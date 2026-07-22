Návštěvníci se mohou těšit na více než 200 řemeslníků a lidových tvůrců. České republiky, Slovenska, Maďarska či Rakouska. Nebude to přitom jen prodejní jarmark, většina z nich na místě v dobových oděvech své umění přímo předvede.
Selské slavnosti
Trhy jsou od 24. do 26. července. V pátek a v sobotu od 8:00 do 19:00, v neděli od 8:00 do 17:00.
Ceny vstupného (celodenní):
Součástí programu bude také Koláčobraní a Buchtobraní. Pořadatelé navíc letos připravili výrazně větší zastřešení u hlavního pódia.
Návštěvníci si tam budou moci vychutnat hudební program více než 300 interpretů – od cimbálovky a dechovky až po večerní rocková vystoupení. Mezi největší lákadla patří Argema, SteySky, Honza Nedvěd mladší, Jakub Smolík, Pavlína Jíšová, Nezmaři, Babouci, Olympic Revival Band nebo Písně Karla Svobody.
Očekává se návštěva kolem 11 tisíc návštěvníků. „Holašovice nejsou mrtvý skanzen, ale živý organismus. Jsem rád, že návštěvníci chápou, že zaplacením vstupného na náves přímo podporují udržení těchto řemesel a pomáhají nám pečovat o unikátní dědictví UNESCO,“ uvedl Jan Jílek, starosta Jankova, pod které Holašovice patří.
Upozornil také na vylepšený program pro rodiny s dětmi. Kromě rozšířeného koutku, kde si děti zkusí pod vedením zkušených animátorek hry svých prarodičů, ožije náves dobovými kolotoči, staročeskými hrami a atrakcemi, tvůrčími dílnami či historickými řemesly, která si malí návštěvníci mohou sami vyzkoušet. U dobové kovárny se navíc o víkendu odehrají tematická divadelní představení.
Základní cena celodenního vstupného je 250 korun. Parkování pro osobní auta i zájezdové autobusy je zajištěné na odstavných plochách blízko akce. Pořadatelé nicméně doporučují využít kyvadlovou dopravu z Českých Budějovic. Jízdní řády a kompletní program najdou zájemci na na www.holasovice.eu.
|
Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova