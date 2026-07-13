Řidič a tři spolujezdci jeli před sedmou hodinou večer z Hluboké nad Vltavou do Munic. V jednom okamžiku muž sedící vzadu bez varování otevřel sáček se živými sarančaty. Posádka zrovna míjela areál zemědělského podniku.
„Vypuštěný hmyz okamžitě naskákal na řidiče, který v úleku vyjel s vozidlem mimo komunikaci a havaroval do mostku,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
Důsledkem nehody jsou tři zranění, k nimž vyjely dvě záchranářské posádky a vůz s lékařem.
„Záchranáři měli v péči celkem čtyři muže, kteří utrpěli lehká zranění v podobě odřenin a zhmožděnin. Tři z nich po ošetření transportovali do českobudějovické nemocnice. Stav čtvrtého muže nevyžadoval převoz do nemocnice, a proto ho po ošetření a poučení nechali na místě,“ upřesnil mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
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Škoda na vozidle přesáhla 100 tisíc korun. Cestujícímu, který sarančata „osvobodil“, naměřili policisté přes dvě promile alkoholu v dechu.
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