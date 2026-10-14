Policisty na místo zavolala příbuzná zoufalého muže, která se o jeho úmyslu dozvěděla. Událost se odehrála na Plášťovém mostě zámku v první polovině října.
Policisté z obvodního oddělení Český Krumlov přijeli na místo jako první. „Dotyčného viděli stát nahoře. Od oznamovatelky věděli, že muž řekl, že pokud někde uvidí policisty, tak skočí. To už na místo přijížděli také policisté jihočeské zásahové jednotky spolu s vyjednavačem v civilním oblečení,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
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Právě oblečení se ukázalo jako základ úspěchu celé akce. Policisté v uniformě věděli, že se nesmí přiblížit. „Šlo o čas, nešťastník se mohl kdykoliv rozhodnout skočit, proto členové zásahové jednotky museli jednat rychle,“ pokračovala mluvčí.
Protože měli výhled na most a viděli, že kolem muže prošli lidé, aniž by jim dotyčný věnoval větší pozornost, vymysleli plán. „Vydávajíc se za turisty, kteří obdivují krásy Českého Krumlova, se po mostě přiblížili až k němu,“ upřesnila dále Schwarzová.
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Jak předpokládali, muž si jich nevšímal, a proto ho ve vhodnou chvíli chytili a strhli k sobě do bezpečí. Muž se policistům následně svěřil, že má osobní problémy, které chtěl takto vyřešit. Skončil v péči záchranářů.
„Pamatujte si, že na své problémy nejste nikdy sami, pokud se nemáte komu svěřit, není nikdo ve vašem okolí, komu důvěřujete, můžete se obrátit na linku bezpečí 116 111 nebo na linku první pomoci 116 123, kde jsou odborníci, kteří rádi pomohou,“ upozornila policejní mluvčí.