Ve středu po osmé hodině večer se na policisty obrátila žena, která byla mimo České Budějovice s tím, že její setra může být v ohrožení života. Snad by si mohla něco udělat, protože není v dobrém psychickém stavu. Následně doplnila, že s ní telefonicky hovořila, s tím, že sestra jde vše skončit do lesa.
Podle popisu mířila žena do Branišovského lesa na okraji sídliště Máj, kterému se přezdívá les sebevrahů. Vypráví se o něm podivné příběhy a provází ho tajemná minulost.
Do pátrací akce se v dešti a postupující tmě zapojili policisté, strážníci, hasiči, kynologové, specialisté s drony i policejní vyjednavač. Desítky lidí začaly prohledávat les a okolí.
„V půl jedenácté přišla zásadní informace: Ženu jsme našli, je v bezvědomí a zraněná na rukou, ale dýchá,“ popsal bez dalších podrobností jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Žena si svá zranění způsobila sama.
„Mohu potvrdit, že ve středu ve večerních hodinách vyjížděla lékařská a záchranářská posádka ke zraněné ženě, která byla vypátrána v lese u sídliště Máj v Českých Budějovicích. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byla transportována do českobudějovické nemocnice,“ doplnila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.