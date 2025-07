Rozšíření skládky nechceme, zní z Lišova. Radnice už neslyší ani na poplatky

Nejbližší spalovna bude 13 kilometrů vzdálené zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) Vráto v Českých Budějovicích, jehož otevření se plánuje na rok 2028.

Tento druh odpadů nově upřesnil provozovatel skládky při řízení vlivu stavby na životní prostředí EIA. Podrobnější specifikování, o jaké odpady jde, mu totiž uložil v takzvaném zjišťovacím řízení krajský úřad.

Jak dříve vysvětlila vedoucí oddělení životního prostředí Marcela Jirková, při dalším rozsáhlém posuzování záměru, který právě nastal, se bude konat i veřejné projednávání. Posudky vypracují nezávislí znalci.

Skládku odmítá hlavně město Lišov, jehož obyvatelé dokonce podali proti jejímu pokračování petici. Město přitom roky skládku tolerovalo a vylepšovalo si rozpočet díky poplatkům, které mu za skládkování provozovatel platil.

„Poplatky nejsou tak velké jako dříve. Část jich dostane stát. Skládku tu prostě nechceme,“ ujistil starosta Pavel Dvořák.

Právě tuto kompenzaci za skládkování zmiňuje v odůvodnění jejího rozšíření firma FCC. „Obyvatelé si na její existenci zvykli,“ konstatuje v dokumentu. Dále vysvětluje, že skládkování bude nutné i po roce 2030, kdy mělo původně skončit.

Co se týče nových odpadů ze ZEVO, ty budou převážené v zakrytých vozidlech a ukládané v uzavřených kontejnerech. Podle projektu má spalovna v Českých Budějovicích pojmout ročně 160 tisíc tun odpadů, po nichž zbude podle odhadů spolku Arnika 40 tisíc tun toxické škváry a popílku. V přípravě jsou další podobné energobloky v Plané nad Lužnicí a v Písku, o další stavbu usiluje soukromá firma u Českého Krumlova.

„Rozšíření skládky závisí na množství ukládaných odpadů,“ odůvodnila záměr mluvčí FCC Kristina Jakubcová. Menšinovým akcionářem FCC je krajské město, které také stojí za projektem spalovny odpadů ve Vrátě. K rozšíření lišovské skládky nemá zásadní námitky a připomínky.

Obyvatelé čtyřtisícového Lišova připomínají, že skládka sice v jejich katastru funguje od roku 1993, ale původně sloužila jen pro komunální odpad. Od té doby se několikrát rozšiřovala a je takzvaně těsněná. Má třídicí linku. Nové prostory umožní uložit 350 tisíc metrů krychlových hmoty.

Město Lišov na druhé straně svůj komunální odpad samo úspěšně třídí a díky tomu mají jeho obyvatelé odvoz popelnic zadarmo.

Místní si stěžují, že mohutné skládkování odpadků z celého Českobudějovicka je zatěžuje zvýšeným hlukem, prašností, světelným smogem, dopravou a dalšími negativy. Ještě důraznější v boji proti rozšíření skládky by chtěl být nyní už bývalý starosta města Jiří Švec.

„Jako zastupitelé jsme v březnu přijali usnesení o tom, že je připravená stavební uzávěra, která by věc dočasně zmrazila. Byli jsme ve shodě, a to i s občany, kteří iniciovali různé petice. Nové vedení města to však nedotáhlo. Rozšíření skládky sice nechce, bude se tím zabývat, ale má k tomu liknavý postoj,“ uvedl Švec ve videu na Facebooku.

19. února 2025

Jako místo pro skládkování komunálního odpadu byl vytipovaný po roce 1986 nefunkční lom na cihlářskou hlínu, později se úložiště několikrát rozšiřovalo až na úkor okolní zemědělské půdy. V roce 2012 rozhodl krajský úřad o její sanaci a rekultivaci, což se částečně stalo na už zaplněných plochách. Úplně odstavená měla být celá skládka podle dřívějšího harmonogramu už letos, ale dle nového projektu se má skoro dvojnásobně rozšířit.

Odpůrci záměru se teď k němu mohou při řízení EIA vyjadřovat, konečné rozhodnutí ke vlivu na životní prostředí bude mít zase kraj. Lišovu v procesu pomáhají právníci z najaté advokátní kanceláře.