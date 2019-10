Rybáři začali s výlovem Rožmberka, očekávají 150 tun ryb

„Výlov potrvá do 13. října,“ řekl předseda představenstva rybářství Třeboň Josef Malecha.

Rybářství Třeboň, největší producent sladkovodních ryb v Evropě, chce od října do listopadu vylovit z 250 rybníků 2 400 tun ryb, hlavně kaprů. Při výlovech bude na hrázích stát kilogram kapra 85 Kč, jako loni. Z Rožmberka čeká firma 150 tun ryb: 120 tun kapra a 30 tun dalších druhů ryb.

Výlov začal v 7:30. Při prvním zátahu takzvaní pěšáci a hajní táhli síť zvanou nevod, další rybáři na lodích ji přidržovali, aby do ní nabrali ryby. Porybný řídí zátah tak, aby do nevodu chytil co nejvíce ryb. Když je jich dostatek, nevod se uzavře.

„(Síť) sakovina se stáhne na lodě, které při výlovu pomáhají. Rybu začneme třídit, vážit a odvážet na sádka,“ řekl Malecha.

Řidiče čekají jednosměrky

Vypouštět rybník začali před 14 dny, když zahájili i přípravné práce. Pomocí bagrů odklonili koryto Staré řeky do vedlejší výpusti Adolfka, aby voda netekla do loviště, začali připravovat rybářské náčiní, jemuž říkají nádobí. Na výlovu se podílí 50 rybářů a studenti střední rybářské školy. Dalších 50 zaměstnanců firmy zajišťuje ostatní práce.

Při výlovu budou některé silnice jednosměrné. Řidiči, kteří pojedou od Třeboně, odbočí za železničním přejezdem vpravo na obec Lužnice. Bezplatné parkoviště je u rybníka.

„Silničáři, kteří opravují silnici I/34 u Třeboně, ji tento víkend obousměrně zprůjezdnili, s omezenou rychlostí,“ řekla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

Pod hrází budou ukázky rybářského nářadí, děti zkusí chytat ryby na sádkách. K jídlu budou rybí polévky, filety, kapří hranolky i Jihočeské jerky ze sušeného rybího masa. Ženy baštýřů smaží rybí řízky.

„Zaregistrovali jsme si i ochrannou známku Třeboňské baštýřky,“ řekl Malecha. Loni se při výlovu prodalo 2 800 porcí kapra.

Většinu ryb v Rožmberku tvoří kapři

Rybník Rožmberk loví rybáři každoročně od roku 2012, předtím to dělali ob rok, střídavě lovili Rožmberk a rybník Dvořiště (337 hektarů). Jeho zázemí ale už nestačilo zájmu lidí. Teď loví Dvořiště jednou za dva roky. Tradice výlovu sahá do první republiky, kdy na výlov Rožmberka jezdil i Tomáš Garrigue Masaryk a z Prahy se vypravovaly zvláštní vlaky.

„Dnes jsou každý rok v Třeboni plné penziony i restaurace,“ řekl Malecha.

Většinu ryb v Rožmberku tvoří kapři, zbytek amuři, tolstolobici, líni a dravci. Každý rok jsou rybáři zvědaví, zda chytí dvoumetrového a čtyřicetikilového sumce Standu. Loni ho chytili a pustili zpět. „Je to lišák, ne vždy se ho podaří chytit,“ řekl Malecha.

Rybářství Třeboň se podílí na tuzemské produkci ryb 15 až 18 procenty. Roční produkce činí asi 3 200 tun, z toho tvoří 90 procent kapr, zbytek lín, candát, štika, sumec, amur, tolstolobik a okoun. Společnost má 100 zaměstnanců, hospodaří na 450 rybnících o výměře 8 000 hektarů. Na export jde 65 až 70 procent ryb.