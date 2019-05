Myslel jsem, že se mi posmívá, tvrdí muž obžalovaný ze zabití ranou pěstí

„Když jsem viděl, jak padal a v očích měl jen bělmo, lekl jsem se. Napadlo mě, že jsem to asi přehnal. Sklonil jsem se a řekl mu: Kámo, to bude dobrý. Ale on jen bezvládně ležel,“ líčil incident v nočním podniku Paradise Club obžalovaný Jakub Forman.

Oba muži se potkali 15. prosince po druhé hodině ranní na toaletách. Předtím se neznali. Forman, který měl ten večer za sebou návštěvu dalších dvou podniků a s přáteli si užíval začínající víkend, měl podle své výpovědi dojem, že se mu neznámý muž posmívá. Když vyšli na chodbu, stáli najednou proti sobě.

„Vůbec nevím, co se stalo. Předtím se pořád něčemu smál. Myslel jsem si, že mně. Pak vyšel za mnou. Byl vyšší, bál jsem se, že mě chce napadnout. Dal jsem mu nejdřív hlavičku a pak pěstí. Pak si jen vzpomínám na zmatek, někdo křičel, že jsem ho zabil, někdo volal záchranku. Byl jsem v šoku a ze strachu, aby se do mě nepustili jeho kamarádi, jsem utekl zadním vchodem,“ popsal dále Forman.

Chvíli bloudil po okolí, pak ho známí dovezli domů do Nové Bystřice. Po několika minutách u něho zazvonili policisté.

Podle znalců byl úder pod spodní čelist tak silný a vedený pod takovým úhlem, že zasaženému nebylo pomoci. Zemřel na poškození a otok mozku. Ránu přirovnali k zakázaným praktikám při zápasech ve volném stylu v kleci.

Napadený muž se restauracím vyhýbal, přišel na večírek

Soudní jednání sledovali také příbuzní zemřelého. Podle nich byl mladý muž svobodný, žil u matky a pracoval na úzkokolejce. Restauracím se vyhýbal. Výjimku udělal právě 15. prosince, kdy mu kamarádi o půlnoci zavolali, aby přišel za nimi na vánoční večírek.

„Nebyl konfliktní, nikdy se nepral. Pořád jen vtipkoval. Je otřesné, co se stalo, nemůžeme se s tím pořád smířit,“ posteskl si mimo soudní síň dědeček zemřelého.

Obžalovaný Forman pracuje jako řidič kamionu a byl už trestán za výtržnictví a ublížení na zdraví. Rekreačně se věnuje posilování. Během jednání se pozůstalým omluvil a slíbil jim jako odškodnění zaslat všechny své úspory v částce 300 tisíc korun.

Matka oběti, která na jednání nebyla, po něm požaduje peněžitou náhradu 52 tisíc korun a milion korun jako nemajetkovou újmu. Soud bude pokračovat koncem června.

V jindřichohradeckém Paradise Clubu to není první vánoční večírek, který skončil tragicky. V roce 2008 během něj zmizela z místní diskotéky třicetiletá žena, její svázané tělo našli rybáři po třech měsících v řece Nežárce. Po vrahovi policie dosud pátrá.