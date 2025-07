Ředitelství silnic a dálnic opraví úsek silnice I/20 od Strakonické a křižovatky známé jako Diamant až po další křižovatku a odbočení na sídliště Vltava u Lidlu. Je to úsek dlouhý půl kilometru.

Součástí oprav je vyfrézování starého rozježděného asfaltu, pokládka nového včetně vodorovného značení. ŘSD akci rozdělilo na tři týdny a čtyři etapy.

„K omezení provozu dojde na příjezdu od Písku a Hluboké nad Vltavou i na výjezdu z centra. Provoz bude vedený vždy v jednom jízdním pruhu pro každý směr jízdy,“ informovala mluvčí českobudějovické radnice Jitka Brůha Welzlová.

Jak budou vypadat omezení

V I. etapě od 4. do 10. srpna bude zavřená strana k sídlišti Vltava včetně ramene křižovatky Labská x Krčínova. Obousměrný provoz povede po polovině vozovky směrem k řece. Vjezd na parkoviště Lidl zůstane zachovaný. Od 4. do 7. srpna bude zavřený i přechod pro chodce mezi sídlištěm a řekou. Chodci mohou využít bezpečnou náhradní trasu přes nadchod, který je zhruba o půl kilometru dál.

Ve II. etapě od 11. srpna bude uzavřený střední pás vozovky a provoz povede pravým jízdním pruhem. Do a z bočních ulic bude možné pouze odbočení vpravo.

Ve III. etapě od pátku 15. srpna odpoledne do neděle 17. bude neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru z města. Objízdná trasa na Písek povede přes kruhovou křižovatku v Husově třídě a zpět na křižovatku Diamant. Křižovatka Levobřežní x Labská bude už plně průjezdná.

Ve IV. etapě od pondělí 18. srpna bude zavřené pokračování pravého jízdního pruhu ve směru od křižovatky Labská na sever.

„Předpoklad ukončení prací je 24. srpna s tím, že zásadní dopravní omezení by mělo skončit do zahájení výstavy Země živitelka, tedy do 21. srpna,“ upozornila mluvčí.

Součástí dopravních opatření v době prací bude také úprava semaforů v místech, na která to bude mít velký dopad v dopravě. Delší zelená tak bude pro příjezd a výjezd z města v Husově třídě, po které se budou určitě mnozí řidiči částečně zavřenému úseku vyhýbat.

Objízdné trasy po celou dobu stavby budou řádně vyznačené.