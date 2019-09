V Budějovicích zbrzdí řidiče další semafory. Jsou na opravené Mánesově

„Opět se ukázalo, že jsme město semaforů. Tohle absolutně nechápu, proč? Myslím, že tady jsou dost zbytečné. Takových míst je bohužel v Budějovicích více,“ zlobí se David Kadoun, který místem denně projíždí.

Nad semafory ráno kroutili hlavou i někteří chodci. „Na to nemám nervy,“ prohlásil například muž a šel na červenou.

Světelná signalizace je tam proto, že to požadovali někteří rodiče dětí, které tudy chodí do a ze školy. V Dukelské je základní, střední i vysoká škola.

„Je to takzvaný poptávkový semafor. Fungovat bude stejně jako třeba ten na Sadech. Když místem nikdo nebude procházet, bude tam stále zelená,“ upřesnil náměstek primátora pro dopravu Viktor Lavička s tím, že se k projektu dostal až ve chvíli, kdy byly semafory schválené.



Věří ale, že to pro řidiče nebude znamenat velké zdržení a chodci to naopak ocení. Někteří další obyvatelé ovšem upozorňují, že jen o pár desítek metrů dál vede pod silnicí v Mánesově cyklostezka, kudy je možné jít do školy ještě mnohem bezpečněji, a tak světelnou signalizaci rovněž kritizují.

Navíc na opačné straně u nedalekého křížení s Čechovou ulicí jsou další přechody pro chodce a světelná křižovatka.

Rekonstrukce frekventované Mánesovy, po které denně projede až 25 tisíc vozidel, začala 5. května a bude ještě pokračovat mimo hlavní komunikaci, což už nebude omezovat provoz.

Na obnově silnice a jejím okolí se podílel kraj, město i Teplárna České Budějovice. „Za městem šla například modernizace systému řízení dopravy v úseku Mánesova – Čechova. Třeba v úseku most Kosmonautů – Novohradská je instalované také nové veřejné osvětlení,“ doplnil Lavička.

Pracovalo se i na infrastruktuře. „Stavební úpravy vodovodu a kanalizace se týkaly úseku most Kosmonautů – Čechova, Vrchlického nábřeží mezi ulicemi Mánesova a Čechova, kde je nová kanalizace a vodovod. Po zprůjezdnění silnice budou práce pokračovat například na zastávkách MHD na Novohradské a Vrchlického nábřeží,“ dodal náměstek primátora Petr Holický.

Před uzavírkou Mánesovy panovaly velké obavy z možného kolapsu dopravy v Budějovicích. To se nakonec nepotvrdilo a i díky úpravám semaforů a dalším opatřením se menší kolony tvořily pouze ve špičkách na Senovážném náměstí a v přilehlých ulicích.