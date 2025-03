V dubnu rozkopou část Rudolfovské, zkomplikuje to dopravu v centru Budějovic

Rudolfovská třída přivádí auta do centra Českých Budějovic. Úsek mezi mezi Sady a Jeronýmovou ulicí bude od dubna do konce roku zavřený. | foto: Eva Petrová, MF DNES

Silničáři, vodohospodáři či plynaři se pustí do úseku mezi Sady a Jeronýmovou ulicí. „Aktuálně platí, že prvního dubna začínáme,“ potvrdil mluvčí radnice Petr Lamač.

„Obnova bude časově i stavebně náročná. Je třeba si uvědomit, že tam pod zemí vede velké množství sítí, které čeká výměna či modernizace. Například společnost E.GD vymění i dvě velkokapacitní plynová potrubí. Současně dojde na kompletní výměnu kanalizace včetně přípojek a vodovodu. Dopravně i sítěmi tedy tuto část Rudolfovské vyřešíme na desítky let dopředu,“ upozornil náměstek primátorky pro investice Petr Maroš.

Pro řidiče je zásadní, že bude úsek neprůjezdný. „Jelikož se jedná o úplnou uzavírku, připravujeme taková opatření, aby to dopravu ve městě ovlivnilo co nejméně. Stanovíme objízdné trasy a na dotčených komunikacích budou speciálně seřízené semafory, aby byl umožněný plynulý provoz,“ zdůraznil náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš.

Uzavírka se dotkne i provozu MHD

Je celkem jasné, že se bude místo objíždět po Nádražní, i tam tak lze očekávat úpravu semaforů, protože z Rudolfovské od centra bude oproti současnému stavu vyjíždět minimum aut.

„Bude to velký zásah do provozu ve městě, rekonstrukce je však více než nezbytná. Uzavírka se dotkne i provozu MHD. Jakmile budeme mít přesný harmonogram prací, budeme řidiče i cestující informovat na webových stránkách, sociálních sítích a v mobilních aplikacích. To samé se týká i dopravního podniku a náhradních tras MHD,“ pokračoval Bureš.

Součástí rekonstrukce za desítky milionů, předpoklad byl 69 milionů korun bez daně, bude také oprava kanalizačního sběrače v ulici Na Sadech. „Je to naprosto nezbytné, protože kanalizační síť tam není v dobrém stavu. Na Sadech se bude pracovat především o letních prázdninách,“ zmínil Petr Maroš.

Doplnil, že se počítá rovněž s výměnou rozvodů veřejného osvětlení. V dalších letech bude město pokračovat rekonstrukcí navazujících úseků až k viaduktu.

Oprava ulice Na Sádkách možná začne po hokeji

V létě ale budou Budějovice rozkopané i na dalším zásadním místě. Město se totiž vrhne také do opravy části Husovy třídy, tentokrát to ale nebude kompletní rekonstrukce, nýbrž jen výměna asfaltu na silnici. Dostane se na úsek mezi Mariánským náměstím a Dlouhým mostem.

„Bude to podobná oprava jako loni, když jsme dělali Rudolfovskou dál od centra. Do prací se pustíme na začátku léta, kdy je provoz ve městě mnohem klidnější, protože jsou lidé hodně na dovolených. Nebude to mít potom tak obrovský dopad na dopravu,“ konstatoval Maroš.

Tato část Husovy v centru je mnohokrát záplatovaná a plná nerovností a vyjetých kolejí, je to tak jedna z nejhorších silnic v Českých Budějovicích.

To samé se dá říct o vozovce v ulici Na Sádkách. To sice není hlavní tah jako Husova či Rudolfovská, nicméně i tudy jezdí tisíce aut denně. Tím, jak navíc směrem k Švábovu Hrádku žije stále více obyvatel, její zátěž stále roste, funguje i jako zkratka mezi Kauflandem a Branišovskou.

Výměna asfaltu začne na této silnici už 17. března a hotovo má být do konce měsíce. Týká se to úseku od okružní křižovatky u Kauflandu k napojení na Husovu třídu a dále ulicí Na Sádkách až po křižovatku s ulicí Na Zlaté stoce.

Práce jsou rozdělené do dvou etap a vyžádají si vždy postupnou uzavírku komunikace. Řidiči pojedou po objízdných trasách, stejně tak i linka MHD č. 45. Doprava bude odkloněna po trase Branišovská – Husova – Na Dlouhé louce. Kdyby se vše nestihlo včas kvůli počasí, práce se přeruší, dokončí se první etapa a do druhé se silničáři pustí až po mistrovství světa v hokeji žen od 22. do 28. dubna.