Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Stovky řemeslníku, koláčobraní i buchtobraní. Holašovice ožijí selskými slavnostmi

Autor:
  14:40
Při selských slavnostech v Holašovicích na Budějovicku si návštěvníci mohou...

Při selských slavnostech v Holašovicích na Budějovicku si návštěvníci mohou koupit rukodělné zboží nebo se seznámit s tradičními řemesly. | foto: Jihočeská centrála cestovního ruchu

Při selských slavnostech v Holašovicích na Budějovicku si návštěvníci mohou...
Při selských slavnostech v Holašovicích na Budějovicku si návštěvníci mohou...
Při selských slavnostech v Holašovicích na Budějovicku si návštěvníci mohou...
Při selských slavnostech v Holašovicích na Budějovicku si návštěvníci mohou...
12 fotografií
Více zábavy pro děti, větší zastřešení před hlavními pódii a k tomu třeba více než 300 interpretů za tři dny. I takové budou letošní Selské slavnosti v Holašovicích na Českobudějovicku. Oblíbený festival bude mít už svůj 27. ročník a uskuteční se od pátku do neděle 24. až 26. července.

Návštěvníci se mohou těšit na více než 200 řemeslníků a lidových tvůrců. České republiky, Slovenska, Maďarska či Rakouska. Nebude to přitom jen prodejní jarmark, většina z nich na místě v dobových oděvech své umění přímo předvede.

Selské slavnosti

Trhy jsou od 24. do 26. července. V pátek a v sobotu od 8:00 do 19:00, v neděli od 8:00 do 17:00.

Ceny vstupného (celodenní):

  • Dospělí: 250 Kč
  • Senioři (nad 65 let): 200 Kč
  • Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti 6–14 let): 500 Kč
  • Zlevněné vstupné (ZTP a děti 6–14 let): 100 Kč
  • Děti do 6 let a ZTP/P: ZDARMA (doprovod vozíčkáře platí zlevněné vstupné 100 Kč)
  • Vstupenka je celodenní, opakovaný vstup v tomtéž dni je možný po vyžádání „vrácenky“ při opuštění areálu.

Součástí programu bude také Koláčobraní a Buchtobraní. Pořadatelé navíc letos připravili výrazně větší zastřešení u hlavního pódia.

Návštěvníci si tam budou moci vychutnat hudební program více než 300 interpretů – od cimbálovky a dechovky až po večerní rocková vystoupení. Mezi největší lákadla patří Argema, SteySky, Honza Nedvěd mladší, Jakub Smolík, Pavlína Jíšová, Nezmaři, Babouci, Olympic Revival Band nebo Písně Karla Svobody.

Očekává se návštěva kolem 11 tisíc návštěvníků. „Holašovice nejsou mrtvý skanzen, ale živý organismus. Jsem rád, že návštěvníci chápou, že zaplacením vstupného na náves přímo podporují udržení těchto řemesel a pomáhají nám pečovat o unikátní dědictví UNESCO,“ uvedl Jan Jílek, starosta Jankova, pod které Holašovice patří.

Upozornil také na vylepšený program pro rodiny s dětmi. Kromě rozšířeného koutku, kde si děti zkusí pod vedením zkušených animátorek hry svých prarodičů, ožije náves dobovými kolotoči, staročeskými hrami a atrakcemi, tvůrčími dílnami či historickými řemesly, která si malí návštěvníci mohou sami vyzkoušet. U dobové kovárny se navíc o víkendu odehrají tematická divadelní představení.

Při selských slavnostech v Holašovicích na Budějovicku si návštěvníci mohou koupit rukodělné zboží nebo se seznámit s tradičními řemesly.
Při selských slavnostech v Holašovicích na Budějovicku si návštěvníci mohou koupit rukodělné zboží nebo se seznámit s tradičními řemesly.
Při selských slavnostech v Holašovicích na Budějovicku si návštěvníci mohou koupit rukodělné zboží nebo se seznámit s tradičními řemesly.
Při selských slavnostech v Holašovicích na Budějovicku si návštěvníci mohou koupit rukodělné zboží nebo se seznámit s tradičními řemesly.
12 fotografií

Základní cena celodenního vstupného je 250 korun. Parkování pro osobní auta i zájezdové autobusy je zajištěné na odstavných plochách blízko akce. Pořadatelé nicméně doporučují využít kyvadlovou dopravu z Českých Budějovic. Jízdní řády a kompletní program najdou zájemci na na www.holasovice.eu.

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Znalci povolili apartmány u Teplé Vltavy, přitom je tam omezené i splouvání vodáky

Premium
Vodáci se na placený úsek Teplé Vltavy vydávají z tábořiště u Soumarského mostu.

Známý kemp Soumarský most na Prachaticku dostane bohatého souseda. Zatímco skromné tábořiště mezi Volary a Lenorou na Šumavě, které využívají hlavně vodáci, je jedno z nejlevnějších na Vltavě, v...

Člun s dětmi bez vest nesl vítr na otevřené Lipno, pomoc jim zavolal otec ze břehu

Vodní záchranáři na Lipně dojeli pro neovladatelný člun se třemi dětmi.

Posádka vodní záchranné služby na Lipně pomáhala třem dětem, u jejichž člunu se vybila baterie a sílící vítr je unášel na otevřenou vodu. Pomoc zavolal jejich otec, který vše sledoval ze břehu.

Kdo spí pod širákem a kdo krotí babetu? Nečekané prázdniny politiků

Vicepremiér Karel Havlíček stráví léto s Betynou, prezident Petr Pavel si...

Zapomeňte na luxusní jachty a soukromé pláže. Až potkáte v lese zarostlého muže se spacákem nebo vás na okresce předjede moped, možná je to váš oblíbený poslanec nebo senátor. Česká politická elita...

Z nuly na sto za šest sekund, dojezd 580 kilometrů. Policie testuje Škodu Elroq

Řidiči mohou v těchto dnech na jihočeských silnicích potkat vozidlo zvláštního...

Policisté na jihu Čech testují novou elektrickou Škodu Elroq. Nasadili ji na dálnici, její možnosti však zkouší i klasická dopravní policie v ulicích Českých Budějovic. Pokud se vůz za více než...

O čtvrtého Budějčáka bude zájem. Má větší letní atmosféru, říká o pivu sládek

Sládci připravili celkem 400 litrů, kdy pouze 100 litrů nechali stočit do...

Nový Budějčák pro letošní rok je venku. Už počtvrté pivo s tímto názvem uvařili v pivovaru Čtyrák, který je součástí českobudějovické Jihočeské univerzity. Jedná se o limitovanou edici...

Boj o život. Muž se chtěl uškrtit stahovací páskou, v poslední chvíli si zavolal pomoc

Policisté na poslední chvíli zachránili život zoufalému muži

Měl osobní problémy a chtěl je vyřešit jednou provždy. Muž si tak v úterý 21. července v noci sedl na jednu lavičku v centru Strakonic a kolem krku si silně utáhl elektrikářskou stahovací eska pásku....

22. července 2026  15:10

Stovky řemeslníku, koláčobraní i buchtobraní. Holašovice ožijí selskými slavnostmi

Při selských slavnostech v Holašovicích na Budějovicku si návštěvníci mohou...

Více zábavy pro děti, větší zastřešení před hlavními pódii a k tomu třeba více než 300 interpretů za tři dny. I takové budou letošní Selské slavnosti v Holašovicích na Českobudějovicku. Oblíbený...

22. července 2026  14:40

Bude zkoumat čísla a hledat vzorce. Nový asistent v Jihostroji vzal i post statistika

Trenér zlínských volejbalistů Zdeněk Sklenář

Tři mistrovské tituly s Karlovarskem, tři sezony jako hlavní trenér Zlína a dlouholeté působení u národního týmu, se kterým se stal i vítězem Zlaté evropské ligy. To je stručná vizitka nového člena...

22. července 2026  9:18,  aktualizováno  12:29

Dva druhy malých ryb jsou v ohrožení, s jejich záchranou mohou pomoci i lidé

Lávka na rybníku Hejtman (17. září 2025)

Slunka obecná a piskoř pruhovaný, to jsou dvě malé ryby, které se teď před vyhynutím snaží zachránit vědci z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Opakuje se tak podobný příběh,...

22. července 2026  11:46

Retail park dál rozděluje Prachatice. Město neúspěšně nabízelo firmě jiný pozemek

Místostarosta Jakub Nepustil (Živé Prachatice) na jednání sdělil své výhrady...

Hluk nebo dopravní zátěž. Část obyvatel Prachatic se stále obává plánované výstavby retail parku v Husinecké ulici. Proti nim stojí petice, kterou zatím podepsalo zhruba 600 lidí. Investor hodlá v...

22. července 2026  8:41

Šikana i sexuální obtěžování. Ředitele domova pro seniory vyhodili na hodinu

Premium
Domov důchodců u Hvízdala v Českých Budějovicích.

Zaměstnanci českobudějovického Domova pro seniory Hvízdal upozornili na sexuální obtěžování pracovnic od jednoho z kolegů a šikanu i další problémy. Město neúnosnou situaci vyřešilo, ředitele...

21. července 2026  17:03

V Budějovicích k operaci mozku použili 3D brýle, jako třetí tým na světě

Lékaři neurochirurgického oddělení budějovické nemocnice zavedli v červnu do...

Lékaři neurochirurgického oddělení budějovické nemocnice zavedli v červnu do praxe unikátní technologii. Jako první v ČR a jako třetí tým na světě provedli operaci mozku s využitím 3D brýlí,...

21. července 2026  15:13

„Nebude tady už místo pro bydlení.“ Lidé mají obavy z projektů kolem Temelína

Jaderná elektrárna Temelín

Původně zemědělskou krajinu kolem jaderné elektrárny Temelín v budoucnosti nenávratně změní energetický průmysl. Dokládají to záměry, z nichž některé už jsou ve stadiu příprav. V plánu jsou úpravy...

21. července 2026  11:51

Nová tvář v Budějovicích. Přichází švédský obránce, klub je blízko i dalším podpisům

Švédský obránce Lucas Nordsäter se raduje z gólu.

Hokejisty extraligových Českých Budějovic posílí švédský obránce Lucas Nordsäter. Sedmadvacetiletý bek naposledy působil v druholigovém Björklövenu. V nejvyšší švédské soutěži předtím odehrál více...

21. července 2026  9:47

Trenér Budějovic v nejisté době chystá áčko i béčko: Ve třetí lize zůstat nemůžeme

Jan Dvořák vede v Českých Budějovicích A-tým i B-tým.

Je to pro něj nečekaný vrchol trenérské kariéry. Pětačtyřicetiletý Jan Dvořák loni působil jako asistent u třetiligového B-týmu Dynama. Hráči mu zůstali povětšinou stejní, ale po sestupu áčka a řadě...

21. července 2026  9:20

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Z nuly na sto za šest sekund, dojezd 580 kilometrů. Policie testuje Škodu Elroq

Řidiči mohou v těchto dnech na jihočeských silnicích potkat vozidlo zvláštního...

Policisté na jihu Čech testují novou elektrickou Škodu Elroq. Nasadili ji na dálnici, její možnosti však zkouší i klasická dopravní policie v ulicích Českých Budějovic. Pokud se vůz za více než...

21. července 2026  5:23

Budějovické Dynamo pustilo auditory k účetnictví. Kolik chce majitelka za klub?

Připravený. Budějovický stadion by měl za měsíc hostit první zápas, ve třetí...

Malý krůček vpřed na jinak velmi zamlžené cestě. Minulý týden po měsíčních obstrukcích naplno začal audit ve fotbalovém Dynamu. I když naplno zřejmě není úplně přesné. „Pokud vím, tak nejsou všechny...

20. července 2026  15:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.