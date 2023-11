V Krumlově bude za Schwarzenberga requiem, i s granátnickou gardou

„Ceremoniál byl za účasti rodiny naposledy za druhé světové války,“ uvedl hejtman českokrumlovské gardy Martin Neudörfl. „Zapůjčený bude knížecí klobouk, tak se to do války dělalo. My jsme ty kirchparády obnovili, naposledy o městských slavnostech, ale bez knížecího klobouku. Ten náš knížecí klobouk a především vévodská koruna jsou od druhé světové války neznámo kde.“

Je možné, že klobouk a korunu někdo ukradl, další varianta je, že se ztratily nebo je někdo schoval na půdě. Teď výjimečně bude pro ceremoniál zapůjčený jiný knížecí klobouk, aby byla tradice plně obnovená, dodal Neudörfl.

Bohoslužby se zúčastní celá granátnická garda i s prapory. Dřív bývalo zvykem, že když zesnul panující kníže či vévoda, vystavovala se při tomto requiem vévodská koruna. Vystavené budou i Řád Bílého lva a Řád Zlatého rouna.

Schwarzenberská granátnická garda existuje od roku 1704. Od roku 2018 působí jako hradní stráž na hradu a zámku Český Krumlov, navázala tím na dlouholetou tradici, kterou ukončil v roce 1948 komunistický režim. Granátnická garda bývala prestižní záležitost. Mívali ji suverénní šlechtici s vlastním státním územím.

Granátníci původně fungovali jako tělesná stráž, což platilo i v případě Schwarzenberské gardy. „V roce 1742 byla přesunutá sem do Českého Krumlova. Od té doby měla funkci hradní stráže,“ uvedl již dříve Neudörfl.

Rakev zesnulého bývalého ministra zahraničí, poslance, senátora a hradního kancléře Karla Schwarzenberga bude veřejně vystavená od středy 6. prosince do pátku 8. prosince v kostele Maltézských rytířů Panny Marie pod řetězem v Praze. Pohřeb bude se státními poctami, v katedrále svatého Víta na Pražském hradě v sobotu 9. prosince v poledne.

V jižních Čechách vznikla hned v den smrti Karla Schwarzenberga pietní místa. Bohoslužbou si ho připomněli v Čimelicích na Písecku, kde strávil část dětství. Vzpomíná se také v nedalekém Orlíku, kde politik prožil také část dětských let. V parku u orlického zámku je také rodinná hrobka Schwarzenbergů.

Šlechtice uctili i památkáři, na zámcích Český Krumlov, Hluboká a Třeboň, jejichž historie je spojená se schwarzenberským rodem. Svěsili tam vlajky na půl žerdi. Vlajky zůstávají stále svěšené, zda až do pohřbu šlechtice, není zatím podle mluvčí jihočeských památkářů Markéty Slabové jasné. V jižních Čechách je také známá hrobka šlechtické rodiny Schwarzenbergů v Domaníně u Třeboně na Jindřichohradecku.

Karla Schwarzenberga si lidé připomínali bohoslužbou v Čimelicích na Písecku (15. listopadu 2023):