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Žena šla ukončit život do lesa sebevrahů. Našli ji zraněnou a v bezvědomí

Autor:
  9:35
Policisté, strážníci, hasiči, kynologové i specialisté s drony se ve středu v noci zapojili do pátrací akci po ženě, která byla ve špatném psychickém stavu a šla do lesa na okraji Českých Budějovic, kterému se také přezdívá les sebevrahů. Nakonec ji našli v bezvědomí a zraněnou na rukou. Záchranáři ji převezli do nemocnice.
Po ženě pátraly v Branišovském lese na okraji sídliště Máj desítky policistů a...

Po ženě pátraly v Branišovském lese na okraji sídliště Máj desítky policistů a hasičů. | foto: Policie ČR

Po ženě pátraly v Branišovském lese na okraji sídliště Máj desítky policistů a...
Branišovský les Bor
Branišovským lesem vedou různé cesty a pěšiny.
Branišovský les byl svědkem těžko vysvětlitelných událostí.
8 fotografií

Ve středu po osmé hodině večer se na policisty obrátila žena, která byla mimo České Budějovice s tím, že její setra může být v ohrožení života. Snad by si mohla něco udělat, protože není v dobrém psychickém stavu. Následně doplnila, že s ní telefonicky hovořila, s tím, že sestra jde vše skončit do lesa.

Podle popisu mířila žena do Branišovského lesa na okraji sídliště Máj, kterému se přezdívá les sebevrahů. Vypráví se o něm podivné příběhy a provází ho tajemná minulost.

Po ženě pátraly v Branišovském lese na okraji sídliště Máj desítky policistů a hasičů.
Po ženě pátraly v Branišovském lese na okraji sídliště Máj desítky policistů a hasičů.
Branišovský les Bor
Branišovským lesem vedou různé cesty a pěšiny.
8 fotografií

Do pátrací akce se v dešti a postupující tmě zapojili policisté, strážníci, hasiči, kynologové, specialisté s drony i policejní vyjednavač. Desítky lidí začaly prohledávat les a okolí.

„V půl jedenácté přišla zásadní informace: Ženu jsme našli, je v bezvědomí a zraněná na rukou, ale dýchá,“ popsal bez dalších podrobností jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Žena si svá zranění způsobila sama.

„Mohu potvrdit, že ve středu ve večerních hodinách vyjížděla lékařská a záchranářská posádka ke zraněné ženě, která byla vypátrána v lese u sídliště Máj v Českých Budějovicích. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byla transportována do českobudějovické nemocnice,“ doplnila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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