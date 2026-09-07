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Jak vidím kolo, nemůžu si pomoct, přiznal senior. Ukradli jich nejméně sedmnáct

Autor:
  11:40
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Více než sedmnáct kol, především těch elektrických, ukradl senior, který se pohyboval na Táborsku, ale i v jiných krajích. Cenu nijak neřešil, kola za několik desítek tisíc korun obratem prodával za minimální částky. Nyní je ve vazbě a policisté na případu dál pracují.

Řetězec krádeží jízdních kol zastavili policisté z Tábora v polovině srpna. Zadrželi sedmašedesátiletého seniora, jehož vášní, jak měl kriminalistům sdělit, jsou jízdní kola, a to především ta elektrická. „Jakmile vidím kolo, nemůžu si pomoct,“ prohlásil prý.

Na svědomí bude mít zřejmě víc než sedmnáct ukradených bicyklů. Pohyboval se totiž i v jiných krajích. Na Táborsku se vloupával do sklepních kójí panelových domů a z nich si odvážel nejčastěji elektrokola. „Celková škoda způsobená krádežemi se pohybuje v řádech stovek tisíc korun,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

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Samotná hodnota kol seniora nezajímala. Ukradl bicykl v hodnotě desítek tisíc korun, ale za pár hodin ho pod záminkou očekávané operace nohy či stěhování prodal náhodným kupcům za minimální cenu.

Po kraji i republice se pohyboval vlakem a přespával po hotelech. „Jeho vášeň ho však vždy v místě aktuálního pobytu přemohla a jako nezvaný host navštěvoval kolárny,“ upřesnila mluvčí.

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Opakovaných krádeží ve svém rajónu si všimli táborští kriminalisté, kteří v červnu začali pachatele hledat. Postupně se dostali až ke staršímu muži, kterého v půlce srpna zadrželi při cestě vlakem až v Praze. Následně ho obvinili z krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.

„Muž je ve vazbě a rozplétání tohoto případu dále pokračuje, protože už nyní je jasné, že Táborsko nebylo jediným oblíbeným místem tohoto obviněného,“ uzavřela Krausová.

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