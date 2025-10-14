Rudolfovská třída v Budějovicích zůstane zavřená déle, oprava se komplikuje

Autor: ,
  13:11
Uzavírka Rudolfovské třídy v Českých Budějovicích se protáhne. Kvůli zpoždění a další naplánované etapě bude zavřená až do konce roku 2026. Práce přitom měly skončit do konce toho letošního a znovu začít až na jaře. Prodlouží je ale komplikace spojené s obnovou kanalizace, vodovodu, elektřiny a plynu, které se pod povrchem nachází. Frekventovaný úsek silnice blízko Sadů je zavřený už od začátku dubna.
Fotogalerie2

Část Rudolfovské třídy je uzavřená už od jara. (27. června 2025) | foto: Lukáš Marek, MF DNES

Zavřený úsek je dlouhý pouhých 157 metrů, denně tudy běžně jezdí tisíce řidičů. Ti si budou muset na otevření Rudolfovské počkat o dost déle. „Bohužel jsme narazili na řadu problémů, což způsobil fakt, že většina sítí nebyla v plánech přesně zakreslená,“ vysvětlil náměstek primátorky Petr Maroš.

Pozor při cestě do centra Budějovic. Dopravu zkomplikují uzavírky na dvou místech

Stalo se například to, že dělníci museli kvůli tomu, aby našli některé kanalizační šachty, vytvořit výrazně hlubší otvory. Maroš dodal, že práce se podle harmonogramu prodlouží o 38 dní. Stavba se tím protáhne do zimy, kdy se řada prací kvůli ochlazení a mrazu musí odložit. To znamená, že ve výsledku bude prodloužení termínu ještě větší.

Část Rudolfovské třídy je uzavřená už od jara. (27. června 2025)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„Proto se oprava posune i do příštího roku,“ potvrdil náměstek. Město nyní připravuje variantu, aby na Rudolfovskou mohla vjíždět aspoň vozidla, jejichž majitelé u opravované silnice bydlí. „Ale rozhodně to nebude tak, že by se tam vrátil běžný provoz,“ řekl Maroš.

V létě opraví Rudolfovskou třídu v Budějovicích. Za pár let ji opět rozkopou

Mnozí obyvatelé, kteří místem pravidelně procházejí, nebo tam bydlí, nicméně upozorňují, že pracovní tempo na stavbě je pomalé nebo tam je jen několik málo lidí. „Kdyby někdy zkusili pracovat do tmy nebo o víkendu, tak by ten termín nejspíš stihnout mohli, ale takhle těžko. Takže to raději prodlouží,“ zmínila Jana Boháčová, která tudy vodí děti do školy.

Rudolfovská třída patří mezi nejdelší silnice ve městě. Spojuje periferii Českých Budějovic s centrem. Měří více než čtyři kilometry. Město spravuje přibližně její polovinu. Druhá část patří Jihočeskému kraji, který rovněž připravuje rekonstrukci této třídy. Loni silničáři vyměnili asfalt přibližně od křižovatky s Dobrovodskou po odbočku na Okružní. Za několik let se tam ale uskuteční velká rekonstrukce a výměna sítí.

Nyní město nechává kompletně opravit úsek od ulice Na Sadech po Jeronýmovu. Na to bude navazovat rekonstrukce části dál směrem ke křížení s Lipenskou.

V dubnu rozkopou část Rudolfovské, zkomplikuje to dopravu v centru Budějovic

„Vzhledem k prodloužení současné etapy se tak stane, že ta další na ni plynule naváže, aniž by mezi tím byla aspoň na čas Rudolfovská zprovozněná pro dopravu,“ uvedl Maroš. Celkově bude modernizace Rudolfovské stát 200 milionů korun.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Petr Pavel vytáhl ochranku na Vltavu. Po 26 kilometrech zjistili, co je „pohoda“

Sobotu strávil prezident Petr Pavel na řece Vltavě, kde se už potřetí zúčastnil tradičního Krumlovského vodáckého maratonu. Spolu s členy své ochranky zdolal 26 kilometrů mezi Vyšším Brodem a Českým...

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Jsem připravený být ministrem zdravotnictví, říká jihočeský lídr za ANO Vojtěch

Adam Vojtěch dovedl jako lídr ANO k vítězství v Jihočeském kraji, sám dostal nejvíc preferenčních hlasů, celkem 9 564. V době covidové pandemie byl ministrem zdravotnictví. Rád by se na tento post...

Občerstvení i pivo dvě hodiny zdarma, Budvar slavil obřím piknikem na náměstí

Kolem Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích v úterý odpoledne postavili 130 metrů dlouhý piknikový stůl, pod něj červený koberec a kolem hned několik stánků. Je to...

Do dražby jde unikátní váza s příběhem zaniklých skláren na Šumavě

Milovníci Šumavy, ale i sklářského umění mají možnost získat cenný sběratelský kousek a navíc podpořit dobrou věc. Úderem deváté hodiny začala v pondělí 48hodinová aukce vázy, která v sobě nese...

Ranní bouračky na jihu Čech kvůli mlze, auto se srazilo s koněm

Ranní hustá mlha dnes ráno pořádně komplikovala provoz na jihu Čech. Policisté od půlnoci do deváté ranní evidovali celkem 20 střetů vozidel se zvěří, na Jindřichohradecku dokonce srážku VW Golf s...

14. října 2025  11:33

S vyhláškou o nočním klidu koalice na budějovické radnici narazila. Omezení platí

Pár podniků v Krajinské a jeden v ulici Karla IV. musí dál fungovat pod zpřísněnou vyhláškou o veřejném pořádku v Českých Budějovicích. Vedení města se v pondělí pokusilo dokument změnit a tvrdší...

14. října 2025  9:03

Byznys s léky určenými k likvidaci. Muž je přeprodával a vydělal stovky tisíc

Jihočeští kriminalisté viní sedmatřicetiletého muže z toho, že přeprodával léky, psychofarmaka či opioidy určené k likvidaci. Dopouštěl se toho v průběhu několika uplynulých let a přišel si na stovky...

13. října 2025  16:12

Budějčák Jiří Mádl převzal cenu města. Mám tu i fotku z vítání občánků, smál se

Cenu města České Budějovice v pondělí převzal herec, režisér, scénárista a místní rodák Jiří Mádl. Získal ji za úspěšný film Vlny. Při slavnostním předání na radnici ujišťoval, že se pořád cítí...

13. října 2025  15:28

Ve vypuštěném rybníku přežije invazní sumeček 14 dní. Vědci na ně zkoušejí pasti

Premium

Nepůvodních druhů přibývá. Problém se nevyhnul ani tůním a rybníčkům v Českých Budějovicích. Vědci proto chtějí navrhnout městu řešení, aby se podařilo invazní druhy potlačit a podpořit biodiverzitu...

13. října 2025

Do dražby jde unikátní váza s příběhem zaniklých skláren na Šumavě

Milovníci Šumavy, ale i sklářského umění mají možnost získat cenný sběratelský kousek a navíc podpořit dobrou věc. Úderem deváté hodiny začala v pondělí 48hodinová aukce vázy, která v sobě nese...

13. října 2025  9:40

Velká rvačka před diskotékou. Mladík vysklil jiným dveře, pak napadl policistu

U bitky před diskotékou v Katovicích na Strakonicku zasahovali o víkendu policisté z Jihočeského i Plzeňského kraje. Do potyčky se totiž zapojilo několik desítek lidí. Záchranáři odvezli do nemocnice...

13. října 2025  9:36

Petr Pavel vytáhl ochranku na Vltavu. Po 26 kilometrech zjistili, co je „pohoda“

Sobotu strávil prezident Petr Pavel na řece Vltavě, kde se už potřetí zúčastnil tradičního Krumlovského vodáckého maratonu. Spolu s členy své ochranky zdolal 26 kilometrů mezi Vyšším Brodem a Českým...

12. října 2025  17:26

Prezident mu řekl, že je frajer. Žák zachránil dítě z potápějícího se kočárku

Mladého zachránce Jana Veverku z Temelína na Českobudějovicku ocenil Zlatým záchranářským křížem prezident republiky Petr Pavel. Školák loni v létě skočil v Hluboké nad Vltavou do řeky, kam sjel...

12. října 2025  9:54

Nervy do poslední sekundy. Nymburk v souboji neporažených uspěl o dva body

Souboj neporažených týmů v lize basketbalistů vyhrál Nymburk, v Pardubicích uspěl 78:76. Východočeši si v druhé čtvrtině vypracovali až patnáctibodový náskok, ale nakonec českým šampionům podlehli...

11. října 2025  18:12,  aktualizováno  21:53

U Horusic srazil vlak muže, vlaky na trati mezi Budějovicemi a Prahou nejezdí

U Horusic na Táborsku srazil v sobotu odpoledne vlak muže, jenž na následky střetu zemřel. Provoz na železniční trati České Budějovice - Praha je kvůli tragické události přerušený. Řekla to mluvčí...

11. října 2025  16:34

Budy, Endži nebo Turbo. Hokejový Motor hledá jméno pro svého mimozemšťana

Mezi diváky při hokeji v Českých Budějovicích se pohybuje mimozemšťan. Bát se ho však nemusíte, spíš naopak. Je přítulný. Extraligový Motor představil s novou sezonou i nového maskota týmu. Nyní...

11. října 2025  9:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.