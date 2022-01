Spor o nátěr rozhledny vyřeší smírem. Firma zaplatí radnici 650 tisíc

První návštěvníci na ni vystoupali před šesti lety. Rozhlednu vysokou 33 metrů nechala jindřichohradecká radnice postavit za více než 14 milionů korun na Rýdově kopci u Děbolína. Její tvar si v hlasování zvolili přímo obyvatelé. Už po roce se však objevil problém s nezvykle rychlým šednutím původního nátěru.

Tehdejší vedení města brzy zahájilo soudní spor se zhotovitelem. „Soud od počátku apeloval na uzavření smíru mezi účastníky řízení, k čemuž poskytl lhůtu k jednání do 31. ledna tohoto roku,“ uvedla mluvčí radnice Eliška Čermáková.

Rada města tedy vyslyšela apel soudu na uzavření smíru, který by spočíval v uznání náhrady částky ve výši 650 tisíc korun pro radnici. „Zároveň by městu coby žalobci byla vrácena poměrná část soudního poplatku ve výši zhruba 100 tisíc korun,“ doplnila Čermáková.

Rada s návrhem dohody souhlasila a ve středu ho schválili i zastupitelé. Tím by měl být spor jednou provždy u konce.

„Když jsme se sešli u prvního stání u okresního soudu, tak nám pan soudce důrazně doporučil, že by bylo dobré se dohodnout. Ještě před započetím sporu nám tedy dal jako možnost smírčí cestu,“ řekl předseda představenstva společnosti Status stavební František Kubů.

Firma si ale dál stojí za tím, že nepochybila. Přesto smír sama navrhla. „Investor nám řekl, jaký nátěr máme použít, od jakého výrobce a v jakém množství. A tak jsme to také provedli. V našich i v jejich posudcích je celkem jednoznačně napsané, že žádný olejový nátěr nemůže z principu fungovat déle než jeden rok. Potom se má pravidelně udržovat,“ doplnil Kubů.

V minulosti vedení města už dvakrát smír s firmou odmítlo. „Naši nabídku jsme zvedli o 150 tisíc korun. Hlavně proto, abychom spor ukončili dříve, než začne,“ objasnil Kubů.

Dnes už je rozhledna po záruce. Nikdo ji zatím neudržuje, takže je ve stejném stavu jako před šesti lety, kdy ji firma dokončila. To by se letos mělo změnit. Radnice na úpravy vyčlenila 2,5 milionu korun. A přes zimu je zavřená. První letošní návštěvníky přivítá 1. března.

Dohodu vítá nejen zhotovitel, ale i starosta města. „Nám by to pomohlo v tom, že bychom se už mohli věnovat údržbě. Dosud se totiž zachovával původní stav pro znalecké posudky. Trvá to hodně dlouho a všichni bychom si přáli, aby to bylo už vyřešené,“ naznačil starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák.

„Je to takové smutné dědictví od předchozího vedení města. Postavili rozhledu a v podstatě od té doby, co ji dokončili, pokračuje soudní spor o kvalitu dodané práce. Soud, který to má na starost, nás po sedmi různých posudcích vyzval, jestli bychom spor neukončili smírem,“ popsal Mlčák.

Radnice původně požadovala téměř tři miliony. Nyní se spokojí s částkou 650 tisíc korun. „Trochu mi z toho vyplývá jedna věc. Pokud by mělo město opravdu podepřené, že zhotovitel chybu udělal, tak by nebyl problém peníze získat. Já si ale myslím, že zde došlo k chybě nejen zhotovitele a projektanta, ale i města,“ prohlásil opoziční zastupitel Ondřej Pumpr (STAN).

Podle něj chybovali úředníci, kteří měli v té době na starost stavební dozor. „Další zásadní moment byl při převzetí díla. To se s největší pravděpodobností přebíralo nedokonalé. To ale není chybou současné radnice,“ zhodnotil Pumpr.

Pumpr by rád věděl, kde město udělalo chybu a kdo konkrétně je za ni zodpovědný. „Obávám se, že to už nebude chtít nikdo řešit. Ale stávat by se to nemělo. Je to od začátku problematický projekt. Rozhledna, ze které není nic vidět. Ani bych neřekl, že je to místo, kvůli kterému by Jindřichův Hradec navštěvovalo více lidí,“ dodal.