Ten den roku 1953 nosí Rudolf Kolář dodnes v hlavě. Život mu nadobro změnila krátká hádka jeho otce, soukromého zemědělce, s předsedou místního zemědělského družstva.

Za to, že funkcionáře vyhnal ze svého domu koštětem, musel do kriminálu. Celá sedlákova rodina pak do vyhnanství a ještě jí zabavili veškerý majetek. Po 67 letech Okresní soud v Jindřichově Hradci případ částečně rehabilitoval.