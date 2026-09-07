Řetězec krádeží jízdních kol zastavili policisté z Tábora v polovině srpna. Zadrželi sedmašedesátiletého seniora, jehož vášní, jak měl kriminalistům sdělit, jsou jízdní kola, a to především ta elektrická. „Jakmile vidím kolo, nemůžu si pomoct,“ prohlásil prý.
Na svědomí bude mít zřejmě víc než sedmnáct ukradených bicyklů. Pohyboval se totiž i v jiných krajích. Na Táborsku se vloupával do sklepních kójí panelových domů a z nich si odvážel nejčastěji elektrokola. „Celková škoda způsobená krádežemi se pohybuje v řádech stovek tisíc korun,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.
|
Zloději si na elektrokolo přinesli rozbrušovačku, dražší bicykly přehlédli
Samotná hodnota kol seniora nezajímala. Ukradl bicykl v hodnotě desítek tisíc korun, ale za pár hodin ho pod záminkou očekávané operace nohy či stěhování prodal náhodným kupcům za minimální cenu.
Po kraji i republice se pohyboval vlakem a přespával po hotelech. „Jeho vášeň ho však vždy v místě aktuálního pobytu přemohla a jako nezvaný host navštěvoval kolárny,“ upřesnila mluvčí.
|
VIDEO: Z balkonu zmizelo elektrokolo, zloděj si pro něj vylezl po žebříku
Opakovaných krádeží ve svém rajónu si všimli táborští kriminalisté, kteří v červnu začali pachatele hledat. Postupně se dostali až ke staršímu muži, kterého v půlce srpna zadrželi při cestě vlakem až v Praze. Následně ho obvinili z krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.
„Muž je ve vazbě a rozplétání tohoto případu dále pokračuje, protože už nyní je jasné, že Táborsko nebylo jediným oblíbeným místem tohoto obviněného,“ uzavřela Krausová.