„Celý břeh je letos pokrytý ptačí trusem s tasemnicemi. Některé měří až půl metru. Není to vůbec hezký pohled. Loni to tu nebylo. Nalétávají sem kormoráni,“ popisuje Bohuslav Boněk, který roky chytá na Lukavické zátoce. Aby měli rybáři své místo čisté, zahrabávají trus do písku.

Zátoka leží na levém břehu Lipna přibližně mezi Černou v Pošumaví a Frymburkem poblíž Kovářova, kde developeři plánují obrovský rekreační resort. Ten se má rozkládat asi dva kilometry od zátoky.