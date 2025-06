Pozor při cestě do centra Budějovic. Dopravu zkomplikují uzavírky na dvou místech

Oběma místy denně projede pár desítek tisíc aut. I přes klidnější letní provoz si budou muset řidiči hledat objízdné trasy. A tak lze čekat ve špičkách velké zdržení a kolony v Žižkově třídě a okolních ulicích, ještě více než obvykle bude přecpaná Mánesova a celkově městský okruh. Nejhorší budou první dny, než si všichni na velké dopravní omezení zvyknou.

„Pro uzavírku jsme vybrali první týdny v červenci, kdy by provoz ve městě měl být výrazně nižší, protože budou prázdniny a řada lidí odjede na dovolené,“ vysvětlil náměstek primátorky pro investice Petr Maroš.

Část řidičů při objíždění určitě využije Dlouhou louku, která by měla být letos v létě naopak poprvé po mnoha letech volnější. Už tudy totiž nebude proudit tranzit a auta na dovolenou do Chorvatska či Itálie, protože se Budějovicím vyhnou po dálnici.

V Husově mezi Dlouhým mostem a ulicí J. Haška nechá město vyměnit pouze asfalt, silnice už tam byla v kritickém stavu a mnoho řidičů si opravu přálo. Práce jsou rozdělené na dvě etapy a mají trvat od pondělí 30. června celý měsíc. Uzavírka se nebude týkat vozů MHD a linkových autobusů, které budou úsekem kyvadlově projíždět jedním pruhem.

Nejdříve budou silničáři pracovat blíže k Dlouhému mostu, ten tak bude také neprůjezdný do 6. července. Poté už se řidiči dostanou třeba na Jiráskovo nábřeží a tudy na Pražskou. Druhá etapa potrvá od 14. do 30. července, budou se dělat opravy a položí se nový asfalt mezi Resslovou a ulicí J. Haška u obchodní akademie.

V srpnu už bude hotovo a provoz se tam vrátí do původního stavu včetně vyhrazeného pruhu pro autobusy. „Tato rekonstrukce bude stát do sedmi milionů korun bez daně,“ upřesnil náměstek primátorky Michal Šebek.

Zatíží zkratku přes náměstí

To druhá uzavírka v ulici Na Sadech potrvá déle, nové omezení začne platit už v sobotu a potrvá do 31. srpna. „Souvisí s velkou rekonstrukcí Rudolfovské třídy,“ podotkl Maroš. Na Sadech budou stavaři dělat novou kanalizaci.

Pro auta bude zavřený úsek od Rudolfovské až po ulici U Černé věže. „Příjezd k Poliklinice Sever bude možný od Riegrovy ulice,“ zdůraznila mluvčí radnice Jitka Brůha Welzlová.

Na opačné straně motoristé vůbec nevjedou ze Senovážného náměstí směrem k Lannově třídě a dál do ulice Na Sadech. Omezení se opět netýká MHD. „Naše spoje tudy i nadále pojedou,“ potvrdila mluvčí budějovického dopravního podniku Barbora Fišer.

Uzavírku ovšem podnik využije a nechá si tam opravit povrch zastávky před Domem služeb, kde jsou v asfaltu vyjeté hluboké koleje. Zastávka tam bude, jen se posune o několik metrů dál proti směru jízdy.

Uzavírky jsou ovšem nastavené i tak, že se řidiči nadále dostanou z Pražské třídy na Sady a pak vjedou do ulice U Černé věže. To znamená i do historického jádra na náměstí Přemysla Otakara II., kudy si tisíce řidičů krátí cestu přes centrum směrem na Mánesovu. Tato trasa, která vede po dlážděné cestě, tak může být ještě více zatížená, chodci si tak budou muset na náměstí a v okolí dávat větší pozor na svou bezpečnost.

Po skončení letních prázdnin se Sady částečně otevřou. Vjezd do Rudolfovské bude zavřený prakticky až do konce letošního roku. V první etapě tam kompletně rekonstruují úsek dlouhý 157 metrů. Budou tam nová plynová potrubí, kanalizace, vodovody a další sítě.

Příští rok by město mělo pokračovat další etapou. Na konci prací by měla být hotová Rudolfovská až ke křížení s Nádražní u viaduktu.