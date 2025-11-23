Na sádkách mi chovají kapry se šupinami ve tvaru lístků, vtipkuje vyšívačka

Autor:
  10:57
Celý život se věnuje ruční lidové tvorbě. Je lektorkou výšivky, krajky a dalších technik. Specialitou 78leté Ludmily Dominové z Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku je však unikátní výšivka z rybích šupin. Čistí si je a připravuje sama. K výlovům chodí pro ty největší kapry.
Ludmila Dominová z Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku se celý život věnuje...

Ludmila Dominová z Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku se celý život věnuje ruční tvorbě. její specialitou je však výšivka rybí šupinou. | foto: Markéta Sedláčková, MF DNES

Ludmila Dominová z Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku se celý život věnuje...
Vitrínu s ukázkami této techniky najdou návštěvníci Jihočeského muzea ve 2....
Vitrínu s ukázkami této techniky najdou návštěvníci Jihočeského muzea ve 2....
Rada Jihočeského kraje letos schválila zápis unikátní techniky Výšivka rybí...
5 fotografií

Ludmila Dominová vyrábí také šperky, panenky, betlémy i vánoční ozdoby. Její práce vychází z jihočeské tradice, kterou aktivně uchovává a předává dál. Vlastní také sbírku náprstků. Každý z nich nese osobní příběh lidí, kteří šili a tvořili.

Výšivka rybí šupinou, s tím se člověk jen tak nepotká.
Já jsem dlouholetá členka národopisného sdružení při Jihočeském muzeu. A když jsem tam kdysi přišla, tak tam byla paní Benediktová, která nám to předala. A naučila jsem se toho tedy mnohem víc.

Ludmila Dominová z Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku se celý život věnuje ruční tvorbě. její specialitou je však výšivka rybí šupinou.
Ludmila Dominová z Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku se celý život věnuje ruční tvorbě. její specialitou je však výšivka rybí šupinou.
Vitrínu s ukázkami této techniky najdou návštěvníci Jihočeského muzea ve 2. patře budovy na Senovážném náměstí.
Vitrínu s ukázkami této techniky najdou návštěvníci Jihočeského muzea ve 2. patře budovy na Senovážném náměstí.
5 fotografií

Musela jste se tam tedy potkat s řadou významných Jihočechů, kteří se věnovali folkloristice. Jak vás ovlivnili?
Třeba pan Junek vyšíval pavím brkem. Nebo paní Bočková, poslední vypravěčka. Jediné, co mne mrzí, byl pan Štěpán ve Svincích. Ukazoval mi takzvaná třasátka. To jsou takové zvláštní ozdoby, doudlebská nevěsta měla korunku z koření z hřebíčku. A pod tím bylo kolečko a tomu se říkalo pentlík. A on mi říkal, nauč se to. Jenže mi bylo dvacet let, měla jsem malé dítě a tohle jsem zahodila za hlavu. Tak to mě dodnes mrzí. A také Zorka Soukupová. Tenkrát přišla, v Netolicích je krásný doudlebský čepec, udělej repliku. A já se k tomu naučila i krajky. Pozvala profesorku Kaprasovou a ta nás zasvětila do krajky a tkalcovské techniky. A já u toho zůstala a dnes funguju jako lektorka krajky.

Vrátíme se k té rybí šupině?
Já jsem s ní chtěla začít už tehdy, ale Zorka mě odradila. Tehdy se to považovalo za úpadkovou techniku zdobení kroje. Jenže se to během doby posunulo dál, zdobily se tím kabelky, polštáře, obrázky. A touhle cestou jsem šla pak já. Volnou tvorbou. Kdysi mi pak také přinesla známá zástěru od kroje, která byla vyšívaná právě šupinou. A pamatuji si, že tehdy vyšel v novinách článek o poslední vyšívačce v Třeboni. A ona tam napsala i recept, jak je čistí.

Seriál – Řemesla pozapomenutá

MF DNES připravila nový seriál, v němž postupně představí několik osobností, které se jako jedny z mála v Jihočeském kraji, nebo spíše i v celé republice, věnují řemeslu, jež je málo obvyklé a někdy opravdu unikátní.

Už vyšlo: hodinář Miloš Dvořák, výrobce a opravář harmonik František Mikeš, tkadlec Filip Kubák

A jak se čistí rybí šupiny pro vyšívání?
Těžko. (smích) Vždycky jdu na výlov a tam si koupím největšího kapra. Čím větší, tím větší šupiny. Když ho přinesu domů, sundám je a je třeba to hodně proprat od krve a slizu. Je třeba to hodně prolít vlažnou vodou. Nechám to pak stát. Druhý den opakuji. Za pět dní už mizí sliz. A pak si udělám z toaletního mýdla mydlinkovou vodu a v tom to ještě do rána nechám.

Pak už máte hotovo?
Kdepak! Pak vezmu kartáč a každou šupinu vydrbu. Pak je dávám na bílý talíř, tam je vidět, zda jsou čisté. A dál si uvařím bramborový škrob a teprve z toho to dám sušit na bílé plátno. Když vidím, že už se začínají kroutit, tak je začnu sbírat, nesmí to být úplně přesušené. Pak se lisují. Někdy pod těžkým šicím strojem. Ale většinou dám šupiny na židli a sedím na nich.

Takže vyšíváte z šupin z hlubockého kapra?
Ale mám šupiny i z jiných ryb. Z candáta, který tvoří takové okvětní lístky. Okoun zase zubaté kytičky, jako karafiát. A ze štiky, ale tu požívám jen málokdy, například dole na sukničku andílka. Tam dávám tu štiku, ale jen jako malou ozdůbečku.

To si myslíte, že mi chovají kapry, kteří mají na sobě kytičky? I když ze srandy to lidem říkám. Na Hluboké mi chovají schválně kapry, kteří mají na zádech kytičky a na břiše lístečky!

Na výšivkách mají šupiny tvary, třeba srdíčka. Takže si je stříháte?
To je všechno stříhané! To si myslíte, že mi chovají kapry, kteří mají na sobě kytičky? I když ze srandy to lidem říkám. Na Hluboké mi chovají schválně kapry, kteří mají na zádech kytičky a na břiše lístečky! Ale ano, ze šupin si pak stříhám tvary, které potřebuji.

Dá se odhadnout čas, jaký strávíte na konkrétní výšivce?
To bych v první řadě musela spočítat hodiny na přípravu těch šupin. Což je nehorázné. Samotná výšivka už tak dlouho netrvá. Ale tam je zase ta hlavní věc, že je to na sametu a vy si to musíte nějak rozvrhnout. Maluju to krejčovskou křídou. A než udělám jedno křídlo, tak si pak tu druhou půlku pomalu smažu. Tak zase musím obnovit kontury. Takže to ani nechtějte vědět!

Tradice krajky trvá v Sedlici přes 450 let. Trpělivost je při paličkování nutností

Vy tu šupinu vlastně upevňujete korálkem.
To se přišívá korálkem proto, že šupina neustále reaguje na vlhkost vzduchu. A kdybych přišila jen jejich prostředek, tak by se sklonily a už by nedržely tvar. A taky ty korálky je zdobí. Používám průhledné a na kabelky žlutavé.

Máte svůj motiv, nebo využíváte folklorní témata?
Používám ornamenty z Blat. Ale musím si je upravit. Dělala jsem například vnučce vyšívané šaty. A protože tam jsem potřebovala oboustranný motiv, musela jsem si na to vytvořit šablonu. Z krajek jsem zvyklá na milimetrovou přesnost, takže ty odchylky pak vidím.

A čím se bavíte ještě kromě rybích šupin?
Šiju panenky, medvědy... Já si nedovedu představit, že bych dělala jen jednu věc. Dělám i vánoční ozdoby, lektoruju kurzy krajky a teď mám udělanou přípravu pro další schůzku, budeme dávat do šperků i korálky. Už nechci dělat zakázky, už chci dělat jen to, co mě baví. Bolí mě ruce, ale pořád mám v hlavě, co bych ještě chtěla dělat. Jenže mi někdo zavolá a je po mých plánech.

Folklorní soubor Písečan oslavil 50 let. Udržuje kroje a tradice z Prácheňska

Za vámi je vidět sbírka náprstků.
Mají svůj příběh. S jednou paní si pravidelně píšeme. Ta mi poslala náprstek po své tetě, která šila v salonu v Budějovicích. A o ní se prý říkalo, že šila ještě lépe než u Podolských. Mám dokonce i její fotografii a vizi, že bych chtěla udělat podle ní panenku. Ale už nemám prostě sílu. Nevím, kolik mám náprstků, jsou i z různých materiálů. Ale mám nejraději právě ty s příběhem. Dopisy mám schované. V jednom psala paní, je mi 92 let, posílám vám náprstek po mojí mamince. Viděla jsem ji naposled, a teď tam bylo datum, když ji odváželi do koncentráku. To pak mám ráda. Představit si, kdo s tím pracoval.

Říkala jste, že podle paní, od které máte ve sbírce náprstek, uděláte panenku?
Ano, dělám zvláštní waldorfské panenky. Většinou krojové, nejsou na hraní. Mám například betlém, kde jsou skoro všechny postavičky oblečené v kroji. Akorát malá skupinka tvoří rodinu. A v knihovně na očích mám po celý rok jednu postavičku, kterou neuklízím, a to je náš bratr farář. Mám z dětství ještě jednu vzpomínku, kdy chodil ponocný a za ním stála jeho žena s nůší na zádech. Tak ty jsem tam taky udělala. Je tam celkem přes 30 postaviček. Letos už se těším, až přijede pravnuk a budeme ho stavět společně. Vždycky byl betlém někde na výstavách, letos už bude doma.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

OBRAZEM: Sucho na Lipně odhalilo zatopený les, břeh je pastí pro tisíce škeblí

Sucho odhalilo řadu míst na lipenské přehradě. Na snímku je Rakouská zátoka u...

Rakouská zátoka v oblasti lipenské přehrady u silnice vedoucí z Frýdavy do Kyselova na Českokrumlovsku podél pravého břehu je na suchu. Nedostatek vody v nádrži tu odhaluje stovky pařezů a kmenů...

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...

Okamžiky před srážkou u Zlivi: provoz byl omezen na jednu kolej, rychlík měl počkat

U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem. (21. listopadu 2025)

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku, kde se ráno srazily dva vlaky, dnes nebyl standardní provoz. V místě se v tu dobu jezdilo jen po jedné koleji. Situaci v inkriminovaném úseku ...

Na sádkách mi chovají kapry se šupinami ve tvaru lístků, vtipkuje vyšívačka

Ludmila Dominová z Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku se celý život věnuje...

Celý život se věnuje ruční lidové tvorbě. Je lektorkou výšivky, krajky a dalších technik. Specialitou 78leté Ludmily Dominové z Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku je však unikátní výšivka z...

23. listopadu 2025  10:57

Cyklokros Tábor 2025: program Světového poháru, výsledky, Češi

Michaela Boroše pohání také přítomnost domácího publika.

Světový pohár v cyklokrosu startuje v neděli 23. listopadu a hned při své úvodní zastávce míří na českou trať. Akční souboje uvidí fanoušci v Táboře. V přehledném textu najdete program, výsledky i...

23. listopadu 2025  10:02

Máš průšvih? Jdeme na kafe a dort. Jandač to se mnou uměl, říká šampion Gřegořek

Bývalý hokejista a mistr světa z roku 2010 Petr Gřegořek

Mistr světa. Titul z roku 2010 už mu nikdo nevezme. Ale Petr Gřegořek musí chvilku přemýšlet nad tím, kde má schovanou medaili a dres z památného šampionátu. „Jsou doma ve sklepě,“ vyhrkne po chvíli...

22. listopadu 2025  10:58

Sparta zvítězila v Hradci, Kladno podlehlo Kometě, Budějovice přetlačily Boleslav

Hokejisté Brna oslavují gól na ledě Kladna.

Další tři zápasy hokejové extraligy nabídlo páteční 24. kolo. Sparta přibrzdila rozjetý Hradec a na jeho ledě zvítězila 4:1, mistrovská Kometa stejným výsledkem uspěla na Kladně a České Budějovice po...

21. listopadu 2025  21:17

Zasahovali i ti, co nemuseli. Osvědčila se příprava, říká šéf záchranky o srážce vlaků

Premium
Jakub Jan Hájek je od listopadu ředitelem jihočeské záchranné zdravotnické...

Ředitelem jihočeské zdravotnické záchranné služby se Jakub Jan Hájek stal na začátku listopadu. O pouhé tři týdny později zasahoval se svým týmem u čtvrteční srážky vlaků u Zlivi na Českobudějovicku....

21. listopadu 2025

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...

21. listopadu 2025

Proběhneme vagon, jestli tu někdo neleží. Policie ukázala zásah u srážky vlaků

Policie ukázala záběry ze srážky vlaků u Zlivi

Srážka rychlíku a osobního vlaku, k níž došlo ve čtvrtek brzy ráno u Zlivi na Českobudějovicku, zalarmovala všechny složky IZS. Záchranáři koordinovaně postupovali tak, aby co nejrychleji poskytli...

21. listopadu 2025  14:54

Budějovické adventní trhy začaly, zdobí je socha Popelky z loňského stromu

Vánoční strom bude rozsvícený v sobotu o prvním adventním víkendu.

V Českých Budějovicích tento týden začaly adventní trhy, na které jen loni přijely statisíce domácích i zahraničních návštěvníků. Letošní novinkou je socha Popelky vyrobená z loňského vánočního...

21. listopadu 2025  10:19

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

20. listopadu 2025  6:51,  aktualizováno  20:36

Další ohnisko ptačí chřipky je v chovu na Písecku, likvidace čeká 10 tisíc bažantů

První kachny putovaly do kontejneru krátce před polednem.

V bažantnici u Protivína na Písecku potvrdili veterináři ptačí chřipku. V chovu je přibližně 10 tisíc bažantů. Veterináři nařídili jejich likvidaci. Na místě uhynulo šedesát bažantů z chovného hejna,...

20. listopadu 2025  18:18

Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max
Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max

Přihlaste se do našeho testování a vyberte si jednu ze čtyř originálních knížek Ella&Max, které rozvíjejí dětskou fantazii, motoriku i chuť...

Trať, kde se srazily vlaky, stále vyhlíží modernizaci i ETCS. Dočká se až za několik let

U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem. (21. listopadu 2025)

Trať mezi Českými Budějovicemi a Plzní, kde se ve čtvrtek ráno u Zlivi srazily vlaky, čeká několik etap modernizace a také zkrácení doby jízdy. Přibude rovněž vlakový zabezpečovač ETCS, ale až po...

20. listopadu 2025  17:30

Okamžiky před srážkou u Zlivi: provoz byl omezen na jednu kolej, rychlík měl počkat

U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem. (21. listopadu 2025)

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku, kde se ráno srazily dva vlaky, dnes nebyl standardní provoz. V místě se v tu dobu jezdilo jen po jedné koleji. Situaci v inkriminovaném úseku ...

20. listopadu 2025  15:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.