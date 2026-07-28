Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Seno nad zlato. Z luk už ho dokonce kradou zloději, hrozí i nedostatek slámy

Autor:
  20:00

Fotogalerie5 Premium

Balíky sena a slámy po sečích a žních v těchto dnech čekají na polích, až si je farmáři uskladní. V některých případech si je zemědělci musejí pořádně hlídat, balíky se totiž kvůli horší úrodě a stoupající ceně z polí kradou. (26.7.2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Extrémní sucho letos negativně ovlivňuje také úrodu sena. Kvůli tomu ho bylo při první seči o dvě třetiny méně než loni. Cena za balík rychle stoupla z 500 korun na dva tisíce. Na jihu Čech už je tak někteří dokonce kradou z cizích luk. Část místních zemědělců kvůli tomu dokonce snižuje stavy skotu v chovech.

Balíky na loukách mají pro zemědělce vyšší hodnotu než obvykle. Cena roste do tisíců za jeden. A tak se začínají ztrácet.

Tohle nevezme člověk, co jede kolem s osobákem. To musí být někdo, kdo má techniku a ví, jak s tím zacházet, a hlavně kam jet.

soukromá farmářka

Tento článek je součástí iDNES Premium

3 měsíce za 19 Kč

  • Investigativa od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Sport, který jde do hloubky

Celé léto bez
zamčených článků

Začít číst
Nabídka platí pouze pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Po čtvrteční srážce vlaku s náklaďákem je trať mezi Táborem a Jihlavou opět v provozu

Řidič dodávky před srážkou s vlakem u Chýnova vůbec nebrzdil (23. července 2026)

Po čtvrteční nehodě na přejezdu u Chýnova na Táborsku je opět v provozu železniční trať Tábor - Jihlava. Osobní vlak se tam střetl s nákladním automobilem na železničním přejezdu v Dobronicích. Při...

Černý panter opět spatřen v poli na Táborsku, žena stihla natočit video

Žena zvíře nemohla vyfotit, protože řídila, nicméně nechala si za pomoci AI...

Další poznatky o výskytu velké kočkovité šelmy na Táborsku získali jihočeští policisté. Tentokrát ji oznamovatelka zvládla i natočit, jak se pohybuje po poli. Zřejmě jde o černého pantera. Pokud by...

KVÍZ: Pivní znalci, předveďte se. Co víte o Budějovickém Budvaru?

Budějovický Budvar se stal oficiálním partnerem českého olympijského týmu, a...

Je rozhodně symbolem českého pivovarnictví, Budějovický Budvar vznikl před mnoha lety, když byla část českých pivovarníků dlouhodobě nespokojená v tehdy proněmecky orientovaném budějovickém...

Z nuly na sto za šest sekund, dojezd 580 kilometrů. Policie testuje Škodu Elroq

Řidiči mohou v těchto dnech na jihočeských silnicích potkat vozidlo zvláštního...

Policisté na jihu Čech testují novou elektrickou Škodu Elroq. Nasadili ji na dálnici, její možnosti však zkouší i klasická dopravní policie v ulicích Českých Budějovic. Pokud se vůz za více než...

Na České Budějovice se valí další obchodní centra, budou u sjezdu z dálnice D3

Tato oblast se v následujících letech hodně promění. Pole a louky nedaleko...

Retail park u sjezdu z dálnice D3 na okraji Českých Budějovic má stavební povolení. Nedaleko sportovního centra Složiště a Hodějovic tak nahradí další louky a pole.

Na Strakonicku hořel autoservis. Škoda deset milionů korun, jeden popálený muž

Ve Střelských Hošticích na Strakonicku dnes vpodvečer hořel autoservis. (28....

Ve Střelských Hošticích na Strakonicku v úterý vpodvečer hořel autoservis. Oheň způsobil škodu deset milionů korun a jeden muž utrpěl popáleniny nohou a rukou. Záchranáři jej přepravili do nemocnice.

28. července 2026  20:43

Seno nad zlato. Z luk už ho dokonce kradou zloději, hrozí i nedostatek slámy

Premium
Balíky sena a slámy po sečích a žních v těchto dnech čekají na polích, až si je farmáři uskladní. V některých případech si je zemědělci musejí pořádně hlídat, balíky se totiž kvůli horší úrodě a stoupající ceně z polí kradou. (26.7.2026)

Extrémní sucho letos negativně ovlivňuje také úrodu sena. Kvůli tomu ho bylo při první seči o dvě třetiny méně než loni. Cena za balík rychle stoupla z 500 korun na dva tisíce. Na jihu Čech už je tak...

28. července 2026

Název skupiny fanoušků Dynama vyvolal bouři. Kritici připomínají nacismus

Premium
Samolepky jsou i přímo na kase u vstupu na stadion (28. července 2026).

Samolepky s nápisem Budweis Jugend, které se v posledních dnech objevily v Českých Budějovicích, vyvolaly spor o jejich možnou spojitost s nacistickou symbolikou. Kritiku odmítají jak jejich autoři,...

28. července 2026  15:37

Drama na dálnici. Mladík visel z protihlukové stěny, policisté mu skok rozmluvili

Policisté z dálničního oddělení Borek - Michal Kubeš, Lukáš Cypřiš a Tomáš...

Policisté z dálničního oddělení Borek na Českobudějovicku zabránili tragédii na mostě nad dálnicí D3. Mladého muže, který se rozhodl ukončit svůj život, se jim podařilo uklidnit a po několika...

28. července 2026  12:14

Zvolnění v přípravě nehrozí. Petrovický plánuje: Nabruslíme hodně kilometrů

Trenér Róbert Petrovický přivítal na během letní přípravy na ledě 28 hráčů.

Na displeji nad ledem svítí čas 9:57. V tu chvíli se otevírají dveře kabiny s velkým logem klubu a vychází první hráči. V pondělí začala hokejistům českobudějovického Motoru další fáze přípravy na...

28. července 2026  9:38

Zemřela legenda horské služby na Šumavě. Ivan Blecha tam pomáhal bezmála 40 let

Ivan Blecha

Pomohl stovkám návštěvníků hor, když se dostali do nesnází nebo se zranili. Stejně tak naučil obrovské množství lidí lyžovat, protože byl výborný lyžař a instruktor. Členové Horské služby Šumava...

27. července 2026  16:48

Černý panter opět spatřen v poli na Táborsku, žena stihla natočit video

Žena zvíře nemohla vyfotit, protože řídila, nicméně nechala si za pomoci AI...

Další poznatky o výskytu velké kočkovité šelmy na Táborsku získali jihočeští policisté. Tentokrát ji oznamovatelka zvládla i natočit, jak se pohybuje po poli. Zřejmě jde o černého pantera. Pokud by...

27. července 2026  13:19

První služba a hned pořádné drama. Lékař na porod v sanitce jen tak nezapomene

Maminka i její novorozený chlapeček byli po porodu v pořádku a následně...

Jen dva kilometry stihla ujet sanitka s maminkou, která začala rodit a mířila do porodnice. Záchranářský vůz musel zastavit a po chvíli přišel na svět malý Tomášek. Mimořádná události to byla i pro...

27. července 2026  12:36

Bývalý olympionik o krušných momentech: Půl minuty ve vodě hlavou dolů. Co teď?

Bývalý olympionik ve vodním slalomu Jakub Prüher

Voda je jeho život. A také ho o něj téměř připravila. Bývalý olympionik ve vodním slalomu Jakub Prüher vede sportovní klub v areálu Lídy Polesné u Českých Budějovic. Stále si rád zajezdí, ale hlavně...

27. července 2026

Lupič čekal na řidiče v odemčeném autě s nožem v ruce, po hádce utekl bez peněz

Nůž, který měl u sebe pachatel. (červenec 2026)

Dva neúspěšné pokusy má za sebou lupič, který v Českých Budějovicích vlezl do odemčených aut. Ani jednou však nic nezískal a teď mu hrozí až deset let vězení. V prvním případě totiž řidiče ohrožoval...

27. července 2026  9:37

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

KVÍZ: Pivní znalci, předveďte se. Co víte o Budějovickém Budvaru?

Budějovický Budvar se stal oficiálním partnerem českého olympijského týmu, a...

Je rozhodně symbolem českého pivovarnictví, Budějovický Budvar vznikl před mnoha lety, když byla část českých pivovarníků dlouhodobě nespokojená v tehdy proněmecky orientovaném budějovickém...

vydáno 27. července 2026

Viděla pod sebou plejtváky, protiproudy a chlad. Alina přeplavala obávaný Severní kanál

Premium
Alina Jogl žijící v Táboře se stala první Slovenkou, která přeplavala obávaný...

Bylo to fakt hrozné, nesnáším studenou vodu, říká osmatřicetiletá Alina Jogl, slovenská rodačka, která žije s manželem a dvouapůlletým synem v jihočeském Táboře. Na začátku července jako první...

26. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×