavě. I když by název bývalé obce mohl napovídat, že se závod stočil na Šumavu, není to tak. Pohoří je v Novohradských horách.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Celkem čtyřikrát v sobotu přejely soutěžní posádky hranici mezi Českou republikou a Rakouskem. Odtud je to kousek do městečka Karlstift, kde například pramení řeka Lužnice.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Zpátky do Čech, směrem k Pohoří na Šumavě a dál do Pohorské Vsi, směřuje i zelená felicia. Počasí posádkám v kabrioletech tentokrát přálo, takže střechy mohly zůstat stažené.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
A tuto Škodu Felicia řídil bývalý automobilový soutěžák Marcel Tuček. A jak je viděl, felicii nenechal na šotolině moc odpočívat...
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Rodina Šestákova ve voze Jaguar XK 140 SE se sedmdesátiletým veteránem z roku 1956 míří také do Česka. Za moment budou projíždět Pohořím na Šumavě, kde je dnes pár rekreačních stavení a chalup a zbytky kostela. Dřív tu však byla plnohodnotná obec se školou, obchody, hospodami, řemeslníky a mnohými dílnami. Podle sčítání lidu z roku 1890 mělo 186 domů se 1323 obyvateli (1077 Němců a 246 Čechů). Obyvatelstvo se převážně živilo zemědělstvím a ručními domácími pracemi. Nejznámější činností byla podmalba svatých obrázků pod sklo, které se potom vyváželo do celé Evropy.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Na start letošní SBC dorazila posádka až z Maďarska. A to tímto německým klasickým vozem Mercedes-Benz 230 SL. My jsme je zastihli u Malont na Českokrumlovsku.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Tímto snímkem se ještě se soutěžními posádkami vracíme do Horního Rakouska. Lesní serpentiny nedaleko Harbachu se musely líbit snad každému řidiči.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Fiat 126 P jinak také nazývaný „maluch“ se s kopcovitým terénem za hranicemi vypořádal se ctí. I tak ale posádka musela otevřít zadní víko od motoru, aby se pohonná jednotka ještě lépe chladila.
Autor: Petr Lundák, MF DNES