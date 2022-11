Saunový svět v třeboňských lázních nabízí i wellness masáže s fyzioterapií

Jemná mlha, vůně eukalyptu a relaxační melodie se linou místností. Atmosféru dotváří podsvícená vířivka a odpočinkový kout. Jen o kus dál speciální vodní lůžko nabízí možnost vznášet se s nulovou gravitací, finská sauna nechá rozpálit tělo, které pak naopak zchladí ledová tříšť ze studny.

Už i takové zážitky je možné si dopřát v třeboňských slatinných lázních, které svůj komplex rozšířily o Saunový svět. Po roce od zahájení stavby, která navazuje na budovy lázní Aurora a sousedí s novým venkovním Vodním světem, uspořádalo vedení lázní jeho slavnostní otevření.

Že bude o novou atrakci zájem, potvrdil i velký počet návštěvníků. Ti si mohli prohlédnout hned pět různých saun, mezi kterými je kromě finské ceremoniální sauny i ta solná či bylinná. Nechybí ani řada ochlazovacích bazénů a Kneippův chodník se střídáním teplé a studené vody. K mání je i privátní oddělení pro větší soukromí hostů. Největší předností jsou unikátní přístroje zaměřené na péči o tělo a duši.

„Chceme být moderní provoz, a tak spojujeme to, co jiné lázeňské provozy většinou nedělají – tedy wellness masáže s fyzioterapií,“ přiblížil nové přístroje Vilém Kahoun, jednatel Slatinných lázní Třeboň.

„Jsem rád, že u nás máme i nové přístroje, které také v lázeňských zařízeních jen tak nenajdete. Tím je třeba přístroj, jenž slouží k řešení celulitidy, odstraňování tukové tkáně, prokrvení pokožky i hojení jizev. Zajímavé je i uklidňující lůžko Nuvola, kdy plavete ve vodě, i když jste vlastně v suchu,“ nalákal.

„Otevřeme křidélka, která bych přiblížila k fólii, položíte se na lůžko a zabalíme vás do nich. Poté desku, na které ležíte, spustíme dolů a vy ji už vůbec necítíte. Proto máte dokonalou iluzi toho, že se vznášíte ve vodě,“ popsala princip jedna ze zaměstnankyň lázní.

Nové pobytové balíčky

Procedura se dá kombinovat se zábaly či masáží obličeje. Výsledky obou přístrojů jsou podle Kahouna prokazatelné. „V tom jsme hodně napřed oproti ostatním. Proto jsme připravili i několik nových pobytových balíčků, které se soustředí na rekondici těla, zdraví, vitalitu, ale také jeden speciální pro těhotné ženy,“ doplnil.

Nové lázeňské prostory si přišla prohlédnout více než stovka lidí. Personál si tak vyzkoušel provoz nanečisto. Nyní už pro klienty funguje denně od 12 do 22 hodin.

„Je to tu nádherné a moderní. Líbí se mi i doplňky, jako například obrazy u recepce. Jen se bojím, že tady zabloudím, jak je to velké. To je ale tím, že jsem tu poprvé,“ ohodnotila Marcela Novotná.

Zájem potvrdil i senior Ladislav, který v Třeboni žije. „Trochu se ale obávám, zda si to budu moci finančně dovolit. Procedury mě ale zaujaly a rád se vrátím,“ potvrdil.

Základní vstup pro dospělého na 120 minut vyjde na 390 korun, senior nad 65 let za něj zaplatí 340 korun. Tříhodinový pobyt stojí 580 a pro seniory 510 korun. Kdo přijde v den svých narozenin a předloží osobní průkaz, má základní vstup zdarma.

Nový saunový svět vznikl za jediný rok. „Stavba začala okolo 10. listopadu loňského roku, stavební firma měla na provedení pouhých 300 dní. Zbytek byl na dovybavení, což už si řešily lázně,“ přiblížil starosta Třeboně Jan Váňa. Celá akce vyšla na 115 milionů korun včetně DPH.

To ale není poslední velká investice, kterou má vedení lázní v plánu. „Město je vlastníkem lázní. Proto se snažíme o to, aby dobře sloužily a zároveň byly konkurenceschopné. Myslím, že se nám to dobře daří. Za pouhý rok se nám podařilo vybudovat Saunový svět. Letos jsme otevřeli také venkovní bazény za 140 milionů. Dělníci zároveň pracují ještě na rozšíření ubytování,“ vyjmenoval velké investice starosta. Podle jeho slov jde vše podle plánů. Hotovo bude v dubnu příštího roku.