Šéf ŘSD: Nejhůř mi bylo s tunelem Pohůrka, hrozilo zakonzervovat část D3

Dohromady to podle něj dělá 110,6 kilometru dálničních úseků. Byla na něm znát velká radost a také úleva.

Stojíme u kilometrového tunelu Pohůrka na D3. To je asi i trochu symbolické, protože tady bylo z těch 110 kilometrů nejvíce problémů.

Tato stavba si prošla skutečně vším, čím si mohla projít. A mám na mysli celých více než 28 kilometrů. Přirovnal bych to k tenisovému utkání. Někdy jdete na kurt a vychází vám úplně všechno. Jindy přijdete a všechno se vám kazí, pak musíte bojovat a bojovat. Tady se bojovalo, a nakonec úspěšně. Možná bych se ani nedopočítal nocí, kdy jsem snil o tom, že se tady postavím na pódium a budeme moci pustit dálnici do provozu.