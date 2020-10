Senátor Kratochvíle neobhájil, postupuje šéf nemocnice a starosta Radomyšle

„Velice si vážím důvěry lidí z celého Prácheňského regionu, je to skvělý výsledek. Jestli očekávaný, to nechám posoudit jiné. Vážím si ODS, že mě navrhla jako kandidáta do Senátu jako nestraníka. Do voleb jsem šel sám za sebe, jako Tomáš Fiala,“ prohlásil Fiala, který vede strakonickou nemocnici už 18 let.

O druhé místo svedli těsný souboj starosta Radomyšle Luboš Peterka a starosta Dobevi Petr Kalina (ANO). Nakonec o jedno procento prošel do druhého kola Peterka.

„Výsledek pro nás není nijak překvapivý, vycházeli jsme ze znalosti regionu a místních poměrů a věděli jsme, že Tomáš Fiala je favorit. Čekali jsme, že o druhé místo svedu boj já s kandidátem za ANO Petrem Kalinou. A to se skutečně vyplnilo,“ hodnotil Peterka.

Starosta Radomyšle, kde žije zhruba 1 200 obyvatel, říká, že ho čeká velká výzva, protože Tomáš Fiala je těžký soupeř.

„Známe se roky, je to můj kamarád. Do druhého kola jsem pronikl těsně, zajímavě se to přelévalo, pan Kalina byl chvíli přede mnou. Přesto jsem nebyl nervózní. Těší mě především to, že jsme do kampaně dali maximum a odpracovali ji,“ prohlásil Peterka ( o výsledcích prvního kola senátních voleb na Pelhřimovsku, pod něž spadá i Jindřichohradecko, čtěte zde).