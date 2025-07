mrk Lukáš Marek Autor:

17:38

Klub HC Tábor postoupil do první hokejové ligy, do konce roku má být hotová druhá ledová plocha a teď vedení města u zimního stadionu plánuje také rozšíření parkoviště. To současné má 120 míst, nově by jich mohlo mít 240 až 260.