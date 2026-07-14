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Lidé brání jezero pod blaty, provozovatel vodovodu chce oživit dva nevyužité vrty

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  9:13
Borkovickými blaty vede naučná stezka, která návštěvníky seznámí s těžbou...

Borkovickými blaty vede naučná stezka, která návštěvníky seznámí s těžbou rašeliny i místní flórou a faunou. Její součástí bude dvacetimetrová rozhledna. | foto: David Peltán, MAFRA

Borkovickými blaty vede naučná stezka, která návštěvníky seznámí s těžbou...
Borkovickými blaty vede naučná stezka, která návštěvníky seznámí s těžbou...
Borkovickými blaty vede naučná stezka, která návštěvníky seznámí s těžbou...
Borkovickými blaty vede naučná stezka, která návštěvníky seznámí s těžbou...
8 fotografií
Část obyvatel odebírajících podzemní pitnou vodu z Bukovské vodárenské soustavy odmítá oživení dvou dosud nevyužitých vrtů vytvořených v roce 2005, o které se pokouší provozovatel vodovodu. Zdůvodňuje to potřebou rezervy v případě havárie, například při narušení odběrů vlivem nových dopravních staveb, jako je třeba železniční koridor.

Záměr nemá podle provozovatele vodovodu celkové čerpání spodní vody navýšit. Obyvatelé se přesto bojí o své studny, o poškození vzácného rezervoáru a okolní chráněné přírody.

Záměr oznámilo oficiálně před dvěma lety Sdružení měst a obcí Bukovská voda, které zásobuje 50 tisíc obyvatel na Budějovicku, Táborsku a Jindřichohradecku. Krajský úřad sdružení uložil projekt doplnit o odborné analýzy a to ho teď představilo znovu.

„Máme obavy z poklesu spodní hladiny. Kdo zaručí, že se odběr nenavýší? Některé obce ležící nad námi už problémy mají. Jen pár kilometrů od nás vede přitom vodovod z Římovské nádrže. S dalšími dotčenými obcemi záměr projednáme. Nesouhlasíme s ním,“ uvedl místostarosta Mažic František Čoudek.

Staré vrty jsou časovanou bombou, města se bojí o kvalitní podzemní vodu

V lokalitě zvané Borkovická blata s prameny a podzemní vodou leží obce jako Vlastiboř, Zálší, Hartmatice, Božkovice. Podzemní jezero na severním okraji Třeboňské pánve je staré několik tisíc let. Celkem odebírá tuto vodu 25 obcí a měst, mezi hlavní klienty patří Jindřichův Hradec, Veselí nad Lužnicí nebo Týn nad Vltavou. Odběrateli jsou také průmyslové a zemědělské provozy.

Podle posudku týmu hydrogeologa Vladimíra Zývala nedojde s největší pravděpodobností při odběru z dalších vrtů při množství 20 litrů za vteřinu k poklesu hladiny spodních vod. Problematická je ale navrhovaná varianta s dvojnásobným čerpáním. Odborníci proto doporučují monitorovat hladinu podzemního rezervoáru i studní.

Borkovickými blaty vede naučná stezka, která návštěvníky seznámí s těžbou rašeliny i místní flórou a faunou. Její součástí bude dvacetimetrová rozhledna.
Borkovickými blaty vede naučná stezka, která návštěvníky seznámí s těžbou rašeliny i místní flórou a faunou. Její součástí bude dvacetimetrová rozhledna.
Borkovickými blaty vede naučná stezka, která návštěvníky seznámí s těžbou rašeliny i místní flórou a faunou. Její součástí bude dvacetimetrová rozhledna.
Borkovickými blaty vede naučná stezka, která návštěvníky seznámí s těžbou rašeliny i místní flórou a faunou. Její součástí bude dvacetimetrová rozhledna.
8 fotografií

Sdružení Bukovská voda odebírá od roku 1993 pomocí šesti vrtů maximálně 120 litrů vody za vteřinu, ročně to je 3,6 milionu litrů. Kromě hlubinných vrtů čerpají obyvatelé vodu z vlastních studní. Jenom v Mažicích je jich 41 a v Zálší o deset víc.

Odpůrci projektu mají také obavy ze znehodnocení odebírané vody kaly a dusičnany. Připomínají, že jde o hodnotu, kterou budou sdílet příští generace.

Ředitel Bukovské vody Václav Anderle se už dříve odmítl k projektu vyjádřit do médií. Poznamenal, že projekt posuzují znalci a s veřejností budou dále jednat. Jedno veřejné projednávání se už uskutečnilo před dvěma lety, další bude zřejmě následovat.

Nejkrásnější české vesničky uprostřed močálů

„Existuje přece řešení připojit se k soustavě Jihočeského vodárenského svazu a brát potřebnou vodu z Římova,“ navrhuje starosta Vlastiboře Vlastimil Smitka.

Odtud je však voda podstatně dražší. Vnímají to i další jihočeské obce upřednostňující vlastní vrty před krajským vodovodem. Jihočeský vodárenský svaz zásobuje vodou 156 měst a obcí a více než 400 tisíc obyvatel v kraji.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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