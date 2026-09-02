„Doprava je tu strašná, a když potom začnou kamiony, je to úplná katastrofa,“ říká dopoledne jedna z obyvatelek Sedlice na Strakonicku při cestě z místní samoobsluhy.
Pohled na silnici I/20 vedoucí přes upravené a rozkvetlé náměstí je všeříkající. Projíždí tudy zástupy osobních i nákladních vozidel jedoucích mezi Pískem a Plzní.
Změnit to má obchvat, jehož stavba začne již brzy. Ve městě se o něm prý mluví už asi padesát let. Místní si stěžují i na stálý hluk a kamiony budící je ze spaní.
„Přechází se tu špatně. Někteří jsou slušní, že vás pustí, ale někdy se stane, že jeden vám dá přednost a ten druhý jede, takže stojím na prostředku,“ dodává seniorka. Zmínila i to, že silnici musejí přecházet děti cestou do školy.
Zanedlouho si u obchodu parkuje své jízdní kolo Jan Trnka, který v Sedlici nežije. Popisuje, jak se na hlavní tah snažil napojit u místní pražírny, což bylo kvůli dlouhé koloně složité. „Jezdit tu na kole je šílené a obchvat za to stojí. Ta silnice je zkrátka předimenzovaná a kapacitně vůbec nestíhá,“ konstatuje.
Starosta města Vladimír Klíma spatřuje hlavní význam stavby v tom, že odkloní veškerou tranzitní dopravu, zejména nákladní automobily. Zatížení silnice je i podle něj hrozné, největší problémy představují nepřetržité kolony aut, kvůli nimž není možné přecházet či vyjíždět na silnici. Situaci přirovnal k té v Dasném a Češnovicích u Českých Budějovic, kde obchvat už staví.
Klíma se těší zejména na chvíli, kdy všechno bude hotové. „To si oddychneme. Do té doby tady bude takové nepohodlí, budou tady stavební stroje a trochu ruchu. Ale ty dva nebo tři roky to vydržíme. Čekáme na to padesát let, tak abychom nepočkali ještě dva roky,“ doplňuje.
|
OBRAZEM: Spojka v Budějovicích už je pod kolejemi. Obchvat zčernal asfaltem
Trasa přes Sedlici vede kromě náměstí poměrně úzkým úsekem s několika zatáčkami, těsně mezi domy. Ještě před ní ve směru na Plzeň je železniční přejezd, jehož provedení nutí k velkému zpomalení. Další je za městem, když řidiči pokračují na Blatnou. Tomu všemu se řidiči vyhnou, stejně jako blatenské osadě Hněvkov.
Přeložka totiž vyústí až za ní, což vítá Robert Flandera, starosta Blatné. „V Hněvkově je krizová zatáčka, kde se ničí lidem majetky, o ovzduší nemluvě. Je to tam do kopce, náklaďáky se tam rozjíždějí, takže zatížení je obrovské,“ popisuje.
Na trase se obchvaty nestavějí
V budoucnu se má počítat i s navazujícím obchvatem samotné Blatné, možná ovšem dojde ke změně. „Začíná se dělat studie proveditelnosti dálnice D20, která by měla jít v koridorech, jež máme udělané pro obchvaty v územních plánech. Mělo by to ve velké většině respektovat tyto územní rezervy,“ přibližuje s tím, že už na toto téma měli jednání se všemi dotčenými obcemi. Doplňuje, že zatím se jedná o úsek mezi Plzní a křižovatkou na Nové Hospodě u Písku. Celá dálnice D20 má spojovat Plzeň a Jihlavu.
Problémová místa na stávající komunikaci vnímá i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Na trase mezi Pískem a Plzní podobné stavby prakticky nevznikají. „Obchvat Sedlice a Hněvkova je dalo by se říci jednou z těch prvních. Výraznější projekty nyní plánujeme hlavně na trase mezi Budějovicemi a Pískem, kde dojde k postupnému zkapacitnění komunikace,“ upřesňuje mluvčí ŘSD Adam Koloušek.
Cenu srazili o půl miliardy
Obchvat bude dlouhý přes 6,6 kilometru. Postaví ho sdružení společností Znakon, Firesta-Fišer, Valcano a Duna Aszfalt, které uspělo s nabídkou za 817,9 milionu korun bez daně. Původně přitom předpokládali, že cena bude kolem 1,3 miliardy. Koloušek začátkem července uvedl, že stavět by se mohlo začít ve třetím kvartále letošního roku.
|
Nebezpečnou silnici z Budějovic do Písku čeká úprava, bude ve střídavém třípruhu
Nakonec to bude hned ve středu 2. září těsně před polednem. „Nová přeložka přinese bezpečnější a plynulejší dopravu na významném tahu mezi Českými Budějovicemi a Plzní, odvede tranzitní dopravu z obcí a zlepší podmínky pro řidiče i místní obyvatele,“ hodnotil ministr dopravy Ivan Bednárik v červenci na svých sociálních sítích.
Donedávna přinášela zdržení na trase ve směru od Hněvkova i oprava vozovky na dvoukilometrovém úseku mezi Pacelicemi a Blatnou prováděná ŘSD.
„Je to prostě standardní údržba komunikace, s tím se bohužel nedá nic dělat, to musíme nějak vydržet,“ mínil Flandera ještě před jejím koncem. Vozidla tam jezdila kyvadlově, práce za zhruba 30 milionů korun skončily ve středu 26. srpna.
Místa označují začátek a konec obchvatu
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License