Senior, který v Husinci zbil děti dřevěnou tyčí, nespáchal trestný čin

„Případ byl začátkem listopadu předaný k projednání do správního řízení na městský úřad. Tam bude nejspíš řešený jako přestupek proti občanskému soužití. Policisté neshledali důvody pro zahájení trestního stíhání,“ řekla mluvčí prachatické policie Martina Joklová.

Incident se stal na konci září na veřejném prostranství nedaleko mostu přes Blanici. „Děti si házely s míčem o strom a trefily vodníka v jeho dutině. Pán, který ho vyřezával, vyběhl z domu a dřevěnou násadou je začal opakovaně mlátit. Dětem se podařilo utéct a přiběhly mi to říct,“ popsal otec napadeného chlapce s tím, že útočníkem je bývalý starosta města. Ten se pro média odmítl vyjádřit.

Incident se odehrál u sochy vodníka zasazené v dutině stromu.

Několik ran do hlavy a zátylku schytala i dívka, kterou matka odvezla do prachatické nemocnice. „Já na pánovi nechci žádnou finanční kompenzaci, ale jde mi o to, aby byl za to potrestaný. Nemůže se to zamést pod koberec,“ komentovala tehdy maminka školačky.

Při výslechu se z policejních záznamů dozvěděla, že dřevěný vodník byl v den incidentu netknutý. K poničení podle ní došlo až za pár dní. „Dcera nic nepoškodila. Ano, neměla tam co dělat, ani tam nic házet. Reakce toho pána byla ale nepřiměřená. Jsem ráda, že to už bude uzavřené za námi, přineslo nám to samé trápení,“ řekla dnes k případu pro iDNES.cz.

Dodala, že by byla ráda, aby se socha na místo vrátila. „Je to takový symbol města, patří tam. S dětmi jsme vždy vodníka chodily zdravit,“ uzavřela.