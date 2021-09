Seidelovy fotografie lákají do zapomenutého Boleticka

Osudy vysídlených obyvatel, zmizelé osady, rodinné příběhy starousedlíků, typické kostelíky usazené v údolích i na kopcích či tehdejší těžký život v podhůří Šumavy. Tak vypadalo Boleticko – pás krajiny rozprostírající se od Kletě až po Lipensko.

Právě o tomto dodnes tak trochu zapomenutém koutu jihočeské krajiny pojednává nová kniha z dílny Českokrumlovského rozvojového fondu a Musea Fotoateliér Seidel. Čtvrtá publikace z edice Seidelova Šumava se jmenuje Boleticko – krajina zapomenuté Šumavy.

A věnuje se tak oblasti, pod kterou si dnes většina lidí představí hlavně vojenský újezd. Boleticko je však mnohem víc, i když dnes vypadá zcela jinak než v dobách před sto lety.



„Hned na začátku, když jsme knihu chystali, nám pamětníci nosili písemnosti svých předků. Byly to životopisné kroniky s fotografiemi, ze kterých najednou začaly vystupovat příběhy lidí. To, co se tehdy dělo, zůstávalo jen ve vzpomínkách daných rodin, ale teď se prostřednictvím knihy možná dostanou i k ostatním,“ říká jeden ze spoluautorů Petr Hudičák.

Knize vévodí dominanta celého Boleticka, kostel svatého Mikuláše. Románská stavba z poloviny 12. století zbyla jako jediná památka na původní obec Boletice.

Publikaci plnou historických i současných fotografií autoři Petr Hudičák, Zdena Mrázková a Jindřich Špinar rozdělili do šestnácti kapitol.

Například část o zaniklé obci Vitěšovice se věnuje i natáčení filmu Poslušně hlásím. Tamní kostelní věž totiž filmaři ve snímku odpálili.

„Jedním z dalších znaků Boleticka je i železnice. Vlaky sem přivážely možnost obchodovat, jezdili jimi vojáci na frontu či odtud byli po železnici vysídlováni tehdejší obyvatelé. Dnes je to tak, že vlakem jezdí na Boleticko hlavně turisté,“ podotýká Hudičák.

V cyklu Seidelova Šumava už vyšly knihy Lipno – krajina pod hladinou, Šumava – krajina pod sněhem a Krumlov – město pod věží.