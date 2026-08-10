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Tady se borůvky trhat nesmí, ukázňovali cyklisté sběrače. Došlo i na facky

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  14:26
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Pešek, MF DNES

Dva cyklisté narazili v sobotu v Národním parku Šumava na skupinu osob, která podle nich sbírala borůvky v I. zóně šumavského národního parku. Následně se dostali do sporu, který vygradoval až ve fyzickou potyčku. Později vyšlo najevo, že výtka nebyla na místě. Přesto konflikt pravděpodobně doputuje jako přestupek na úseku občanského soužití na příslušný městský úřad.

Obě skupiny se potkaly na trase od křižovatky Pod Churáňovským Vrchem směrem na Zlatou Studnu v místě, které podle cyklistů leží v I. zóně šumavského národního parku.

„Turisté se zachovali správně a skupině sběračů řekli, že je to zde zakázané. Pak následoval slovní a pravděpodobně i fyzický konflikt. Měla padnout nějaká ta facka, snad také kbelík na borůvky se stal útočnou zbraní,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

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Následně obě strany volaly na policii. Cyklisté navíc upozorňovali na to, že sběrači v lese kouřili cigarety. Když policisté z oddělení v Horní Vltavici dorazili do lesa, už byl relativně klid.

Zakázaný sběr však nikdo řešit nebude, jen pravděpodobně vzájemné napadení. Přivolaný strážce parku totiž potvrdil, že sběr probíhal mimo I. zónu, takže lidé tam borůvky trhat mohli.

„Případ tak pravděpodobně doputuje jako přestupek na úseku občanského soužití na příslušný městský úřad,“ uzavřel Matzner.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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