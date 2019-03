Jihočeští rybáři zahájili jarní výlovy. Kapři jsou levnější než o Vánocích

Až do pátku mohou lidé sledovat práci třeboňských rybářů při výlovu Koclířova u Lomnice nad Lužnicí na Jindřichohradecku. V lovišti třídí už od pondělí kapry, štiky, candáty, amury, tolstolobiky i cejny.

„Na jaře bychom měli na Koclířově slovit 150 tun tržních kaprů a 30 tun vedlejších druhů ryb. Je to náš nejdůležitější rybník při jarních výlovech,“ uvedl Zdeněk Eisert, vedoucí technik chovu ryb Rybářství Třeboň.

Třeboňští rybáři zatáhnou do Velikonoc sítě na 90 rybnících, zdaleka ne všechny ryby však skončí na našich talířích. Většinou se loví menší násadové rybníky. V nich jsou roční nebo dvouleté kousky o váze do jednoho kila. Ty rybáři převezou do velkých rybníků, kde z nich vyroste tržní ryba.

„Z velkých rybníků budeme ještě lovit příští týden Naději u obce Klec. Celkem chceme na jaře vylovit 250 tun ryb na český velikonoční trh i na export. Počasí nám zatím přeje, po zimě je v rybnících víc vody než loni, ryby jsou v dobré kondici. Průměrná váha kapra je 2,40 kilogramu,“ popsal Zdeněk Eisert.

Také hlubočtí rybáři budou příští týden zatahovat sítě na Naději. Vyrazí ale na svůj stejnojmenný rybník u Hluboké nad Vltavou. „My už jsme v plném nasazení, snažíme se každý rok, abychom na jaře slovili co nejdřív a mohli chytat vodu, protože jsme odkázáni na to, co naprší. S výlovy končíme už poslední den v březnu, je to hlavně o násadách. Tržních ryb plánujeme slovit kolem 40 tun,“ řekl ředitel Rybářství Hluboká Vladimír Kaiser.

Pro domácí trh připraví především šupináče. „Český zákazník vyžaduje rybu šupinatou vážící přes dvě kila a na export jde ryba lysá neboli hladká,“ srovnal Kaiser.

Zatímco třeboňští rybáři teď sloví necelou desetinu roční produkce, hlubočtí asi tři procenta. Obě jihočeská rybářství nabízejí ryby z jarních výlovů za příznivější cenu než před loňskými Vánocemi.

V prodejně Rybářství Hluboká koupí zákazníci kilogram kapra I. třídy za 75 korun, v prodejně ryb v Třeboni a na sádkách Šaloun v Lomnici nad Lužnicí je akční cena za kilo kapra I. třídy i výběru 80 korun za kilogram. Při podzimních výlovech byla cena na hrázích třeboňských rybníků za kilo ryb 85 a 92 korun, meziročně o desetikorunu dráž.

Blatenští rybáři sloví na 45 rybníků, z nich tři s tržní rybou: Topič přední, Kořenský a Novokrtský. „S přezimováním ryb jsme neměli žádný problém. Rybníky mají až na několik výjimek na Strakonicku oproti loňsku dost vody,“ potvrdil šéf Blatenské ryby Jiří Bláha.