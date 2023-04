V Jindřichově Hradci zůstane ze čtyř jediná pošta, navíc špatně dostupná

V Táboře a Jindřichově Hradci na třech místech, v Českých Budějovicích dokonce na pěti. Když Česká pošta zveřejnila seznam poboček, které se chystá rušit, tisíce obyvatel to okamžitě rozčílilo, protože to na ně bude mít dopad.

„Na sídlišti Šumava má pobočka skončit, takže čekám, že ta nedaleká na Máji pak bude kolabovat. Už teď jsou tam pravidelně velké fronty,“ reagovala Denisa Streichová z Budějovic.

Nespokojení jsou i ve vedení měst. „Vnímám to jako špatný krok. Pošta by měla hledat nejdříve úspory v centrále a až pak šetřit na pobočkách. Je to důležitá služba pro občany. My jako město jsme proto připraveni se zástupci pošty jednat a případně se i podílet na jejich dalším fungování a zachování. V tomto případě se nelze dívat pouze na ekonomickou stránku věci,“ reagovala primátorka Budějovic Dagmar Škodová Parmová (ODS).

Předpokládá, že seznam není definitivní a některé pobočky zůstanou otevřené. „Ihned jsme reagovali a poslali vyjádření prostřednictvím Svazu měst a obcí,“ doplnila.

Podobně situaci vidí i v Táboře – druhém největším městě kraje. Tam mají z pěti poboček zůstat jen dvě a vedení radnice si nedokáže představit, že nápor zákazníků zvládnou. „Mezi zrušenými poštami je i ta na sídlišti Nad Lužnicí, kde žije přes 10 tisíc lidí, což je téměř třetina obyvatel města,“ přiblížil starosta Tábora Štěpán Pavlík (Tábor 2020).

Pobočky, které má pošta zrušit v Jihočeském kraji České Budějovice – U Zimního stadionu 1952/2, Pražská tř. 2064/160, České Vrbné 2327, Lidická tř. 177/43, K. Šafáře 887/64 Český Krumlov – Urbinská 180, Domoradice, Sídliště Plešivec 250 Jindřichův Hradec – Jarošovská 696, Kosmonautů 47, sídliště Vajgar 599 Milevsko – J. A. Komenského 1190 Písek – Truhlářská 2250, Budějovické Předměstí Sezimovo Ústí – Husovo nám. 159/7 Strakonice – U Nádraží 81 Tábor – Chýnovská 632, Měšice, Žižkovo nám. 10, Světlogorská 2769/12 Veselí nad Lužnicí – Nádražní 147

Doplnil, že v pondělí se kvůli rušení pošt sejde městská rada, která se pokusí vymyslet, jak nastalou situaci řešit. „Nejprve musíme prověřit naše možnosti a pak se pokusíme s Českou poštou vyjednat jiné řešení. Pošta je základní služba státu, kterou by měl občanům zaručit. Rušení není dobré řešení,“ řekl.

Opravdu vážný stav po zavření několika poboček pošty pak očekávají v Jindřichově Hradci. Tam se má jejich počet snížit ze čtyř na pouhou jednu. Vedení města, kde žije zhruba 20 tisíc lidí, nyní kritizuje hlavně komunikaci ze strany pošty, která postavila města před hotovou věc bez možnosti počet poboček jakkoli ovlivnit.

„Trochu mě mrzí, že se rozhodovalo o nás, aniž by se nás kdokoli na něco zeptal. Dnes ráno nám akorát dorazil seznam, ze kterého jsme se to dozvěděli. V tuto chvíli ani nevím, co mám říct obyvatelům. Přitom stačilo nás s plány předem seznámit, abychom měli víc času na situaci zareagovat,“ stěžoval si včera starosta města Michal Kozár.

Podotkl, že pošta město neseznámila ani s představou o dalším fungování jediné pobočky, která bude čelit zvýšenému náporu zákazníků. „Navíc je dopravně velice špatně dostupná, nemá větší parkoviště ani další infrastrukturu. Obávám se tak, že tu vznikne opravdu velký problém,“ zamyslel se Kozár s tím, že město nemá ani záruku, že jediná pošta bude fungovat v prodloužené provozní době.

Popis starosty je v rozporu s vyjádřením samotné pošty, která ve své tiskové zprávě uvádí, že zrušené pošty vybírala na základě několika kritérií, mezi kterými nechyběla vytíženost pobočky, její ekonomická rentabilita, dopravní dostupnost a bezbariérovost.

Uzavírání se netýká pošt Partner

Proti tomuto tvrzení se vymezil i milevský starosta Ivan Radosta, který prohlásil, že výběr poboček není logický a nereflektuje reálné potřeby města.

„Pošta chce zrušit pobočku ve své vlastní budově, kterou nedávno velice nákladně rekonstruovala, má velké zázemí i bezbariérový přístup. Zůstane tu tak malá pobočka v městské budově na náměstí, která je sice lépe dostupná, ale jinak je zcela nevyhovující,“ porovnal.

Česká pošta plánuje počet svých poboček omezit od 1. července. Po republice jich ubude 300 z celkem 3 200. V Jihočeském kraji jich chce uzavřít 18. Znamená to také propouštění části zaměstnanců. Ti navíc očekávají, že budou čelit větším náporům klientů. „Myslím, že na Máji nebo Senovážném náměstí to bude hodně znát. Třeba v Suchém Vrbném je často také plno,“ potvrdil jeden ze zaměstnanců, který nechtěl být jmenován.

Své rozhodnutí zástupci podniku vysvětlují dlouhodobým poklesem zájmu o tradiční poštovní služby. Ten za posledních pět let klesl hlavně v důsledku digitalizace o 40 procent. Kvůli nově zavedené legislativě tak již nebude v obci nad 2 500 obyvatel maximální docházková vzdálenost k poště dva kilometry, ale tři.

„Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem a mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni,“ říká Miroslav Štěpán, pověřený zástupce generálního ředitele České pošty.

Doplnil, že uzavírání se netýká pošt Partner, kterých je po celé republice 819, ani obcí, ve kterých je nyní pouze jediná pobočka. Do dotčených měst by pak měl vyrazit na osobní setkání zástupce společnosti, který starostům a primátorům nastalou situaci vysvětlí, odůvodní výběr a prodiskutuje s nimi budoucí zajištění poštovní služby