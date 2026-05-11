Zvládl všechny nástrahy a je rekordmanem. Rys Bardi došel ze Šumavy do Krušných hor

Autor: ,
  16:09
Dvouletý rys Bardi došel ze Šumavy až na německou stranu Krušných hor. Obě pohoří dělí vzdušnou čarou vzdálenost 160 kilometrů. Podle hnutí Duha, která jeho pohyb monitoruje, se jedná o nejdelší mapovaný přesun rysa v České republice.
Mladý rys Bardi, když ještě žil se sourozenci a matkou na Šumavě. | foto: NP Šumava

Bardi se narodil v roce 2024 rysici Suryi jako jedno ze tří koťat. S matkou a sourozenci žil na Šumavě skoro rok, než se všichni tři mladí rysi vydali hledat vlastní místo pro život. Cestovatelem je i jeho bratr Ondřej, který se vydal loni na podzim do Brd.

Mladý rys Bardi, když ještě žil se sourozenci a matkou na Šumavě.
Rys Bardi se sourozenci a matkou, jak je zachytila fotopast na Šumavě.
Na mapě jsou vyznačené lokality na Šumavě, kde Bardi narodil, a v Krušných horách, kam doputoval.
„Letos v únoru se Bardi začal objevovat na fotopastech v Krušných horách, a to v širším okolí saského města Eibenstock a v přilehlých oblastech na naší straně hranice. Když jsme porovnávali fotografie německých kolegů s našimi, našli jsme shodu a mohli jsme potvrdit, že se jedná o rysa narozeného na Šumavě,“ vysvětluje Elisa Belotti, zooložka Správy NP Šumava.

Podle terénní pracovnice Hnutí Duha Šelmy Josefy Krausové se rys pravděpodobně přesouval především lesnatým pásem podél západní hranice.

VIDEO: Líčili jsme pasti, které v lesích loví záběry vzácných rysů

„Každopádně je malým zázrakem, že Bardi ve zdraví prošel celou Českou republikou z jihu na sever, protože rysům se stávají osudnými zejména frekventované silnice a železnice, ale také v uvozovkách neviditelné bariéry v podobě pytláctví,“ řekla Krausová.

Bardi by v Krušných horách mohl posílit místní nově se utvářející populaci. V roce 2022 Sasko iniciovalo projekt RELynx Sasko. Do přírody vypustilo sedm rysů. Jednoho ale srazilo auto.

Rys ostrovid

Největší kočkovitá šelma žijící na českém území. Největší populace žije v jihozápadních Čechách a navazujících oblastech v Bavorsku a Rakousku. Je plachý a samotářský. Loví menší kopytníky. Kořist překvapuje rychlým útokem ze zálohy. Vyniká bystrým zrakem a má výtečný sluch. Je chráněným druhem a patří mezi silně ohrožená zvířata.

„Krajina Krušných hor nabízí rysům ideální prostředí, a to především dostatek kořisti v podobě srnčí a jelení zvěře, a kompaktní lesnaté území, kde mohou rysové najít vhodné podmínky pro rozmnožování,“ uvedla Krausová.

Na příběhu rysa Bardiho Hnutí Duha ukazuje, jak nezbytný je kvalitní a dlouhodobý monitoring, do kterého jsou zapojené nejen správy chráněných území, ale také nevládní organizace a lesnická, myslivecká a místní veřejnost.

„Bez takového monitoringu a spolupráce bychom neznali stav populace, natož osudy jednotlivých rysů. Jen díky podrobným údajům lze objevit a ověřit mimo jiné i taková zjištění, jako jsou dálkové migrace rysích jedinců,“ zakončil zoolog Správy NP Šumava Luděk Bufka.

Zvládl všechny nástrahy a je rekordmanem. Rys Bardi došel ze Šumavy do Krušných hor

