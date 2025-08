„Stavba parkoviště je žádoucí právě proto, že vozy dnes stojí na zeleni a občané na sebe vzájemně volají městskou policii,“ popsal jeden ze zdejších problémů Josef Soumar, místostarosta Písku, pod který Semice spadají.

„Na zdejším hřišti cvičí také sbor hasičů ze Semic. Pohyb lidí se tam zvýšil, vyrostly tam přístřešky, další zázemí, ale parkovací místa zásadně chybí,“ dodal.

Rada města schválila výsledek výběrového řízení. Na projektu se pracuje už od loňského roku. „Přihlásili se čtyři zájemci, zvítězila firma Eurovia a cena je 1,5 milionu korun. Vysoutěžili jsme to dokonce o 150 tisíc méně, než jsme si představovali,“ potěšilo Soumara.

Stavba bude respektovat zeleň a zdravé stromy. Celkově by se měla zlepšit bezpečnost, ale také propojit a zvýšit funkčnost celého areálu. „V krajních místech budou kolmá stání. Zůstanou tam stromy, které jsou zdravé, a u těch bude stání podélné,“ vysvětlil místostarosta.

Řidič zaparkuje, obejde strom, dostane se na chodník, který povede kolem celého hřiště, a po něm bezpečně dojde na začátek k bráně. A to je podle Soumara důležité i pro děti, které chodí na tréninky.

Protože v blízkém okolí se pohybuje zemědělská technika, stavební firma má za úkol i úpravu komunikace. „Dojde k částečnému rozšíření vozovky. Protože z nedaleké farmy vyjíždí těžká technika, potkávají se tam koně, chodci, vozidla a děti mířící právě na semické hřiště,“ podtrhl.

Město plánuje předat staveniště v první polovině srpna. Pokud půjde vše podle plánu, hotovo by mělo být do tří měsíců. „Každopádně je to akce do konce tohoto roku,“ poukázal Soumar.

Firma si bude muset poradit s nerovným terénem, proto si práce vyžádají delší čas, než obvykle při stavě parkovišť bývá. „Hřiště je zapuštěné, muselo se narovnat, protože tam byl rozdíl jeden a půl metru. Nyní se musí postavit palisáda vysoká 80 centimetrů a vybrat všechny podkladní vrstvy. Není to jen o tom, že by se položila vrstva asfaltu a hned se bude parkovat,“ uzavřel.