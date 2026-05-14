Řidič prudce zabrzdil před semaforem, klády z návěsu se vysypaly na silnici

Autor:
  9:36
Ještě před vypuknutím ranní dopravní špičky se podařilo vyřešit nehodu u vlakového nádraží v Českých Budějovicích. Řidič kamionu prudce zabrzdil na semaforu a z návěsu se mu sesunulo několik klád. Na soupravě měl nakládací rameno, takže kulatiny vrátil zase zpět, zajistil a mohl pokračovat. Policisté v místě řídili dopravu.
Řidič nákladní soupravy prudce zabrzdil před semaforem u vlakového nádraží v Budějovicích a z návěsu se sesunulo několik klád. (14. května 2026)

Nehoda se stala před půl šestou ráno u přechodu v Nádražní ulici, po němž lidé přecházejí z Lannovy třídy k vlakovému nádraží.

„Řidič kamionu prudce zabrzdil před semaforem. Tím došlo k přetržení jistících popruhů a několik klád se sesunulo na komunikaci,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Naštěstí ve vedlejším pruhu nejelo žádné auto a na kraji chodníku nestál žádný člověk.

Protože hrozilo, že by mohly spadnout další klády na silnici i chodník, policisté zavřeli jízdní pruhy od Průmyslové ulice k Rudolfovské třídě. Na místě pomáhaly hlídky z oddělení hlídkové služby, dálničního oddělení Borek a také skupina dopravních nehod.

Součástí soupravy převážející klády bylo nakládací rameno, proto si řidič klády vrátil zpět na návěs, náklad zajistil a mohl pokračovat. „Vše se obešlo bez zranění. Policisté provoz do ranní špičky obnovili. Místo bylo průjezdné před sedmou hodinou,“ uzavřel mluvčí.

