Ředitelka jihočeské veterinární správy Hana Fleischmannová uvedla, že kvůli salmonele nařídili likvidaci chovu slepic poprvé.
„Chovatelé si většinou sami zajistí porážku na jatkách, ale v tomto případě už byly slepice v takovém stavu, že to nebylo možné,“ vysvětlila Fleischmannová.
Důvodem utracení je opakovaný výskyt salmonel na hospodářství. Z toho důvodu tam krajská veterinární správa přijala mimořádná veterinární opatření. Jedna z možností pro chovatele je dát slepice utratit. Pro likvidaci prostřednictvím jatek podle veterinární správy nenašel vhodné zařízení.
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Veterináři vybíjejí slepice nakažené salmonelou, lidé chtějí vracet vejce
Od potvrzení nákazy se podle Státní veterinární správy čerstvá vejce z chovu společnosti Mavela Dynín na trh nedostala.
Likvidaci zajišťují pracovníci chovatele společně s pohotovostním střediskem Státní veterinární správy, které řídí utrácení nakažených chovů, bezpečnou likvidaci zvířat a dezinfekci zasažených míst. Správa státních hmotných rezerv na likvidaci uvolnila šest kontejnerů.
Bakterie rodu Salmonella způsobují onemocnění salmonelózu, které se zpravidla projevuje střevními potížemi. S nemocí se hůře vyrovnávají starší lidé, nemocní či malé děti. Salmonely lze zničit dostatečným tepelným zpracováním potraviny nad 70 stupňů Celsia v celém objemu jídla po dobu alespoň deseti minut.