Balíky na loukách mají pro zemědělce vyšší hodnotu než obvykle. Cena roste do tisíců za jeden. A tak se začínají ztrácet.
Tohle nevezme člověk, co jede kolem s osobákem. To musí být někdo, kdo má techniku a ví, jak s tím zacházet, a hlavně kam jet.
Balíky na loukách mají pro zemědělce vyšší hodnotu než obvykle. Cena roste do tisíců za jeden. A tak se začínají ztrácet.
Tohle nevezme člověk, co jede kolem s osobákem. To musí být někdo, kdo má techniku a ví, jak s tím zacházet, a hlavně kam jet.
Po čtvrteční nehodě na přejezdu u Chýnova na Táborsku je opět v provozu železniční trať Tábor - Jihlava. Osobní vlak se tam střetl s nákladním automobilem na železničním přejezdu v Dobronicích. Při...
Další poznatky o výskytu velké kočkovité šelmy na Táborsku získali jihočeští policisté. Tentokrát ji oznamovatelka zvládla i natočit, jak se pohybuje po poli. Zřejmě jde o černého pantera. Pokud by...
Je rozhodně symbolem českého pivovarnictví, Budějovický Budvar vznikl před mnoha lety, když byla část českých pivovarníků dlouhodobě nespokojená v tehdy proněmecky orientovaném budějovickém...
Policisté na jihu Čech testují novou elektrickou Škodu Elroq. Nasadili ji na dálnici, její možnosti však zkouší i klasická dopravní policie v ulicích Českých Budějovic. Pokud se vůz za více než...
Retail park u sjezdu z dálnice D3 na okraji Českých Budějovic má stavební povolení. Nedaleko sportovního centra Složiště a Hodějovic tak nahradí další louky a pole.
Ve Střelských Hošticích na Strakonicku v úterý vpodvečer hořel autoservis. Oheň způsobil škodu deset milionů korun a jeden muž utrpěl popáleniny nohou a rukou. Záchranáři jej přepravili do nemocnice.
Extrémní sucho letos negativně ovlivňuje také úrodu sena. Kvůli tomu ho bylo při první seči o dvě třetiny méně než loni. Cena za balík rychle stoupla z 500 korun na dva tisíce. Na jihu Čech už je tak...
Samolepky s nápisem Budweis Jugend, které se v posledních dnech objevily v Českých Budějovicích, vyvolaly spor o jejich možnou spojitost s nacistickou symbolikou. Kritiku odmítají jak jejich autoři,...
Policisté z dálničního oddělení Borek na Českobudějovicku zabránili tragédii na mostě nad dálnicí D3. Mladého muže, který se rozhodl ukončit svůj život, se jim podařilo uklidnit a po několika...
Na displeji nad ledem svítí čas 9:57. V tu chvíli se otevírají dveře kabiny s velkým logem klubu a vychází první hráči. V pondělí začala hokejistům českobudějovického Motoru další fáze přípravy na...
Pomohl stovkám návštěvníků hor, když se dostali do nesnází nebo se zranili. Stejně tak naučil obrovské množství lidí lyžovat, protože byl výborný lyžař a instruktor. Členové Horské služby Šumava...
Další poznatky o výskytu velké kočkovité šelmy na Táborsku získali jihočeští policisté. Tentokrát ji oznamovatelka zvládla i natočit, jak se pohybuje po poli. Zřejmě jde o černého pantera. Pokud by...
Jen dva kilometry stihla ujet sanitka s maminkou, která začala rodit a mířila do porodnice. Záchranářský vůz musel zastavit a po chvíli přišel na svět malý Tomášek. Mimořádná události to byla i pro...
Voda je jeho život. A také ho o něj téměř připravila. Bývalý olympionik ve vodním slalomu Jakub Prüher vede sportovní klub v areálu Lídy Polesné u Českých Budějovic. Stále si rád zajezdí, ale hlavně...
Dva neúspěšné pokusy má za sebou lupič, který v Českých Budějovicích vlezl do odemčených aut. Ani jednou však nic nezískal a teď mu hrozí až deset let vězení. V prvním případě totiž řidiče ohrožoval...
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Je rozhodně symbolem českého pivovarnictví, Budějovický Budvar vznikl před mnoha lety, když byla část českých pivovarníků dlouhodobě nespokojená v tehdy proněmecky orientovaném budějovickém...
Bylo to fakt hrozné, nesnáším studenou vodu, říká osmatřicetiletá Alina Jogl, slovenská rodačka, která žije s manželem a dvouapůlletým synem v jihočeském Táboře. Na začátku července jako první...