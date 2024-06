Vytíženou třídu v Budějovicích zavřou hned na dvou místech, čekají se kolony

Očekávaná oprava Rudolfovské začne s koncem školního roku. Její stav je tristní, jsou na ní hluboké vyjeté koleje, vozovka je plná drobných asfaltových záplat a trhlin.

Celá silnice od centra Budějovic až k Rudolfovu měří čtyři kilometry. Silničáři budou po částech pracovat v úseku dlouhém přibližně 1,5 kilometru od křížení s Dobrovodskou až po odbočku na Okružní. Zároveň potřebuje teplárna obnovit sítě blíže k centru města, a tak bude přes léto zavřená i část mezi Lipenskou a Jeronýmovou.

Oprava Rudolfovské

po etapách Úsek mezi křižovatkami Hlinská a Okružní (28. června – 4. července) – průjezd autobusů kyvadlově, pro auta objízdná trasa přes ulice Okružní a Generála Píky Úsek mezi křižovatkami Dobrovodská a Vodní (8. – 14. července) – průjezd autobusů pouze směrem do centra, pro opačný směr stanovena objízdná trasa přes ulice Dobrovodská a Vodní, pro auta přes ulice Okružní a Generála Píky Úsek mezi křižovatkou Vodní a Státním pozemkovým úřadem (14. – 21. července) Úsek mezi Státním pozemkovým úřadem a křižovatkou U Sirkárny (21. – 28. července) Úsek mezi křižovatkou U Sirkárny a čerpací stanicí EuroOil (28. července – 4. srpna). Úsek mezi čerpací stanicí EuroOil a křižovatkou Hlinská (4. srpna – 11. srpna) Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, průjezd autobusů bude kyvadlově, pro auta povede objízdná trasa přes ulice Okružní a Generála Píky.

Bude to společná akce Jihočeského kraje a Budějovic. „Na Rudolfovské si občané dlouhodobě stěžovali na povrch, především v části u střední zemědělské školy a výš. Rozhodli jsme se tedy, že o prázdninách, kdy bude město nejvíc prázdné, začneme dopravní tepnu po etapách rekonstruovat. Stavební práce začnou v úseku Hlinská – Okružní, který je v majetku kraje,“ upřesnil hejtman Martin Kuba.

Na úsek kraje plynule naváže město. „Začneme na úrovni Dobrovodské a postupně pojedeme nahoru v logických úsecích, aby se dalo vjíždět do areálů a zbylá část silnice se dala využívat bez problémů. Budou tam tedy týdenní či víkendová omezení, abychom komunikaci postupně opravili až k odbočce na Hlinskou,“ navázal náměstek primátorky Petr Maroš.

Rekonstrukce bude rozdělena na etapy, časový harmonogram je orientační a může se ještě měnit. Správa veřejných statků magistrátu pak zřizuje speciální telefonní linku 702 178 400 pro koordinaci a informovanost. Fungovat bude po celou dobu opravy.

Objížďka povede po ulici Okružní a Generála Píky. Na ní se však mnohdy tvoří kolony u křižovatky s Nádražní. Někteří řidiči tak pravděpodobně pojedou až na Pražskou. Jiní zase budou téměř jistě volit takzvanou myší díru a úzký průjezd z Rudolfovské do Suchého Vrbného. I Dobrovodská ulice tak může být v době uzavírky ještě více vytížená.

Kromě toho se chystá jinde na Rudolfovské pracovat také teplárna. „Mezi ulicemi Lipenská – Jeronýmova budeme měnit zastaralý parovod na samé hranici životnosti za předizolovaný horkovod. Práce, které budou v místě od července do srpna, zasáhnou do komunikace a vyžádají si úplnou dopravní uzavírku,“ potvrdil za teplárnu Zdeněk Zuntych. Vjezd bude možný jen pro vozy MHD. Objízdné trasy budou vyznačené. Vstupy do objektů budou zajištěné lávkami s ochranným zábradlím.

Položí asfalt, pak znovu rozkopou

Zajímavé je, že opravenou Rudolfovskou budou muset za několik let zase rozkopat. „Bohužel nemáme z minulých let připravený projekt i na rekonstrukci kanalizace, elektřiny, plynu a podobně. Ale nemůžeme už dále čekat, protože stav Rudolfovské je velmi špatný. Proto vyměníme povrch a k sítím se za sedm až osm let vrátíme,“ konstatoval Maroš.

To znamená, že se po této době silnice opět rozkope. Plýtvání to ale podle Maroše není, další záplatování by už Rudolfovské nepomohlo. „Budeme se snažit udělat letní opravu co nejlevněji, ale aby silnice zároveň byla v celé části nová,“ doplnil náměstek.

Letní opravy budou stát desítky miliony korun. Celá silnice v Rudolfovské by měla být opravená zhruba do tří let. Časově náročnější i dražší bude část mezi Sady a nádražím nejblíže k centru. Na tento přibližně půlkilometrový úsek má radnice připravený projekt, a to včetně výměny sítí. Původně chtělo město dělat tuto rekonstrukci už zhruba před třemi lety.

„V dlouhodobém plánu investic jsme si na to vyčlenili roky 2025 a 2026. Nyní čekáme na vydání stavebního povolení,“ upřesnil náměstek nové termíny. A zbylou část od Okružní až k Rudolfovu udělá kraj v příštím roce. „To už bude v provozu dálnice, která v tomto úseku prochází,“ přidal Martin Kuba.