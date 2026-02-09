Rysům se na Šumavě daří. Fotopasti zachytily téměř třicítku dospělých jedinců

Autor:
  15:49
Na Šumavě a v Bavorském lese žije druhý největší počet rysů od roku 2009, kdy tam správci parků ve vymezeném území provádí monitoring. Také tam zaznamenali největší počet mláďat. Tyto výsledky podle odborníků znamenají, že stav rysí populace je v obou chráněných území víceméně stabilní. Sledují je na ploše 820 kilometrů čtverečních pomocí 109 fotopastí.
Snímek rysa, kterého zachytila fotopast.

Snímek rysa, kterého zachytila fotopast. | foto: NP Bavorský Les

Snímek rysů, které zachytila fotopast.
Na fotopasti je vidět netradiční soužití mladé rysí kočky a staršího samce.
Rysí rodina odpočívající u fotopasti na Šumavě, kterou zachytil Vladimír Čech....
Rysí rodina odpočívající u fotopasti na Šumavě, kterou zachytil Vladimír Čech....
8 fotografií

Lara, Stummel, Béďa nebo Mireček, to jsou jen někteří z rysů, kteří se většinou nepozorovaně potulují lesy hraničního hřebene na Šumavě a v Bavorském lese. Při monitoringu v letech 2024/2025 správci ve zkoumaném území zaznamenali druhý nejvyšší počet rysů, jaký byl kdy zjištěn. U mláďat to byl dokonce nejvyšší počet a zopakování výsledku z letech 2018/ 2019.

„Výsledek nás těší a ukazuje, že se rysům v obou národních parcích daří dobře a že zde nacházejí vhodné životní prostředí,“ uvedla ředitelka Národního parku Bavorský les Ursula Schuster.

Navzdory instinktu. Láska samotářských rysů odporuje poučkám z učebnice

V monitorovacím roce 2024/ 2025 zaznamenali celkem 27 samostatných rysů. Mezi nimi bylo dvanáct samic a osm samců, u sedmi zvířat není pohlaví známé.

I díky použití dalších fotopastí, které souvisí s jinými projekty, zaznamenali u všech dvanácti samic potomky. „Rysice Surya měla dokonce potvrzená tři mláďata, osm rysic mělo po dvou a tři pouze po jednom mláděti,“ upřesnil mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

„Počet 22 mláďat odpovídá dosud nejvyššímu zjištěného počtu mláďat. Takové hodnoty jsme dosud měli pouze v monitorovacím roce 2018/19,“ potvrdila Schuster.

S tím souhlasí i Marco Heurich, který je za rysí monitoring zodpovědný v NP Bavorský les. Pro něj je přeshraniční každoroční sledování, které se provádí od roku 2009, zásadní pro ochranu této šelmy. „Pouze díky těmto číslům můžeme sledovat stav a rozšíření populace, včas rozpoznat změny v populaci a v případě potřeby přizpůsobit ochranná opatření,“ vysvětlil.

„Pamatuji, když jsme vypouštěli rysy z Karpat“

Výsledky poslední monitorovací sezony těší i kolegy na Šumavě. „Pro nás jsou to naprosto šťastné výsledky,“ reagoval šéf NP Šumava Pavel Hubený a pokračoval: „Pamatuji si, když jsme před 40 lety vypouštěli na Šumavě rysy z Karpat. Doufali jsme, že přežijí, ale nic nebylo jisté. Dnes vidíme, že jsme udělali dobře. Že je v celém regionu Bavorského lesa a Šumavy dostatek rysů, že je jejich populace stabilní a hlavně vidíme, že je obyvatelé celého území přijali za své,“ uvedl.

Martin Starý, vedoucí odboru ochrany přírody NP Šumava dodává, že čísla naznačují střízlivý optimismus a potvrzují úspěšné přežívání populace rysa ostrovida. „Je ale nutné připomenout to, že šumavská přeshraniční populace je stále poměrně izolovaná. Bylo by žádoucí, aby se propojila s nějakou další,“ sdělil.

Celková plocha zkoumaného území v obou národních parcích činí 820 kilometrů čtverečních. Na 69 místech se po dobu 100 dnů nainstaluje 109 fotopastí. „Protože zvířata k pohybu po svém teritoriu často využívají lesní cesty a turistické stezky, je většina fotopastí umístěná právě tam a pak také na místech, kde zvířata značkují,“ vysvětluje Heurich.

Aby byla zaručena identifikace jedince, je nutné instalovat dvě fotopasti proti sobě, aby zoologové získali snímky zvířete z obou stran. Nakonec se snímky rysů porovnávají s fotografiemi z předchozích let, což umožňuje identifikovat konkrétní jedince.

„U rysů je takový systém rozpoznávání zvířat možný. Každé zvíře má svůj individuální vzor kresby srsti, který funguje podobně jako otisky prstů u lidí,“ vysvětluje Marco Heurich.

Další rysy teď není nutné na Šumavě vypouštět, naznačili vědci

Monitoring rysa na Šumavě a v Bavorském lese pokračuje obecně už desítky let. I díky tomu víme, že někteří jedinci se v národních parcích dožívají poměrně vysokého věku. Nejstaršími dosud zaznamenanými zvířaty jsou rysice Nora a rys Kika, obě ve věku 14 let. Nejstarší pozorovanou rysicí je aktuálně Geli, která se narodila v roce 2013. Průměrný věk zvířat, které jsme pozorovali alespoň dva po sobě jdoucí roky, je v současné době 6,1 roku.

29. ledna 2026
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Děláte z nás hlupáky! Výběr názvu haly se zopakuje, slíbil Kuba občanům Budějovic

Takto má vypadat nová sportovní hala s parkovacím domem u výstaviště.

Velká bouře kritiky se strhla po čtvrtečním slavnostním oznámení názvu budoucí sportovní haly, která má stát před výstavištěm v Českých Budějovicích. Lidé okamžitě zpochybnili anketu, kterou 28....

Na Orlíku „hoří“ led. Vědci přišli s vysvětlením, co za tím stojí

Bruslaři zapalovali metanové bubliny pod zamrzlou hladinou Orlíku

Někteří bruslaři na vodní nádrži Orlík si zpestřují svou jízdu po ledu zapalováním metanu. Ten je totiž usazený v bublinách pod zamrzlou hladinou. Plyn se může ze dna nádrže uvolňovat po celý rok,...

Kuba představil logo hnutí Naše Česko. Poprvé pořádně, vzkázal

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Jihočeský hejtman Martin Kuba v úterý představil své nové politické hnutí, které chce vyslat do podzimních komunálních voleb. Hnutí nazval Naše Česko a označil ho za uskupení, které je pro všechny,...

Baťovský vizuál, jako vznik Babišova ANO, hodnotí Kubovo hnutí politologové

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Hejtman Martin Kuba je jako Andrej Babiš, pro kterého ale bude obtížné přeměnit své nové hnutí v celostátní sílu, míní pro iDNES.cz politologové Jan Kubáček a Lubomír Kopeček. Kuba v úterý představil...

Zelený led na Lipně byl vidět i z vesmíru, zachytila ho družice Copernicus

Snímek pořídila jedna z družic Copernicus Sentinel-2 18. prosince 2025.

O neobvyklém jevu ve vodní nádrži Lipno informovali na začátku ledna vědci z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Zamrzlá hladina přehrady se zbarvila do zelena, důvodem byla...

Rysům se na Šumavě daří. Fotopasti zachytily téměř třicítku dospělých jedinců

Snímek rysa, kterého zachytila fotopast.

Na Šumavě a v Bavorském lese žije druhý největší počet rysů od roku 2009, kdy tam správci parků ve vymezeném území provádí monitoring. Také tam zaznamenali největší počet mláďat. Tyto výsledky podle...

9. února 2026  15:49

Zelený led na Lipně byl vidět i z vesmíru, zachytila ho družice Copernicus

Snímek pořídila jedna z družic Copernicus Sentinel-2 18. prosince 2025.

O neobvyklém jevu ve vodní nádrži Lipno informovali na začátku ledna vědci z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Zamrzlá hladina přehrady se zbarvila do zelena, důvodem byla...

9. února 2026  12:45

Zátkovo nábřeží v Budějovicích čeká změna. Zmizí auta a vrátí se kavárna Savoy

Českobudějovické Zátkovo nábřeží u řeky Malše brzy projde celkovou rekonstrukcí...

Českobudějovická radnice chystá úpravy Zátkova nábřeží. Plánuje dostat lidi blíž k hladině Malše, odstranit auta a oživení slavné kavárny Savoy. V tomto roce by už mohly začít stavební práce. Celá...

9. února 2026  8:54

Do map přidal už pět set křížků u cest. V každém kraji jsou jiné, říká

Lukáš Volný se stará o nové uchazeče, kteří míří do armády.

Od roku 2018 pracuje na rekrutačním pracovišti, kde se stará o nábory nových vojáků. I koníček 43letého Lukáše Volného z Lišova má k armádě blízko. Rodák z budějovické části Mladé se zajímá o...

8. února 2026  9:55

Střelecký večer přinesl výhru Pardubicím i Slavii. Mistři se zaskvěli z dálky

David Böhm ze Slavie hlídá na doskoku Ondřeje Švece z USK Praha.

Nymburští basketbalisté zvítězili ve 4. kole ligové nadstavby v Děčíně 107:92. Suverénní lídr soutěže zlomil Severočechy až po změně stran, první čtvrtinu o bod prohrál, v poločase vedl o bod....

7. února 2026  21:24,  aktualizováno  22:35

Nevěstince stávaly u kasáren, aby to měli vojáci blízko, líčí při vycházce spisovatel

Spisovatel a novinář Jan Štifter provádí zájemce po historii českobudějovických...

Spisovatel a českobudějovický patriot Jan Štifter provází po stopách nejen prvorepublikových nevěstinců, které se nacházely v tehdejších Českých Budějovicích „téměř“ na každém rohu. O vycházky za...

7. února 2026  10:44

Děláte z nás hlupáky! Výběr názvu haly se zopakuje, slíbil Kuba občanům Budějovic

Takto má vypadat nová sportovní hala s parkovacím domem u výstaviště.

Velká bouře kritiky se strhla po čtvrtečním slavnostním oznámení názvu budoucí sportovní haly, která má stát před výstavištěm v Českých Budějovicích. Lidé okamžitě zpochybnili anketu, kterou 28....

6. února 2026  12:58,  aktualizováno  21:34

Vyčistil jsem stojku! Mají curleři uklizeno? Reportér iDNES.cz zkusil olympijské sporty

Reportér iDNES.cz Pavel Kortus si na olympijském festivalu vyzkoušel i curling...

Zapřu pravou nohu do hacku. Pravou rukou přidržuji téměř dvacetikilový kámen. Druhou rukou se opírám o koště kvůli lepší stabilitě. Tělo mám natočené tím směrem, kam chci kámen poslat. Odrazím se a...

6. února 2026

Ze střechy vepřína se valil černý kouř, hasiči zachránili stovky prasat

Ve Chvalovicích na Prachaticku hořel vepřín. Díky zásahu hasičů oheň neohrozil...

Více než milionovou škodu způsobil požár, který v pátek ráno zachvátil střechu vepřínu ve Chvalovicích na Prachaticku. Neuhořelo žádné ze zhruba 800 prasat a selat uvnitř.

6. února 2026  12:32

Podezřelý kufřík před ordinací spustil policejní manévry, byl v něm psací stroj

V kufříku byl psací stroj.

U bytovky v Plavské ulici v Českých Budějovicích zasahovala v pátek dopoledne policie. Někdo totiž oznámil nález podezřelého zavazadla před zdejší lékařskou ordinací. Budovu museli opustit všichni...

6. února 2026  9:21,  aktualizováno  10:34

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

U Bavorovic chytali zajíce a nasazovali jim obojky. Projekt má zamezit nehodám

Lednový odborný odchyt zajíců polních. Projekt vznikl ve spolupráci České...

Pohyb zajíců v okolí měst a snaha snížit riziko jejich střetů s auty na silnicích. To je hlavní záměr projektu, který vznikl ve spolupráci České zemědělské univerzity v Praze, Výzkumného ústavu...

6. února 2026  9:06

Fandění hokejistkám, bruslení i focení s maskoty. Začal olympijský festival

Na českobudějovickém výstavišti začal olympijský festival. (5. února 2026)

Na českobudějovickém výstavišti začal olympijský festival. Návštěvníci si na něm vyzkouší zimní sporty, budou fandit u velkoplošných obrazovek českým reprezentantům a poslechnou si koncerty známých...

5. února 2026  18:58,  aktualizováno  20:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.