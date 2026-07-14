Záměr nemá podle provozovatele vodovodu celkové čerpání spodní vody navýšit. Obyvatelé se přesto bojí o své studny, o poškození vzácného rezervoáru a okolní chráněné přírody.
Záměr oznámilo oficiálně před dvěma lety Sdružení měst a obcí Bukovská voda, které zásobuje 50 tisíc obyvatel na Budějovicku, Táborsku a Jindřichohradecku. Krajský úřad sdružení uložil projekt doplnit o odborné analýzy a to ho teď představilo znovu.
„Máme obavy z poklesu spodní hladiny. Kdo zaručí, že se odběr nenavýší? Některé obce ležící nad námi už problémy mají. Jen pár kilometrů od nás vede přitom vodovod z Římovské nádrže. S dalšími dotčenými obcemi záměr projednáme. Nesouhlasíme s ním,“ uvedl místostarosta Mažic František Čoudek.
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Staré vrty jsou časovanou bombou, města se bojí o kvalitní podzemní vodu
V lokalitě zvané Borkovická blata s prameny a podzemní vodou leží obce jako Vlastiboř, Zálší, Hartmatice, Božkovice. Podzemní jezero na severním okraji Třeboňské pánve je staré několik tisíc let. Celkem odebírá tuto vodu 25 obcí a měst, mezi hlavní klienty patří Jindřichův Hradec, Veselí nad Lužnicí nebo Týn nad Vltavou. Odběrateli jsou také průmyslové a zemědělské provozy.
Podle posudku týmu hydrogeologa Vladimíra Zývala nedojde s největší pravděpodobností při odběru z dalších vrtů při množství 20 litrů za vteřinu k poklesu hladiny spodních vod. Problematická je ale navrhovaná varianta s dvojnásobným čerpáním. Odborníci proto doporučují monitorovat hladinu podzemního rezervoáru i studní.
Sdružení Bukovská voda odebírá od roku 1993 pomocí šesti vrtů maximálně 120 litrů vody za vteřinu, ročně to je 3,6 milionu litrů. Kromě hlubinných vrtů čerpají obyvatelé vodu z vlastních studní. Jenom v Mažicích je jich 41 a v Zálší o deset víc.
Odpůrci projektu mají také obavy ze znehodnocení odebírané vody kaly a dusičnany. Připomínají, že jde o hodnotu, kterou budou sdílet příští generace.
Ředitel Bukovské vody Václav Anderle se už dříve odmítl k projektu vyjádřit do médií. Poznamenal, že projekt posuzují znalci a s veřejností budou dále jednat. Jedno veřejné projednávání se už uskutečnilo před dvěma lety, další bude zřejmě následovat.
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„Existuje přece řešení připojit se k soustavě Jihočeského vodárenského svazu a brát potřebnou vodu z Římova,“ navrhuje starosta Vlastiboře Vlastimil Smitka.
Odtud je však voda podstatně dražší. Vnímají to i další jihočeské obce upřednostňující vlastní vrty před krajským vodovodem. Jihočeský vodárenský svaz zásobuje vodou 156 měst a obcí a více než 400 tisíc obyvatel v kraji.