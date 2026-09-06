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Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně
Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...
Sucho odhalilo na dně Orlíku rezavé sudy. Lidem se vybavují vraždy, volají policii
Klesající hladina orlické přehrady odhaluje v bahně a písku i zrezavělé sudy. Lidé si ještě dobře pamatují na sérii brutálních, tzv. Orlických vražd ze začátku 90. let. Jejich pachatelé tehdy své...
Trojnásobný vrah zůstane ve vězení. Pro společnost představuje riziko, míní soud
Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka odsouzený na doživotí zůstane za mřížemi, jeho žádost o podmíněné propuštění dnes zamítl šumperský soud. Přestože Hejna tvrdí, že by byl společnosti prospěšný,...
Výročí na výročí. Na mejdanu trabantů obdivovali pankáče na vzduchu
Posledního trabanta vyrobili před pětatřiceti lety. A o posledním prázdninovém víkendu se ve Vrbně u Blatné konal jubilejní třicátý ročník trabantsrazu. Asi nejobdivovanější hvězdou byl kus se...
Z Orlíka omezí odtok. Vltavu budou vodou zásobovat poprvé v historii Slapy
Povodí Vltavy se kvůli extrémnímu hydrologickému suchu připravuje na snižování odtoku z orlické přehrady. V pátek hladina klesne na kótu 334,6 metru nad mořem a povodí začne využívat zásob slapské...
iDNES z kraje: Při výpravě Afrikou máte uprostřed pouště kemp s chlazeným pivem
Už 35 let funguje cestovní kancelář Pangeo tours z Českých Budějovic. Se svými hotelbusy tak svět objíždí Jaroslav Michal, spoluzakladatel společnosti, který byl už podruhé hostem podcastu iDNES z...
Hromadná nehoda na Písecku. Srážka pěti aut a motorkáře uzavřela most přes Orlík
Hromadná nehoda pěti automobilů a jednoho motocyklu u Temešváru na Písecku zcela uzavřela Podolský most přes Orlík. Motorkář utrpěl těžké zranění a nakonec v nemocnici zemřel.
OBRAZEM: Boj o setiny sekundy. Automobilové skvosty zářily v pohraničí
Mercedes-Benz, Jaguar, Porsche, Triumph, Austin-Healey či česká Škoda. Desítky nablýskaných automobilových historických skvostů mnoha značek sváděly na 17. ročníku rallye South Bohemia Classic boje o...
Dodávkou s dětmi: Na střeše Lipna. Na Vítkův Hrádek a k unikátnímu kanálu
Jižní břeh Lipna má své kouzlo. Drsný kraj, kde se příroda s lidmi nikdy příliš nemazlila, nabízí výhledy na Šumavu, romantické zříceniny i technické památky. Na kole se tu dá vyrazit podél...
Chci se dotknout kostela. Spisovatel Štifter se bude na Lipně potápět ke staré Vltavici
Po čtyřech letech se českobudějovický spisovatel, novinář a publicista Jan Štifter vrací na knižní trh románem Vltavice. Ten vrací do dnes už zatopené staré vesnice Dolní Vltavice a k příběhům...
Výročí na výročí. Na mejdanu trabantů obdivovali pankáče na vzduchu
Posledního trabanta vyrobili před pětatřiceti lety. A o posledním prázdninovém víkendu se ve Vrbně u Blatné konal jubilejní třicátý ročník trabantsrazu. Asi nejobdivovanější hvězdou byl kus se...
Zastupitelé nerozhodli v termínu. Postaví obří halu Amazonu u Boršova bez nich?
Investor žádal stanovisko obce do konce srpna, zastupitelé Boršova na Českobudějovicku rozhodnutí o plánovací smlouvě odložili na půlku září. Chtějí mít dostatek času na to, aby se seznámili s...
Sucho odhalilo na dně Orlíku rezavé sudy. Lidem se vybavují vraždy, volají policii
Klesající hladina orlické přehrady odhaluje v bahně a písku i zrezavělé sudy. Lidé si ještě dobře pamatují na sérii brutálních, tzv. Orlických vražd ze začátku 90. let. Jejich pachatelé tehdy své...
Auto u Zvěrkovic havarovalo pod parovodem. Zraněného vyprošťovali hasiči
Hasiči i záchranáři Jihočeského kraje zasahovali ve čtvrtek odpoledne u nehody osobního automobilu mezi Zvěrkovicemi a Zálužím na Českobudějovicku. Z vozu museli vyprostit zaklíněného člověka. Na...
Z Orlíka omezí odtok. Vltavu budou vodou zásobovat poprvé v historii Slapy
Povodí Vltavy se kvůli extrémnímu hydrologickému suchu připravuje na snižování odtoku z orlické přehrady. V pátek hladina klesne na kótu 334,6 metru nad mořem a povodí začne využívat zásob slapské...
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Pacientům po mrtvici pomůže aplikace odhalit svalové problémy
Lékaři z nemocnice v Českých Budějovicích se podíleli na vývoji mobilní aplikace Spastic Prevent, která pomáhá především pacientům po mozkové mrtvici. Dokáže odhalit svalové problémy, které bývají...
Trojnásobný vrah zůstane ve vězení. Pro společnost představuje riziko, míní soud
Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka odsouzený na doživotí zůstane za mřížemi, jeho žádost o podmíněné propuštění dnes zamítl šumperský soud. Přestože Hejna tvrdí, že by byl společnosti prospěšný,...