Města zvládla zrušení pošt, fronty se netvoří. V Táboře zvažují boxy

U přepážek se žádné nekonečné fronty netvoří, i když leckde nebyla situace zpočátku jednoduchá. Týká se to například Českých Budějovic, které přišly o pět poboček. Podle primátorky Dagmar Škodové Parmové se navíc řešilo, jak se na vytíženosti projeví vedle snižování počtu pracovišť i změna logistického systému České pošty.

„První týdny byly velmi náročné a zpočátku se mnohde tvořily fronty. Teď už je to ale v pořádku. Snažili jsme se lidi ve městě také informovat o tom, že spousta věcí se dá zařídit elektronicky. I to zřejmě pomohlo,“ vysvětluje primátorka.

Město před měsícem získalo budovu bývalé pošty v Nádražní ulici, která by v budoucnosti měla sloužit cyklistům. „Počítáme s tím, že by tam mohla být úschovna kol nebo jejich půjčovna. Zároveň je to pro nás rezerva při možnosti rozšiřování Nádražní ulice. O návratu poštovních služeb v jejím případě ale nepřemýšlíme, stejně jako o otevírání poboček Pošta Partner,“ ujišťuje Škodová Parmová a dodává, že městu nyní osm poboček stačí.

V Táboře plánují tři místa se schránkami

Daleko větší obavy panovaly v Táboře, kde přišli o tři z pěti pracovišť. Ani zde se ale žádné větší komplikace neobjevily. „Nicméně už teď přemýšlíme nad tím, že bychom ve městě nechali vybudovat tři místa se schránkami, které by nonstop sloužily k ukládání poštovních zásilek, a to včetně doporučených dopisů či balíků,“ naznačuje starosta Tábora Štěpán Pavlík.

Podle něj by takové stanice měly sloužit jako náhrada poboček Pošta Partner, které si obce zřizují na vlastní náklady samy. Zatímco v jejich případě stojí roční provoz několik milionů, u schránek jsou náklady na vybudování i provoz okolo půl milionu.

„V tuto chvíli máme téměř jasno o tom, že by jedno místo mohlo být v budově bývalé pošty v centru, kterou radnice odkoupila pro potřeby městského úřadu. „Zbylá místa by mohla být na sídlištích, která jsou dál od centra. Jsme ale stále jen ve fázi plánování a bude záležet na tom, jak se bude situace na poštách vyvíjet,“ doplňuje Pavlík.

Hned dvě pobočky Pošty Partner otevřeli v létě v Jindřichově Hradci, kde měly skončit tři ze čtyř poboček. Nakonec zůstaly tři a vedení města ujišťuje, že provoz Pošty Partner se osvědčil.

„Na jednom pracovišti jsme vytížení z 90 procent, na druhém je to horší. Je to ale tím, že tam jsou pouze dvě pracovnice. I tak je ale dostupnost poštovních služeb ve městě velmi dobrá,“ vysvětluje starosta města Michal Kozár.

Ve Vrábči už nečekají týdny

Podobně jsou na tom i v Českém Krumlově, kde ze čtyř pracovišť zůstala dvě, z toho jedno už delší dobu funguje pod správou města. „S vytížeností problémy nejsou, jen se nám trošku zhoršila dostupnost hlavní pošty. Byly tu i diskuse o dalších pracovištích Pošty Partner, ale jejich provoz by byl pro město velkou zátěží. Navíc se ukazuje, že to bez nich zvládáme,“ říká starosta města Alexandr Nogrády.

Nejistota zpočátku panovala například v Milevsku na Písecku, kde zbyla jediná pobočka. Podle starosty Ivana Radosty bylo vedení města připravené zřídit Poštu Partner, ale nakonec se ukázalo, že to nebude třeba.

„Lidé na pobočce v centru města čekají maximálně desítky sekund. Mile nás překvapilo, že se situace o tolik nezhoršila. Snad jen někteří lidé to mají z periferie na poštu o něco dál,“ připouští starosta.

Situace se částečně uklidnila i v některých menších obcích, kde měli v létě obrovské problémy s doručováním pošty. Například ve Vrábči nedaleko Budějovic lidé čekali na dopis i týdny.

„Teď jsou to přibližně tři dny. Rozhodně to není ideální stav, ale proti létu je to velký pokrok. Máme štěstí, že doručovatelka je ochotná všechny místní části obcházet,“ přibližuje situaci v obci starosta František Ohrazda.