Seniorka se vydala na kopřivy do nádivky, upadla na poli a našli ji až v noci

Příprava tradiční velikonoční nádivky mohla mít smutný konec. Seniorce z Českobudějovicka chyběly kopřivy, tak se je vydala natrhat. Ale upadla v poli a nemohla se zvednout. Pátrací akce trvala až do noci, kdy ženu objevili policejní psovodi. Podle zdravotníků byla v ohrožení života, pokud by ji nenašli včas.

Do pátrání po seniorce se zapojili i policejní psi Nero a Rapp. | foto: Policie ČR

Starší žena z jedné obce na Českobudějovicku se na Velký pátek 3. dubna odpoledne rozhodla vyrazit na kopřivy, které jí chyběly do velikonoční nádivky.

„Okolo deváté hodiny večer však zjistila její příbuzná, že žena doma není. Protože seniorka zpravidla nikam nechodí, měla dotyčná obavy, aby se jí i kvůli ne úplně dobrému zdravotnímu stavu nic nestalo,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Žena proto po 21. hodině zavolala na linku 158. Do místa bydliště seniorky vyslali operátoři českobudějovické psovody a také hlídku z obvodního oddělení Trhové Sviny a Lišov. Zapojili se také kriminalisté.

Policisté zjišťovali veškeré informace o ztracené ženě včetně jejích oblíbených míst, kde by se mohla pohybovat. Nikde však nebyla. „Protože doma měla rozpracovanou nádivku, kterou nedodělala, byl předpoklad, že vyrazila do okolních lesů na kopřivy,“ naznačila Schwarzová.

Psovodi Karel Prokop se psem Rappem a Jakub Mrhal se psem Nerem zamířili do nejbližšího lesa. V terénu byli už téměř dvě hodiny, ale seniorka nebyla k nalezení. Krátce po 23. hodině se psovodi přesouvali k dalšímu lesu, když si všimli neurčitého pohybu na nedalekém poli. Když na místo posvítili, zjistili, že se jedná o pohřešovanou ženu, která se sice hýbala, ale nemohla se zvednout.

Policisté jí pomohli a dovedli do tepla služebního vozidla. Žena jim řekla, že opravdu šla na kopřivy, ale následně upadla a nemohla se zvednout. Viditelné zranění neměla, byla však vyčerpaná, mokrá, špinavá od hlíny a silně rozrušená.

„Policisté na místo přivolali zdravotníky, kteří ji převezli do nemocnice k dalšímu ošetření. Později se dozvěděli, že žena byla v ohrožení života, pokud by ji včas nenašli,“ uvedla mluvčí.

ManpowerGroup s.r.o.
Obchodní referent/ka s NJ nebo AJ

ManpowerGroup s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 35 000 - 45 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

