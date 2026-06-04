Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jihočeské pěstitele jahod potrápily mrazy, někde samosběr ani neotevřou

Autor:
  8:57
Letošní úroda jahod je v Jihočeském kraji ohrožená hlavně kvůli počasí. Jarní mrazy vzaly část plodů a tam, kde rostliny přežily, jsou keříky zatím malé a opožděné. Někteří pěstitelé navíc upozorňují, že se na porostech projevilo i dlouhodobé sucho. Předpokládají, že jahody dozrají až v první polovině června. Leckde tak samosběr vůbec nezahájí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Radim Strachoň, MAFRA

V Chlumci u Olešníku na Českobudějovicku se samosběrem začali právě dnes, ale na svém facebookovém profilu upozorňují, že jen pro prvních 60 zájemců. Píší, že jahody teprve začínají červenat a další termíny budou zveřejňovat na facebooku. Jarní mrazy tam úrodu zasáhly výrazně.

„Tady to zmrzlo na padesát procent. To je hodně,“ potvrdil pěstitel Jan Černoch. Cenu zatím komentovat nechce, jisté však je, že bude vyšší. Samosběr vyhlásí bez rezervací. Lidé jednoduše přijdou a nasbírají si, co bude k dispozici. Platit lze jen hotově, protože prodej se koná přímo na poli. Otevírací dobu určují podle zrání, obvykle do třetí hodiny odpoledne, o víkendech od brzkého rána.

Na Farmě Mokrá u Soběslavi na Táborsku počítají letos jen s velmi omezenou úrodou. Mrazy zde poškodily drtivou většinu porostů. Podle Jana Trnce jde ale zatím jen o velmi hrubý odhad, protože zatím nemají vše překontrolované.

Pěstitelé jahod, výběr

  • Zahradnictví Černoch, Chlumec – Samosběr letos bude, ale bez rezervací. Úroda je po mrazech zasažená asi z padesáti procent a cena poroste.
  • Farma Mokrá u Soběslavi – Samosběr otevřou, ale úroda bude velmi slabá, mrazy poškodily většinu porostů.
  • Sady sv. Prokopa v Temelíně – Samosběr letos nebude, část porostů pomrzla a zbytek je opožděný, jahody potřebují pro vlastní velkovýrobnu.
  • Zvěřetice u Netolic – Samosběr ani veřejný prodej letos nebude, jahody mají jen pro vlastní potřebu.
  • Jahodárna Matoušek v Písku – Samosběr nebude, letos ani nezasadili. Kvůli nejistému počasí a nedostatku kapacit se věnují hlavně provozu kavárny.
  • Jahodárna Dražice – Samosběr začne pravděpodobně kolem poloviny června.
  • Jahodárna Dolní Pěna – Samosběr ještě nezačal, termíny budou vypsané na facebooku jahodárny.
  • Farma u Miklasů Radomyšl – Samosběr bude 4. června od 9 do 11 hodin. O dalších termínech budou informovat na webu a facebooku.
  • Jahody Vodňany – Manho CZ – Samosběr začal 4. června. Další bude v sobotu 6. června. Termíny zveřejňují na Faceboku.

Samosběr ale plánují otevřít, a to bez rezervací, stejně jako v minulých letech. „Máme to nastavené v režimu přijedeš a sbíráš,“ dodal. Cenu zatím nechtěl odhadovat. „Teoreticky by měla jít nahoru, ale prakticky to bude stejné jako u konkurence,“ naznačil. Odhadl, že letošní sezona nebude „úplně slavná“ ani u ostatních pěstitelů v okolí.

V Sadech sv. Prokopa v Temelíně na Českobudějovicku letos samosběr nebude. „Minimálně dvacet procent pomrzlo,“ potvrdila pěstitelka Jarmila Bartíková. Dodala, že se na jahodnících podepsalo i sucho.

Ale jak přesně rostliny zareagují, se teprve ukáže. „Jsou ještě malé a zelené,“ vysvětlila. Letos jahody využije hlavně pro vlastní velkovýrobnu a Bartíková má obavy, že nezbude dost ani pro běžné zákazníky mimo ni.

Na Statku Zvěřetice u Netolic na Českobudějovicku také veřejný prodej nevyhlásí. Nebudou mít dost jahod, proto je nechají jen pro vlastní potřebu a pro lidi, kteří na statku pracují.

Jahodárna Matoušek u Písku samosběr neplánuje nejen nyní, ale ani v dalších dvou až třech letech. „Letos jsme ani nezasadili. Počasí bylo nejisté a teď na to nemáme kapacity ani čas,“ vysvětlil majitel Jan Matoušek. Připomněl, že se nyní věnují provozu kavárny, která jim zabírá veškeré síly.

Podle ředitelky Regionální agrární komory Jihočeského kraje Hany Šťastné je situace pro pěstitele dlouhodobě složitá i kvůli cenám v řetězcích. „Těžko se konkuruje supermarketům, hlavně u sezonních plodin,“ porovnala.

Podle ní, když obchodní řetězce srazí cenu dovozového ovoce, domácí producenti na to nemají jak reagovat. Samosběry jsou pro ně často jedinou možností, jak úrodu prodat. U samosběru se může letos cena za kilogram pohybovat kolem 90 až 100 korun, záleží ale na lokalitě a skutečné úrodě.

Agrární komora se podle Šťastné snaží pěstitelům pomoci i jinak. „Spolupracujeme teď s ministerstvem zemědělství a v Jihočeském kraji zkoušíme pilotní projekt, který má zvýšit odbyt sezonních plodin,“ uvedla Šťastná. Cílem je dostat místní jahody a další ovoce do školních jídelen, domovů důchodců, sociálních zařízení nebo na úřady, kde by mohly nahradit část dovozu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

OBRAZEM: Stavba D3 už je u rakouské hranice, silničáři úsek otevřou v srpnu

Stavba dálnice D3 (1. června 2026).

V srpnu bude dokončená další část jihočeské dálnice D3, konkrétně mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm. Vzniká přestavbou dosavadní silnice I/3. Úsek má celkovou délku 3,5 kilometru. Součástí stavby je...

Připomíná pánské přirození, nová socha u školy pobuřuje lidi. Autor vysvětlil záměr

Premium
Kontroverzní socha Zrození kapky stojí u místní školy. (28. května 2026)

Kamenosochařské sympozium v Plané nad Lužnicí na Táborsku přilákalo nečekanou pozornost. Při víkendové akci byly odhaleny sochy vybraných autorů. Rozruch vzbudilo dílo Zdeňka Tománka. Mnohým...

Benešova vila už patří muzeu, nahlédněte do ní. Poslední přání první dámy se splnilo

Vila Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí. (29. března 2026)

Dlouhá léta se sem jezdili rekreovat politici a úředníci. Teď se splní závěť první dámy Hany Benešové a okouzlující vila uprostřed parku nad Lužnicí bude definitivně patřit Husitskému muzeu v Táboře....

Smyk na mokru a čelní srážka v jižních Čechách, auto narazilo do autobusu

Více než deset lidí se zranilo při nehodě auta a autobusu u Boršova nad...

Třináct lidí se zranilo při srážce autobusu s osobním autem u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Podle mluvčího krajských záchranářů Vojtěcha Míry operační středisko vyhlásilo mimořádnou...

Jihočeské pěstitele jahod potrápily mrazy, někde samosběr ani neotevřou

Samosběr jahod je možný třeba ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku. (27. května...

Letošní úroda jahod je v Jihočeském kraji ohrožená hlavně kvůli počasí. Jarní mrazy vzaly část plodů a tam, kde rostliny přežily, jsou keříky zatím malé a opožděné. Někteří pěstitelé navíc...

4. června 2026  8:57

Policista srazil mladíka pěstí a kopal do něj. Zákrok prověřuje GIBS

ilustrační snímek

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) prověřuje chování policisty, který v půlce května zasahoval v Českých Budějovicích proti dvěma mladíkům podezřelým z rušení nočního klidu. Na sociální...

3. června 2026  16:25

Požár, při němž zemřel muž, zavinila svíčka na vánočním stromku, zjistila policie

Ve středu večer hořelo v bytě v Průběžné ulici v Českých Budějovicích. (14....

Českobudějovičtí kriminalisté uzavřeli vyšetřování lednového požáru, při němž zemřel devětapadesátiletý muž. Právě on podle nich nechal bez dozoru zapálenou svíčku na vánočním stromku. Následně...

3. června 2026  15:25

Dynamo je bez licence a míří do třetí ligy. Město chce klub znovu získat

Fotbalisté druholigového Dynama hrají domácí zápasy na Střeleckém ostrově.

Dynamo České Budějovice podle informací iDNES.cz neuspělo s odvoláním proti neudělení profesionální licence na příští sezonu. Fotbalový klub kvůli tomu zamíří do třetí ligy. V ní by se mohl potkat s...

3. června 2026  12:38

„Ani nepřišel do školy.“ Radní zvolili ředitele komisi navzdory. Končí učitelé i žáci

Premium
Novým ředitelem Základní školy Sokolská v Třeboni se stal Lukáš Baierling.

Proč rada města nevybrala za ředitelku Základní školy Sokolská kandidátku doporučenou odbornou komisí, ale až druhého uchazeče? Otázka, která v Třeboni budí vášně. Opozice si proto na pondělí...

3. června 2026  11:32

Policie dopadla zloděje. Zabitá prasata odvezli na kolečku, nakladač dali do sběru

V zemědělském areálu v obci Hněvkovice na levém břehu řeky Vltavy trojice mužů...

Českobudějovičtí kriminalisté dopadli a obvinili trojici mužů, která kradla především v okolí Hluboké nad Vltavou a Týna nad Vltavou. Například v zemědělském areálu v Hněvkovicích zabili a na kolečku...

3. června 2026  9:47

Z autobusu přesednete rovnou na CBkolo. Budějovická MHD nabídne novinku

České Budějovice budou mít od července nový systém sdílených kol. Bude ho nově...

Desítky tisíc lidí každý rok nasednou na růžová kola zaparkovaná v ulicích Českých Budějovic a rychle se dostanou, kam potřebují. Oblíbená Rekola fungují v krajském městě už více než deset let. To se...

2. června 2026  16:08

Středočeský kraj se propojí s jihem. Na jednu jízdenku dojedete až do Tábora

ilustrační snímek

Středočeský a Jihočeský kraj propojí své integrované dopravy. Cestující tak budou moci využívat jednotné jízdné napříč kraji a jednodušeji kombinovat vlakovou i autobusovou dopravu. Na jízdenku...

2. června 2026  11:41

Připomíná pánské přirození, nová socha u školy pobuřuje lidi. Autor vysvětlil záměr

Premium
Kontroverzní socha Zrození kapky stojí u místní školy. (28. května 2026)

Kamenosochařské sympozium v Plané nad Lužnicí na Táborsku přilákalo nečekanou pozornost. Při víkendové akci byly odhaleny sochy vybraných autorů. Rozruch vzbudilo dílo Zdeňka Tománka. Mnohým...

2. června 2026  11:19

V Českém Krumlově bourají most přes Vltavu, vodáci musejí lodě přenášet

Vodáci nyní musejí kvůli stavbě nového mostu v českokrumlovském Plešivci své...

Vysednout z lodi, vzít jí do rukou a jít. Vodáci, kteří nyní splouvají Vltavu, musejí v Českém Krumlově počítat s tím, že lodě nebo rafty vytáhnou z vody a ponesou je několik desítek metrů po břehu....

2. června 2026  8:39

Řidiči se nepolepšili. U křižovatky, kterou běžně projíždí na červenou, budou kamery

Premium
Křižovatka u výstaviště v Budějovicích (23. ledna 2026).

Na rušné českobudějovické křižovatce u výstaviště mají být na podzim kamery. Zaznamenají řidiče, kteří porušují předpisy. Jak ukázalo i sledování redaktorů iDNES.cz právě v tomto místě, situace je...

1. června 2026

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

1. června 2026  14:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.